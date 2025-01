Atalanta batte Como 2-1: doppietta di Retegui ribalta il vantaggio di Nico Paz

Vittoria in rimonta per l’Atalanta contro il Como, grazie a una doppietta di Mateo Retegui nella ripresa del match giocato ieri, 25 gennaio 2025, allo stadio Giuseppe Sinigaglia.

Il successo permette alla squadra di Gian Piero Gasperini di consolidare il terzo posto in classifica con 46 punti, mentre il Como rimane al tredicesimo posto con 22 punti.

Primo tempo: dominio del Como e gol di Nico Paz

La partita inizia con il Como che sorprende gli avversari schierando una formazione senza un centravanti di riferimento, adottando un modulo flessibile tra il 4-2-3-1 e il 4-2-4. La strategia di Cesc Fàbregas si rivela efficace, con i padroni di casa che creano diverse occasioni da gol. Al 30′, Fadera effettua un cross basso dalla sinistra, trovando Nico Paz che, con un preciso sinistro, batte Carnesecchi e porta in vantaggio il Como. Inizialmente, l’arbitro Pairetto annulla la rete per fuorigioco, ma dopo un consulto con il VAR, il gol viene convalidato.

Secondo tempo: la rimonta dell’Atalanta guidata da Retegui

Nella ripresa, l’Atalanta entra in campo con un atteggiamento più aggressivo. Al 56′, il neoentrato Brescianini serve un assist perfetto per Retegui, che anticipa la difesa avversaria e realizza il gol del pareggio con un preciso sinistro. Al 70′, la coppia Brescianini-Retegui colpisce ancora: un altro assist del centrocampista permette all’attaccante italo-argentino di segnare la rete del sorpasso, portando il risultato sul 2-1 per gli ospiti.

Episodi controversi e gestione del vantaggio

Nel finale, entrambe le squadre vedono annullarsi una rete ciascuna: prima il Como con Cutrone, poi l’Atalanta con De Ketelaere, entrambi per posizioni di fuorigioco rilevate dal VAR. Nonostante i tentativi dei padroni di casa di riequilibrare il match, la difesa atalantina regge, assicurando alla squadra di Gasperini una preziosa vittoria esterna.

Le parole dei protagonisti

Al termine della partita, Gian Piero Gasperini ha elogiato la prestazione dei suoi giocatori, sottolineando l’importanza dei cambi tattici effettuati nella ripresa. Ha inoltre evidenziato la straordinaria forma di Mateo Retegui, che con questa doppietta raggiunge quota 16 gol in campionato, consolidando la sua posizione in cima alla classifica marcatori.

Statistiche e prospettive future

Con questa vittoria, l’Atalanta interrompe una serie negativa in campionato, ottenendo il primo successo in Serie A del 2025. La squadra bergamasca si prepara ora ad affrontare i prossimi impegni con rinnovata fiducia, puntando a ridurre il distacco dalle prime posizioni. Il Como, nonostante la sconfitta, ha mostrato segnali positivi e cercherà di ripartire dalle buone prestazioni offerte, mirando a una salvezza tranquilla.