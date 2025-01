Atelier Nieri e Ferrari Club Italia: Un’alleanza per promuovere il Made in Italy nel mondo

In un’era in cui legami tra tradizione e innovazione sono essenziali per lo sviluppo economico, Atelier Nieri e Ferrari Club Italia uniscono le forze per celebrare e promuovere il Made in Italy come pilastro strategico sui mercati internazionali. Sabato 25 gennaio, alle 11,30, i soci del Ferrari Club Italia saranno accolti nello showroom di Atelier Nieri, situato a Quarrata (via del Casone, 65), in provincia di Pistoia, per un evento che si preannuncia ricco di contenuti e spunti di riflessione. Al centro dell’incontro vi saranno le sfide economiche contemporanee e le nuove opportunità per la valorizzazione dell’eccellenza italiana nel panorama globale. «Con grande soddisfazione ho coinvolto imprenditori rappresentativi del tessuto produttivo nazionale, figure di spicco nel mondo della cultura e della comunicazione, nonché rappresentanti istituzionali di primo piano, per discutere sull’importanza del Made in Italy», ha affermato Maurizio Nieri, ideatore dell’iniziativa.

Giuseppe Brindisi

L’evento sarà moderato da Giuseppe Brindisi, apprezzato giornalista Mediaset e conduttore di “Zona Bianca” su Rete 4. Tra i relatori, prenderanno parte alla discussione Maurizio Nieri, designer creativo di Atelier Nieri; Vincenzo Gibiino, presidente del Ferrari Club Italia; Eugenio Giani, governatore della Regione Toscana; Luigi Zironi, presidente della Città dei Motori; Cristina Manetti, capo di gabinetto della Regione Toscana; Claudia Eccher, avvocato esperto in diritto bancario e societario; e Alessandro Nerini, presidente di Nerini Spa.

Madrina dell’evento sarà Francesca Bergesio, Miss Italia 2023, simbolo di bellezza e impegno sociale.

Durante l’incontro verrà ufficializzato un accordo che permetterà ai soci del Ferrari Club Italia di personalizzare i prodotti Atelier Nieri con forme e colori unici, arricchendo le creazioni con un’etichetta esclusiva che suggellerà questo prestigioso sodalizio.

Atelier Nieri, situato nel cuore della Toscana, è sinonimo di qualità indiscussa e si distingue per la produzione di salotti di alta gamma, frutto di una lunga tradizione familiare. Con oltre novant’anni di storia, il brand si è posizionato a livello globale, conquistando il palato di un pubblico variegato grazie a un’eleganza lussuosa e senza tempo. L’azienda non solo si conferma un’icona dell’artigianato toscano e italiano, ma rappresenta anche un importante motore di sviluppo per l’economia locale, contribuendo al consolidamento dell’identità territoriale attraverso l’arte e la qualità dei suoi prodotti.

Fondato da Enzo Ferrari nel 1987, il Ferrari Club Italia è un faro di cultura e etica nello sport, nonché promotore di eventi prestigiosi. L’unico comune denominatore è l’automobile per eccellenza, la Ferrari, emblema di ricerca, tecnologia, storia e tradizione, che continua a rappresentare un valore aggiunto inestimabile per l’Italia, apprezzata e rispettata in tutto il mondo.

Questo evento non è solo un’opportunità per celebrare l’eccellenza italiana; è un invito a riunirsi attorno a valori condivisi, per affrontare insieme le sfide del futuro e valorizzare una tradizione che ci rende unici nel panorama internazionale.

Abbiamo incontrato proprio l’ideatore dell’iniziativa, Maurizio Nieri.

Come nasce l’idea di questa collaborazione tra Atelier Nieri e Ferrari Club Italia?

«Nasce dal desiderio di unire due eccellenze italiane in un progetto che celebra il Made in Italy come simbolo di tradizione, innovazione e unicità. Atelier Nieri e Ferrari condividono valori fondamentali: la ricerca della perfezione, l’artigianalità e il legame con il territorio. Ho pensato che unire le nostre forze potesse essere un modo per valorizzare ulteriormente l’identità italiana nel mondo».

Qual è l’obiettivo principale di questo evento?

«Vogliamo promuovere il Made in Italy come pilastro strategico sui mercati internazionali. Questo significa non solo celebrare l’eccellenza italiana, ma anche creare nuove opportunità per le imprese del nostro territorio, rafforzando i legami tra tradizione e innovazione. Durante l’incontro discuteremo delle sfide economiche contemporanee e del ruolo che la qualità italiana può giocare nello scenario globale».

Quali sono i punti di forza di Atelier Nieri che meglio rappresentano il Made in Italy?

«Il nostro punto di forza è la tradizione artigianale che si tramanda da oltre novant’anni, combinata con una costante spinta verso l’innovazione. Ogni nostro prodotto è realizzato con materiali di altissima qualità e rifinito a mano, per garantire quell’eleganza senza tempo che contraddistingue il Made in Italy. Inoltre, siamo profondamente legati al territorio toscano, che è fonte di ispirazione e identità per il nostro lavoro».

Che valore aggiunto porta la collaborazione con Ferrari Club Italia?

«Ferrari è un simbolo globale di eccellenza, innovazione e design. La collaborazione con Ferrari Club Italia ci permette di portare questi valori all’interno dei nostri prodotti, offrendo ai soci la possibilità di personalizzarli con forme e colori unici, impreziositi da un’etichetta esclusiva. Questo sodalizio rappresenta la fusione di due mondi che si completano a vicenda, creando qualcosa di assolutamente speciale».

Quanto è importante il legame con il territorio per un brand come Atelier Nieri?

«Il territorio è il nostro Dna. La Toscana è sinonimo di bellezza, arte e tradizione, e queste qualità si riflettono in tutto ciò che facciamo. Siamo orgogliosi di essere ambasciatori della cultura toscana nel mondo, contribuendo non solo allo sviluppo economico locale, ma anche alla promozione di valori che ci rendono unici».

Durante l’evento si discuterà anche di sfide economiche. Quali pensa siano le principali difficoltà per il Made in Italy oggi?

«Una delle sfide più grandi è la concorrenza globale, che spesso punta più sul prezzo che sulla qualità. Il Made in Italy, invece, si basa su artigianalità e attenzione ai dettagli, valori che richiedono tempo e competenza. Inoltre, è fondamentale educare i consumatori, sia in Italia che all’estero, a riconoscere e apprezzare la vera qualità, distinguendola dalle imitazioni».

Qual è il messaggio che vorrebbe lasciare con questa iniziativa?