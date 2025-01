Alessandro Borghese Celebrity Chef si sposta a Milano: nuove puntate dal 31 gennaio su TV8

Cambio di location e di giuria per Alessandro Borghese Celebrity Chef, il popolare cooking show prodotto da Banijay Italia, che da domani, 31 gennaio, si trasferisce da Venezia a Milano. Le nuove puntate andranno in onda in prima tv assoluta su TV8, dal lunedì al venerdì alle 20:30. Il ristorante che ospiterà le sfide tra i vip sarà “AB – Il lusso della semplicità”, il locale milanese di Alessandro Borghese, che diventerà il nuovo palcoscenico delle sfide culinarie tra personaggi del mondo dello spettacolo.

Ma il trasferimento non è l’unico cambiamento di questa edizione: a sedersi al tavolo dei giudici saranno due nuove personalità di spicco del mondo gastronomico, Maddalena Fossati, direttore della rivista La Cucina Italiana, e Andrea Aprea, chef bistellato del ristorante Andrea Aprea di Milano. Prenderanno il posto di Marisa Laurito e Moreno Cedroni, che hanno ricoperto il ruolo di giudici nelle precedenti puntate.

Le sfide della prossima settimana: ecco le coppie di celebrity

A partire dal 31 gennaio, e per tutta la prossima settimana, il pubblico assisterà a nuove entusiasmanti sfide tra volti noti del mondo dello spettacolo, divisi in brigata bianca e brigata nera. Ecco le coppie protagoniste delle prossime puntate:

Ema Stockholma e Herbert Ballerina

e Francesco Renga e Jolanda Renga

e Antonella Fiordelisi ed Estefania Bernal

ed Fabio Canino e Priscilla

e Edoardo Tavassi e Nikolas Vaporidis

e Giancarlo Magalli e Michela Magalli

Ogni coppia affronterà un’avvincente sfida ai fornelli, cercando di stupire Alessandro Borghese e i nuovi giudici con le proprie abilità culinarie.

Il format resta invariato: regole e sistema di voto

Nonostante il cambio di città e di giuria, la formula di Alessandro Borghese Celebrity Chef rimane la stessa. Gli sfidanti si cimentano nella preparazione di piatti che vengono valutati sia dai giudici che dai commensali in sala.

Il sistema di voto prevede che:

Ogni giudice ha a disposizione 6 stelle (3 nere e 3 bianche) , con cui può assegnare da 0 a 3 stelle a ogni concorrente.

, con cui può assegnare da a ogni concorrente. Alessandro Borghese aggiunge il suo giudizio a quello dei due giurati.

aggiunge il suo giudizio a quello dei due giurati. I commensali in sala votano a maggioranza : il miglior piatto della serata riceve un’ulteriore stella .

: il miglior piatto della serata riceve . Chi ottiene più stelle al termine della cena conquista il titolo di Celebrity Chef della serata.

Un mix di gusto, competizione e spettacolo, che rende il programma un appuntamento imperdibile per gli appassionati di cucina e intrattenimento.

Dove e quando seguire Alessandro Borghese Celebrity Chef

Le nuove puntate di Alessandro Borghese Celebrity Chef andranno in onda su TV8, dal lunedì al venerdì alle ore 20:30. Un appuntamento quotidiano che promette emozioni, piatti sorprendenti e una nuova sfida all’insegna della passione per la cucina.

Con una nuova giuria d’eccezione, un nuovo ristorante e tanti vip ai fornelli, questa edizione si preannuncia ancora più avvincente. Chi riuscirà a conquistare il titolo di Celebrity Chef?