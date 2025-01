Alessandro Borghese 4 Ristoranti: Senigallia e il miglior ristorante del lungomare il 19 gennaio su Sky Uno

Quasi 14 chilometri di lungomare e la splendida Rotonda sull’Adriatico: Senigallia, nelle Marche, è la quinta tappa del nuovo ciclo di Alessandro Borghese 4 Ristoranti. Nell’episodio di domenica 19 gennaio, in esclusiva su Sky Uno e in streaming su NOW, lo chef Alessandro Borghese esplorerà le tradizioni culinarie di una delle mete turistiche più affascinanti d’Italia, dove relax, natura, turismo e movida si incontrano.

La competizione tra i 4 ristoranti

I ristoranti in gara per il titolo di miglior ristorante del lungomare di Senigallia sono:

Bruna Bistrò : un locale ampio e giovanile con vista mare, che propone una cucina tradizionale con un tocco innovativo. La ristoratrice Arianna si ispira alle ricette della nonna Bruna.

: un locale ampio e giovanile con vista mare, che propone una cucina tradizionale con un tocco innovativo. La ristoratrice si ispira alle ricette della nonna Bruna. Ristorante La Tartana : una location completa con ristorante interno, veranda, beach club e rooftop. La giovane titolare Petra , originaria del Trentino, propone una cucina territoriale basata su pesce fresco.

: una location completa con ristorante interno, veranda, beach club e rooftop. La giovane titolare , originaria del Trentino, propone una cucina territoriale basata su pesce fresco. Il Mare in Terrazza : raffinato ristorante con una vista mozzafiato sulla Rotonda, gestito da Annalisa e la sua famiglia, con un menù ristretto e materie prime di alta qualità.

: raffinato ristorante con una vista mozzafiato sulla Rotonda, gestito da e la sua famiglia, con un menù ristretto e materie prime di alta qualità. Tajamare: ristorante informale e accogliente, gestito da Cristian, dove il punto di forza è la pasta fresca preparata in diretta dalla sfoglina.

Le regole del gioco

Le regole rimangono invariate: quattro ristoratori si sfidano per ottenere l’iconico “dieci” dello chef Borghese. I concorrenti valutano i ristoranti avversari assegnando punteggi da 0 a 10 a location, menu, servizio e conto, oltre a una quinta categoria speciale, lo special, che cambia a ogni puntata.

Questa settimana, la sfida si concentra sulla grigliata dell’Adriatico, un piatto di pesce misto con panatura aromatizzata, preparato con il pescato del giorno come calamari, mazzancolle, branzino e orata.

La gara e il confronto finale

Dopo le valutazioni, i quattro ristoratori si riuniscono al tavolo per discutere i voti assegnati e confrontarsi. I giudizi di Alessandro Borghese, svelati alla fine, possono confermare o ribaltare la classifica. Il vincitore ottiene il prestigioso bollino #Ale4Ristoranti.

Il viaggio continua

La decima stagione di Alessandro Borghese 4 Ristoranti, una produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia, prosegue con tappe a Viterbo, Trani, la riva trentina del Lago di Garda, Cremona, Treviso e due puntate-evento dedicate a pasta fresca e osterie veraci di Roma Est, con la partecipazione di Lillo.