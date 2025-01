Amadeus torna con ‘Chissà chi è’: il terzo appuntamento giovedì 23 gennaio sul NOVE

Giovedì 23 gennaio, il NOVE ospiterà in prima serata il terzo imperdibile appuntamento con Amadeus e le puntate speciali di “Chissà chi è”, il game show prodotto da Endemol Shine Italy. Questo programma unico combina il gioco delle identità con momenti di spettacolo, ospitando personaggi famosi, comici e artisti che si esibiscono nelle loro specialità, tra stand-up, monologhi e molto altro.

Un palco per il talento e il divertimento

Il meccanismo di gioco di “Chissà chi è” rimane fedele alla sua formula originale, ma ogni puntata diventa un vero e proprio palco per gli ospiti, che intrattengono il pubblico con esibizioni originali e sorprendenti.

I protagonisti della terza puntata:

Gianluca Torre e Ida Di Filippo , noti immobiliaristi del programma “Casa A Prima Vista”.

e , noti immobiliaristi del programma “Casa A Prima Vista”. In palio un montepremi di €200.000, che sarà devoluto alla Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro, in caso di vittoria.

Ospiti d’eccezione

Ogni episodio vede la partecipazione di volti noti della televisione e performer straordinari. Nel terzo appuntamento, i telespettatori potranno godere delle performance di:

Paolo Ruffini , attore e comico dal talento poliedrico.

, attore e comico dal talento poliedrico. Massimo Bagnato , maestro del non-sense e della risata contagiosa.

, maestro del non-sense e della risata contagiosa. Elisa Calaon , ricordata per la sua esibizione a “La Corrida” insieme al suo cane Sly , con cui ha cantato la celebre “Roar” di Katy Perry.

, ricordata per la sua esibizione a “La Corrida” insieme al suo cane , con cui ha cantato la celebre “Roar” di Katy Perry. Andrea Paris, il mago comico che ha conquistato il pubblico di “Tu sì que vales” nel 2020.

Il gioco delle identità: intuizione e strategia

Durante la partita, i concorrenti devono abbinare correttamente 8 identità a 8 attività presenti sul tabellone. Questo richiede:

Capacità di osservazione

Intuito investigativo

Strategia nel gioco finale, noto come il “parente misterioso”.

Il montepremi finale dipenderà dalla precisione con cui i concorrenti riusciranno a completare gli abbinamenti, e l’intera somma sarà devoluta alla Fondazione AIRC, che nel 2025 celebra 60 anni di impegno nella ricerca indipendente sul cancro.

Un mix di intrattenimento e solidarietà

Oltre al divertimento e alle risate, “Chissà chi è” rappresenta anche un importante momento di solidarietà. La collaborazione con la Fondazione AIRC dimostra come il programma voglia essere non solo uno show televisivo, ma anche un mezzo per sensibilizzare il pubblico su temi fondamentali come la ricerca medica.

Non perdere il terzo appuntamento con Amadeus e i suoi ospiti speciali giovedì 23 gennaio, in prima serata sul NOVE.