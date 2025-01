Barcellona-Atalanta 2-2: gol, spettacolo e spareggi di Champions per i nerazzurri

Il 29 gennaio 2025, allo Stadio Olimpico Lluís Companys di Barcellona, si è disputata una partita avvincente tra Barcellona e Atalanta, valida per la fase a gironi della UEFA Champions League. L’incontro si è concluso con un pareggio per 2-2, risultato che costringe l’Atalanta agli spareggi per accedere agli ottavi di finale.

Primo tempo: equilibrio e occasioni mancate

La prima frazione di gioco è stata caratterizzata da un sostanziale equilibrio, con entrambe le squadre impegnate a studiarsi e a cercare spazi per colpire. L’Atalanta, guidata da Gian Piero Gasperini, ha mostrato un atteggiamento propositivo, cercando di imporre il proprio ritmo. Tuttavia, nessuna delle due formazioni è riuscita a concretizzare le occasioni create, e il primo tempo si è chiuso sullo 0-0.

Secondo tempo: gol e ribaltamenti di scenario

La ripresa si è aperta con un ritmo più sostenuto. Al 47′, il giovane talento Lamine Yamal ha portato in vantaggio il Barcellona, sfruttando un assist di Raphinha e superando il portiere Marco Carnesecchi. L’Atalanta non si è lasciata scoraggiare e ha trovato il pareggio al 67′ con una splendida conclusione di Éderson, che ha battuto Wojciech Szczesny con un tiro preciso dal limite dell’area. Pochi minuti dopo, al 72′, il Barcellona è tornato in vantaggio grazie a un colpo di testa di Ronald Araujo su calcio d’angolo battuto da Raphinha. La squadra bergamasca ha reagito nuovamente, trovando il definitivo pareggio al 79′ con Mario Pasalic, abile a sfruttare un assist di Marten de Roon.

Formazioni iniziali

Barcellona (4-2-3-1):

Portiere: Wojciech Szczesny

Difensori: Alejandro Balde, Eric García, Ronald Araujo, Sergi Roberto

Centrocampisti: Gavi, Pedri; Lamine Yamal, Raphinha, Robert Lewandowski

Attaccante: Ferran Torres

Atalanta (3-4-1-2):

Portiere: Marco Carnesecchi

Difensori: Berat Djimsiti, Sead Kolašinac, Raoul Bellanova

Centrocampisti: Davide Zappacosta, Marten de Roon, Éderson, Charles De Ketelaere

Trequartista: Mario Pasalic

Attaccanti: Mateo Retegui, Nicolò Zaniolo

Analisi delle Prestazioni Individuali

Lamine Yamal: Il giovane attaccante del Barcellona ha mostrato grande talento, segnando il gol del vantaggio e creando diverse occasioni pericolose.

Éderson: Autore di una prestazione solida a centrocampo, coronata da un gol di pregevole fattura che ha riportato momentaneamente in parità l'Atalanta.

Ronald Araujo: Determinante in fase difensiva e offensiva, ha segnato il secondo gol del Barcellona con un preciso colpo di testa.

Mario Pasalic: Sempre presente nelle azioni offensive dell'Atalanta, ha siglato il gol del definitivo pareggio, dimostrando grande senso della posizione.

Implicazioni per l’Atalanta

Il pareggio ottenuto non è sufficiente per garantire all’Atalanta l’accesso diretto agli ottavi di finale della Champions League. La squadra di Gasperini dovrà ora affrontare gli spareggi per cercare di proseguire il proprio cammino nella competizione europea. Nonostante la delusione per la mancata qualificazione diretta, la prestazione offerta al Camp Nou rappresenta un segnale positivo per il prosieguo della stagione.

Infortunio di Giorgio Scalvini

Una nota negativa per l’Atalanta è l’infortunio occorso a Giorgio Scalvini, costretto a lasciare il campo nei minuti finali a causa di un problema alla spalla. Le condizioni del difensore saranno valutate nei prossimi giorni, ma si teme un lungo stop che potrebbe influire sulle rotazioni difensive della squadra bergamasca.

Dichiarazioni Post-Partita

Nel post-partita, l’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha espresso soddisfazione per la prestazione dei suoi giocatori, sottolineando la capacità della squadra di reagire alle difficoltà e di giocare alla pari con una formazione blasonata come il Barcellona. Ha inoltre evidenziato l’importanza di mantenere alta la concentrazione in vista degli impegni futuri, a partire dagli spareggi di Champions League.