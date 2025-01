Alfa Romeo: il futuro imminente della Casa del Biscione

Dopo la piccola SUV coupé Junior, ripartirà quest’anno il futuro di Alfa Romeo. Prossimamente, infatti, è previsto il debutto della nuova Alfa Romeo Stelvio. La seconda generazione per la SUV media della Casa del Biscione misurerà all’incirca 480 cm in lunghezza. Inoltre, grazie alla piattaforma modulare STLA Large, adotterà anche la propulsione elettrica.

Per il resto, la gamma della prossima Alfa Romeo Stelvio comprenderà anche le motorizzazioni a benzina 2.0 TB a quattro cilindri e 3.0 TB a sei cilindri in linea, dotate della tecnologia ibrida Mild Hybrid da 48V. Non è esclusa la configurazione a propulsione ibrida Plug-In Hybrid, tantomeno la conferma del propulsore diesel 2.2 TD seppur elettrificato.

Nel corso del 2026, invece, sarà introdotta la futura Alfa Romeo Giulia. Più fermentato sarà l’anno 2027 con la SUV di grandi dimensioni Senior e la spider 4C, nonché l’anno 2028 con la grande berlina Montreal da 510 cm di lunghezza e la coupé GTV in linea con lo stile della storica SZ. Infine, sarebbero in programma anche la compatta Alfetta con la piattaforma modulare STLA Small per il 2029 e l’utilitaria MiTo per il 2030.