L’Atalanta travolge lo Sturm Graz: 5-0 e ottavi di Champions nel mirino

Il 21 gennaio 2025, l’Atalanta ha dominato lo Sturm Graz con un perentorio 5-0 al Gewiss Stadium di Bergamo, avvicinandosi alla qualificazione diretta agli ottavi di finale di Champions League.

Primo tempo: dominio nerazzurro e vantaggio di Retegui

La squadra di Gian Piero Gasperini ha imposto il proprio ritmo sin dai primi minuti. Al 12°, un errore in uscita di Emmanuel Aiwu ha permesso a Lazar Samardzic di recuperare palla e servire Davide Zappacosta, il cui assist preciso ha trovato Mateo Retegui pronto a insaccare per l’1-0.

Secondo tempo: l’Atalanta dilaga

Nella ripresa, l’Atalanta ha continuato a premere sull’acceleratore. Al 58°, Mario Pasalic ha raddoppiato con un tiro sotto la traversa, sfruttando un cross perfetto di Juan Cuadrado. Cinque minuti dopo, al 63°, Charles De Ketelaere ha segnato il 3-0, finalizzando un’azione corale. Nel finale, al 90°, Ademola Lookman ha realizzato il quarto gol con un colpo di testa su assist di De Ketelaere, e al 90’+2 Marco Brescianini ha chiuso i conti sul 5-0, dopo una brillante azione personale di Lookman.

Prospettive di qualificazione

Con questa vittoria, l’Atalanta sale momentaneamente al terzo posto con 14 punti, consolidando la posizione per i playoff e mantenendo vive le speranze di una qualificazione diretta agli ottavi, in attesa della sfida decisiva contro il Barcellona. Lo Sturm Graz, fermo a 3 punti, è ormai fuori dai giochi per la qualificazione.