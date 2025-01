Anticipazioni Grande Fratello: cosa accadrà nella puntata del 20 gennaio 2025 su Canale 5

Questa sera, lunedì 20 gennaio 2025, alle ore 21:30 su Canale 5, andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello, il reality show condotto da Alfonso Signorini. La serata si preannuncia ricca di emozioni, colpi di scena e momenti decisivi per i concorrenti ancora in gara.

Eliminazione in vista: chi lascerà la casa?

Uno dei momenti più attesi della serata sarà l’eliminazione di un concorrente. Al televoto ci sono ben nove partecipanti: Eva Grimaldi, Maxime, Bernardo, Zeudi, Lele, Javier, Stefania, Alfonso e Pamela. Secondo un sondaggio realizzato da “Forum Free Grande Fratello” su un campione di 722 votanti, Javier sembra essere il favorito del pubblico, ottenendo oltre il 31% dei consensi. Seguono Stefania Orlando con il 25% e Pamela Petrarolo con il 12%. In fondo alla classifica, a rischio eliminazione, troviamo Eva Grimaldi, Lele e Maxime, con percentuali inferiori al 4%

Ritorni e confronti: il caso Helena Prestes

La puntata potrebbe riservare sorprese anche sul fronte dei ritorni. Dopo l’eliminazione di Helena Prestes, avvenuta nella ventiduesima puntata, si vocifera di un suo possibile rientro temporaneo nella casa. Secondo indiscrezioni, gli autori del programma starebbero valutando la possibilità di far rientrare Helena per un massimo di 72 ore, con l’obiettivo di creare confronti diretti con Zeudi Di Palma e Shaila Gatta, al centro delle dinamiche attuali

Sorpresa per gli “Shailenzo”

La coppia formata da Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, soprannominata dagli appassionati “Shailenzo”, riceverà una sorpresa speciale. Durante la settimana, un aereo ha sorvolato la casa con uno striscione dedicato a loro: “CASA #SHAILENZO ❤️ VOI + BISCOTTO & BALLERINA”. Il messaggio fa riferimento ai peluche che i due condividono, simbolo del loro legame nato all’interno del reality

Confronti e chiarimenti: Alfonso D’Apice e Chiara Cainelli

Nel corso della serata, si prevede un confronto tra Alfonso D’Apice e Chiara Cainelli. D’Apice, dopo aver mostrato interesse per Chiara, non l’ha salvata durante le nomination, suscitando dubbi sulle sue reali intenzioni. Lorenzo Spolverato ha consigliato ad Alfonso di essere sincero con Chiara riguardo ai suoi sentimenti, sottolineando l’importanza della trasparenza nelle dinamiche della casa

Cambio di programmazione: il ritorno del doppio appuntamento settimanale

A partire da gennaio 2025, il Grande Fratello torna al doppio appuntamento settimanale. Oltre alla consueta puntata del lunedì, il reality andrà in onda anche il venerdì sera. Questa decisione mira a offrire al pubblico un coinvolgimento maggiore nelle vicende della casa, aumentando le occasioni di interazione e aggiornamento sulle dinamiche tra i concorrenti

Sondaggi e preferenze del pubblico

Secondo i sondaggi più recenti, Amanda Lecciso risulta essere una delle concorrenti più apprezzate dal pubblico. Nel televoto del 16 gennaio, Amanda ha ottenuto una percentuale significativa di voti a suo favore, superando anche concorrenti come Lorenzo Spolverato.

Questo dato evidenzia come le dinamiche interne alla casa possano influenzare le preferenze del pubblico, rendendo ogni puntata imprevedibile e ricca di colpi di scena.

Ospiti e sorprese della serata

La puntata del 20 gennaio potrebbe riservare ulteriori sorprese con l’ingresso di ospiti speciali. In passato, figure come Pamela Petrarolo e Maria Monsè hanno varcato la porta rossa per confronti o rientri temporanei. Non è escluso che anche questa sera possano esserci ingressi inaspettati che contribuiranno a movimentare le dinamiche della casa

Dove seguire la puntata

Per non perdere neanche un momento della serata, l’appuntamento è fissato per le ore 21:30 su Canale 5. Inoltre, per chi preferisse seguire la diretta streaming, è possibile collegarsi a Mediaset Infinity, piattaforma che permette di guardare il programma in tempo reale o di recuperare le puntate precedenti.