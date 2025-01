Braga-Lazio: probabili formazioni, orario e dove vedere il match di Europa League

Questa sera, giovedì 30 gennaio 2025, alle ore 21:00, l’Estádio Municipal de Braga ospiterà la sfida tra Braga e Lazio, valida per l’ottava e ultima giornata della fase a girone unico dell’UEFA Europa League.

Situazione delle Squadre

La Lazio, guidata da Marco Baroni, ha già assicurato la qualificazione agli ottavi di finale, posizionandosi al vertice della classifica con 19 punti. Nonostante la certezza del passaggio del turno, i biancocelesti mirano a concludere la fase a gironi con una vittoria, consolidando ulteriormente il primato.

Il Braga, allenato da Carlos Carvalhal, si trova in una posizione più delicata. Con 7 punti all’attivo, i portoghesi devono necessariamente ottenere una vittoria e sperare in risultati favorevoli dagli altri campi per accedere agli spareggi.

Assenze e Formazioni Previste

La Lazio dovrà fare i conti con diverse assenze significative. Gli squalificati Nicolò Rovella e Mattia Zaccagni non saranno della partita, così come gli infortunati Matías Vecino, Patric, Nuno Tavares e Manuel Lazzari. Inoltre, Elseid Hysaj, Toma Bašić, Gaetano Castrovilli e Ibrahimović non sono inclusi nella lista UEFA. Di conseguenza, Marco Baroni potrebbe optare per un turnover, schierando giocatori meno impiegati finora.

Per il Braga, le assenze di Bruma, Vítor Carvalho e Salazar rappresentano delle sfide, ma Carvalhal ha confermato la titolarità del portiere Horniček e del terzino sinistro Chissumba, quest’ultimo reduce da un’ottima prestazione contro il Boavista.

Probabili Formazioni

Braga (3-4-2-1):

Portiere: Horniček

Horniček Difensori: Bambú, Oliveira, Niakaté

Bambú, Oliveira, Niakaté Centrocampisti: Fernandes, Moutinho, Gorby, Martinez

Fernandes, Moutinho, Gorby, Martinez Trequartisti: Horta, Gharbi

Horta, Gharbi Attaccante: Ouazzani

Lazio (4-2-3-1):

Portiere: Mandas

Mandas Difensori: Marušić, Gigot, Romagnoli, Pellegrini

Marušić, Gigot, Romagnoli, Pellegrini Centrocampisti: Guendouzi, Dele-Bashiru

Guendouzi, Dele-Bashiru Trequartisti: Tchaouna, Dia, Pedro

Tchaouna, Dia, Pedro Attaccante: Noslin

Dove Vedere la Partita

La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 252). Gli abbonati potranno seguirla anche in streaming tramite le piattaforme Sky Go e NOW.

Arbitro dell’Incontro

La direzione della gara è affidata all’arbitro francese Clément Turpin, coadiuvato dagli assistenti Nicolas Danos e Cyril Gringore. Il quarto uomo sarà Ruddy Buquet, mentre al VAR opereranno Benoît Millot e Willy Delajod.

Previsioni Meteo

Per la serata a Braga sono previste condizioni climatiche favorevoli, con cielo parzialmente soleggiato e temperature intorno ai 13°C. Tuttavia, è stato emesso un allarme arancione per eventi costieri fino alle 15:00 WET e un allarme giallo per vento fino alle 12:00 WET. Si consiglia ai tifosi di tenere monitorate le condizioni meteo locali.

Statistiche e Curiosità

Questo è il primo confronto europeo tra Braga e Lazio.

Il Braga ha perso due delle ultime tre gare interne contro squadre italiane.

La Lazio ha vinto le ultime tre partite giocate in trasferta in Europa League.

La Lazio ha vinto sei delle sette partite giocate in questa edizione del torneo.

Nonostante la Lazio abbia già in tasca la qualificazione, la partita si preannuncia avvincente, con il Braga determinato a giocarsi le ultime chance di proseguire il cammino europeo.

