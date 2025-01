Si è concluso con grande successo l’evento organizzato da Atelier Nieri in collaborazione con il Ferrari Club Italia, dedicato alla promozione del Made in Italy nel mondo. L’incontro, tenutosi presso lo showroom di Atelier Nieri, ha visto la partecipazione di numerosi ospiti illustri provenienti dal mondo dell’imprenditoria, della politica e del giornalismo. Il talk è stato moderato dal giornalista Mediaset, Giuseppe Brindisi, conduttore di “Zona Bianca” su Rete4, la trasmissione di successo che da tempo ha conquistato il consenso dei telespettatori.

Atelier Nieri e Ferrari Club Italia: un connubio di stile e passione per il Made in Italy

Madrina dell’evento, Francesca Bergesio, Miss Italia 2023, che ha rappresentato un simbolo di bellezza e di impegno sociale; ma anche l’importanza di valorizzare le eccellenze italiane e di promuovere un’immagine positiva del nostro Paese nel mondo.

“L’obiettivo di questo evento” – ha dichiarato Maurizio Nieri, designer creativo di Atelier Nieri e ideatore dell’iniziativa – è stato quello di celebrare l’eccellenza del Made in Italy e di creare sinergie tra aziende che condividono gli stessi valori. La collaborazione con il Ferrari Club Italia rappresenta un passo importante in questa direzione”.

Atelier Nieri e Ferrari Club Italia: un connubio di stile e passione per il Made in Italy

Durante l’incontro, si è discusso del ruolo fondamentale del Made in Italy nell’economia globale e delle sfide che le imprese italiane devono affrontare per mantenere la propria competitività. Cristina Manetti, capo di gabinetto della Regione Toscana, ha portato il saluto dell’amministrazione regionale e ha sottolineato l’importanza di valorizzare il patrimonio artistico e culturale della Toscana mentre Vincenzo Gibiino, presidente del Ferrari Club Italia, ha evidenziato il valore della collaborazione tra aziende e associazioni per promuovere il Made in Italy nel mondo.

All’evento sono intervenuti, tra gli altri, Luigi Zironi, sindaco di Maranello e presidente della Città dei Motori, che ha evidenziato il legame tra il mondo dell’auto e quello del design, due eccellenze del Made in Italy, Alessandro Nerini, presidente di Nerini Spa, che ha condiviso la sua esperienza nel mondo dell’imprenditoria e dell’innovazione. Il sindaco di Quarrata Gabriele Romiti ha sottolineato l’importanza di figure imprenditoriali come Maurizio Nieri per lo sviluppo del territorio, evidenziando come la sua presenza sia motivo di grande orgoglio per l’intera comunità. Il primo cittadino di Lucca Mario Pardini ha rimarcato l’importanza di lavorare in sinergia con realtà come il Ferrari Club Italia per valorizzare al meglio le eccellenze del territorio e attrarre un turismo di qualità.

Un momento particolarmente significativo è stato la firma dell’accordo tra Atelier Nieri e il Ferrari Club Italia, che permetterà ai soci del club di personalizzare i prodotti dell’azienda con forme e colori esclusivi. Un’iniziativa che rappresenta un perfetto connubio tra il design italiano e la passione per le auto sportive.

L’evento si è concluso con un brindisi e un momento conviviale, durante il quale i partecipanti hanno potuto ammirare le creazioni di Atelier Nieri e scambiare opinioni sulle sfide e le opportunità del Made in Italy.