Perché non riesci a fare il backup di WhatsApp su Android se la memoria è piena?

Sei un utente Android e stai cercando di effettuare un backup di WhatsApp, ma ricevi l’avviso che il processo non può essere completato perché la memoria è piena? Nonostante tu abbia spazio disponibile su Google Drive, il backup sembra non funzionare. Questo problema, comune a molti, ha una spiegazione ben precisa e soluzioni pratiche per risolverlo.

Come funziona il backup di WhatsApp

Il processo di backup di WhatsApp segue un meccanismo in due fasi:

Creazione del backup locale: WhatsApp genera un file temporaneo contenente tutte le tue chat, immagini e video. Questo file viene salvato localmente, nella memoria interna del tuo smartphone o, se presente, sulla scheda SD. Caricamento su Google Drive: Una volta creato il file locale, questo viene trasferito sul tuo spazio su Google Drive, completando così il backup.

Se il dispositivo non ha abbastanza spazio libero nella memoria interna per creare il file temporaneo, il backup non può essere avviato. Questo è vero anche se hai diversi gigabyte disponibili su Google Drive.

Perché la memoria interna è cruciale

Il motivo principale di questo problema è che WhatsApp, prima di caricare i dati su Google Drive, richiede spazio disponibile nella memoria del dispositivo per elaborare il file. Se la memoria è piena, il processo si blocca, impedendoti di salvare i tuoi dati. Ma come puoi risolvere questo problema? Continua a leggere per scoprire le soluzioni più efficaci.

Soluzioni pratiche per risolvere il problema

Ecco alcuni suggerimenti utili per liberare memoria sul tuo dispositivo e ottimizzare il backup di WhatsApp:

1. Libera spazio nella memoria interna

Per creare un file di backup, WhatsApp necessita di almeno 1-2 GB di spazio libero. Puoi liberare memoria in diversi modi:

Elimina file non necessari : Cancella vecchie foto, video o documenti che non utilizzi più.

: Cancella vecchie foto, video o documenti che non utilizzi più. Sposta file su un servizio cloud : Utilizza piattaforme come Google Foto o Google Drive per caricare i tuoi contenuti e liberare spazio.

: Utilizza piattaforme come o per caricare i tuoi contenuti e liberare spazio. Rimuovi app inutilizzate : Disinstalla le app che non usi spesso.

: Disinstalla le app che non usi spesso. Cancella la cache delle app: Vai su Impostazioni > Memoria > Cache e cancella i dati temporanei delle applicazioni.

2. Riduci la dimensione del backup di WhatsApp

Puoi limitare la dimensione del backup modificando alcune impostazioni:

Vai su Impostazioni di WhatsApp > Chat > Backup delle chat .

. Disattiva l’opzione Includi video se abilitata. I video occupano molto spazio e possono rallentare il processo.

3. Controlla lo spazio disponibile su Google Drive

Anche se il problema principale riguarda la memoria interna, assicurati di avere abbastanza spazio su Google Drive per il backup. Per farlo:

Apri l’app di Google Drive .

. Controlla la sezione Archiviazione.

4. Utilizza una scheda SD (se disponibile)

Se il tuo dispositivo supporta una scheda SD, puoi configurare WhatsApp per salvare i file di backup direttamente lì, evitando di sovraccaricare la memoria interna.

5. Esporta manualmente le chat più importanti

Se hai difficoltà a completare il backup, puoi esportare manualmente alcune chat. Procedi così:

Vai su Impostazioni di WhatsApp > Chat > Cronologia chat > Esporta chat .

. Scegli le conversazioni da salvare e inviale via email o salvale su un servizio cloud.

Permessi e configurazioni da verificare

Se le soluzioni sopra non funzionano, potrebbe essere necessario verificare alcune impostazioni:

Autorizzazioni di WhatsApp : Controlla che l’app abbia accesso alla memoria e a Google Drive . Vai su Impostazioni > App > WhatsApp > Autorizzazioni e abilita i permessi necessari.

: Controlla che l’app abbia accesso alla memoria e a . Vai su Impostazioni > App > WhatsApp > Autorizzazioni e abilita i permessi necessari. Versione aggiornata di WhatsApp: Assicurati di utilizzare l’ultima versione dell’app, disponibile sul Google Play Store.

Consigli per evitare il problema in futuro

Per evitare che la memoria si riempia e impedisca il backup, prova a seguire queste pratiche: