Amici: ospiti e giudici del talent show di Maria De Filippi il 26 gennaio su Canale 5

Domani, domenica 26 gennaio, alle ore 14.00 su Canale 5, torna l’imperdibile appuntamento con Amici, il talent show di successo condotto da Maria De Filippi. Anche questa puntata promette emozioni, sfide di talento e ospiti straordinari. Scopriamo insieme chi saranno i giudici delle gare e i superospiti in studio.

Giudici della gara di canto

A valutare le esibizioni canore degli allievi di Amici ci sarà:

Fred De Palma , l’artista che ha rivoluzionato la scena musicale italiana, portando il latin nel mainstream. Con la sua visione innovativa, Fred è diventato un punto di riferimento per la nuova generazione di musicisti.

Enrico Nigiotti, cantautore livornese noto per il suo stile raffinato e le sue canzoni intense, capace di trasmettere emozioni autentiche attraverso la sua musica.

Giudice della gara di ballo

Per le competizioni di ballo, il compito di giudicare i giovani talenti spetterà a Fabrizio Mainini, uno dei coreografi più celebri del panorama televisivo. Mainini, con la sua esperienza e competenza, offrirà un contributo prezioso per valutare le esibizioni coreografiche degli allievi.

Superospiti in studio

La puntata sarà arricchita dalla presenza di Benji e Fede, il duo musicale che ha conquistato il pubblico italiano con una carriera brillante. Con 17 dischi di platino all’attivo, i due presenteranno il loro nuovo singolo, “Daisy”, estratto dall’album “Rewind” (pubblicato da Warner Music Italy).

La presenza di Benji e Fede promette di regalare un momento speciale al pubblico, con un’esibizione dal vivo che porterà energia e musica di qualità sul palco di Amici.

Il dietro le quinte del programma

Amici è una produzione di Fascino P.G.T. per Mediaset, con la direzione artistica di Maria De Filippi. La regia è affidata ad Andrea Vicario, mentre il produttore esecutivo è Paola Di Gesu. Grazie a un team creativo e professionale, il programma si conferma anno dopo anno come un punto di riferimento per il panorama televisivo italiano.

Perché seguire Amici il 26 gennaio

Sfide di talento: Le gare di canto e ballo mettono in evidenza le abilità degli allievi, con giudizi affidati a professionisti di rilievo.

La presenza di artisti come Benji e Fede arricchisce ulteriormente l'offerta della puntata.

Conduzione impeccabile: Maria De Filippi continua a essere un pilastro della televisione italiana, capace di coinvolgere e appassionare il pubblico.

Dove e quando seguire Amici

Non perdere Amici, in onda domenica 26 gennaio alle ore 14.00 su Canale 5. Il programma è disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity, per seguire ogni momento in diretta o recuperare le puntate in qualsiasi momento.