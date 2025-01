Barcellona-Atalanta: anteprima del match e dove vederlo

Questa sera, mercoledì 29 gennaio 2025, alle ore 21:00, lo Stadio Olimpico Lluís Companys di Barcellona ospiterà l’attesa sfida di UEFA Champions League tra Barcellona e Atalanta. Entrambe le squadre sono già qualificate per la fase a eliminazione diretta, ma l’esito di questo incontro determinerà le loro posizioni finali nella classifica della League Phase.

Situazione del Barcellona

Il Barcellona, guidato da Hansi Flick, ha già assicurato il passaggio agli ottavi di finale. Attualmente al secondo posto con 18 punti, i blaugrana puntano a mantenere o migliorare la loro posizione. Nonostante la priorità dichiarata per il titolo della Liga, Flick ha sottolineato l’importanza di concludere al meglio la fase a gironi. Per questa partita, il difensore Andreas Christensen sarà assente a causa di un infortunio, mentre il portiere Wojciech Szczęsny è stato confermato come titolare.

Situazione dell’Atalanta

L’Atalanta, sotto la guida di Gian Piero Gasperini, si trova al settimo posto con 14 punti. Una vittoria garantirebbe ai bergamaschi l’accesso diretto agli ottavi, evitando gli spareggi. Gasperini ha dichiarato che un pareggio sarebbe comunque un risultato positivo, ma la squadra mira al massimo risultato. L’assenza dell’attaccante Ademola Lookman, fuori per un infortunio al ginocchio, rappresenta una significativa perdita offensiva. Nonostante ciò, l’Atalanta potrà contare sul supporto di circa 3.000 tifosi giunti a Barcellona.

Probabili formazioni

Barcellona (4-3-3) : Portiere: Szczęsny Difensori: Koundé , Araújo , Cubarsí , Balde Centrocampisti: De Jong , Gavi , Pedri Attaccanti: Raphinha , Lewandowski , Lamine Yamal

: Atalanta (3-4-2-1) : Portiere: Carnesecchi Difensori: Djimsiti , Hien , Kolasinac Centrocampisti: Bellanova , Ederson , De Roon , Zappacosta Trequartisti: De Ketelaere , Pasalic Attaccante: Retegui

:

Dove vedere la partita

La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky, visibile per gli abbonati sui canali Sky Sport Max (canale 204) e Sky Sport (canale 254). Per la visione in streaming, gli abbonati possono utilizzare le piattaforme Sky Go e NOW TV.

Arbitro dell’incontro

La direzione della gara sarà affidata all’arbitro inglese Michael Oliver, assistito da Stuart Burt e Simon Bennett. Il quarto ufficiale sarà Robert Jones, mentre al VAR ci saranno Jarred Gillett e Darren England.

Condizioni meteo a Barcellona

Per la serata odierna, le previsioni meteo indicano cielo parzialmente nuvoloso con temperature intorno ai 15°C. Si prevede un clima mite, ideale per una partita di calcio.