Antonella Clerici e Gerry Scotti co-conduttori della prima serata del Festival di Sanremo 2025

Il Festival di Sanremo 2025 si preannuncia ricco di sorprese e novità. Il direttore artistico e conduttore principale, Carlo Conti, ha annunciato che nella serata inaugurale, prevista per l’11 febbraio 2025, sarà affiancato da due volti noti della televisione italiana: Antonella Clerici e Gerry Scotti.

Un ritorno atteso: Antonella Clerici sul palco dell’Ariston

Antonella Clerici, nata il 6 dicembre 1963 a Legnano, è una delle conduttrici più amate dal pubblico italiano. Laureata in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Milano, ha iniziato la sua carriera televisiva negli anni ’80, distinguendosi in programmi sportivi come “Dribbling” e “Domenica Sprint”. Il grande successo arriva con “La prova del cuoco”, che conduce dal 2000, consolidando la sua popolarità. Non è nuova al palco dell’Ariston: ha co-condotto il Festival di Sanremo nel 2005 insieme a Paolo Bonolis e ha condotto l’edizione del 2010 in solitaria, diventando la quarta donna a ricoprire questo ruolo.

Gerry Scotti: il debutto al Festival

Gerry Scotti, nato Virginio Scotti il 7 agosto 1956 a Miradolo Terme, è un pilastro della televisione italiana. Dopo un’esperienza politica come membro della Camera dei Deputati per il Partito Socialista Italiano dal 1987 al 1992, si è dedicato completamente al mondo dello spettacolo. Conosciuto per la conduzione di numerosi quiz show su Canale 5, tra cui “Chi vuol essere milionario?” e “Passaparola”, ha intrattenuto milioni di telespettatori con il suo stile inconfondibile. Nonostante la sua lunga carriera, la partecipazione al Festival di Sanremo 2025 segnerà il suo debutto sul prestigioso palco dell’Ariston.

L’annuncio ufficiale

L’annuncio della partecipazione di Clerici e Scotti è avvenuto durante una puntata di “È sempre mezzogiorno”, il programma quotidiano di cucina condotto dalla stessa Clerici. In collegamento, Carlo Conti ha dichiarato:

“Ho detto più volte che questo è un Festival con una co-conduzione corale, mi piace l’idea di farlo insieme a tanti amici e colleghi. Tutti hanno pensato alla prima puntata con Pieraccioni e Panariello, invece questi due amici sono Antonella Clerici e Gerry Scotti.”

Durante la trasmissione, Gerry Scotti è intervenuto in collegamento, esprimendo il suo entusiasmo:

“Gerry su Rai 1, capito che trio! È davvero bello fare un Festival di amici, noi saremo lì a supportarti.”

Un Festival all’insegna dell’amicizia

La scelta di affiancare Carlo Conti con Antonella Clerici e Gerry Scotti nella serata inaugurale sottolinea l’intenzione di creare un Festival basato su collaborazioni storiche e amicizie consolidate. Conti, Clerici e Scotti hanno spesso condiviso il piccolo schermo, mostrando una sintonia che promette di offrire al pubblico momenti di grande intrattenimento.

Le reazioni del pubblico e dei media

L’annuncio ha suscitato entusiasmo tra i fan e gli addetti ai lavori. La presenza di due figure così amate e rispettate nel panorama televisivo italiano aggiunge ulteriore prestigio al Festival di Sanremo 2025. I social media sono stati inondati di commenti positivi, evidenziando l’attesa per vedere questa inedita triade sul palco dell’Ariston.

Il percorso verso Sanremo 2025

Con l’avvicinarsi della data di inizio del Festival, prevista dall’11 al 15 febbraio 2025, cresce l’attesa per ulteriori dettagli sul programma, gli ospiti e le esibizioni previste. La partecipazione di Antonella Clerici e Gerry Scotti alla serata inaugurale rappresenta solo una delle tante sorprese che il direttore artistico Carlo Conti ha in serbo per il pubblico.

Un evento da non perdere

Il Festival di Sanremo rimane uno degli appuntamenti più attesi e seguiti della televisione italiana. L’edizione del 2025, con la presenza di Carlo Conti, Antonella Clerici e Gerry Scotti nella serata inaugurale, promette di offrire uno spettacolo all’altezza delle aspettative, celebrando la musica italiana e offrendo momenti di intrattenimento di alta qualità.