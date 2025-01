Adrien Brody ospite a Che tempo che fa il 2 febbraio: il ritorno del premio Oscar per “The Brutalist”

L’attesa è finita: Adrien Brody, attore premio Oscar e fresco vincitore di un Golden Globe, sarà ospite in esclusiva a Che tempo che fa, il celebre programma di Fabio Fazio, domenica 2 febbraio 2025 sul NOVE e in streaming su discovery+. L’attore sarà in Italia per promuovere il suo nuovo film, “The Brutalist”, diretto da Brady Corbet, in uscita nelle sale il 6 febbraio. Una pellicola che si preannuncia tra le protagoniste della stagione cinematografica, con ben 10 candidature agli Oscar e già vincitrice di numerosi premi, tra cui 3 Golden Globe e il Leone d’Argento per la Miglior Regia all’81ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.

Un’occasione imperdibile per i fan del grande cinema, che potranno ascoltare direttamente dalla voce di Adrien Brody il racconto di questa straordinaria esperienza cinematografica e del suo ruolo da protagonista, che gli è già valso il Golden Globe e una candidatura ai prossimi Premi Oscar 2025 come Miglior attore protagonista.

The Brutalist: un’epopea tra sogni e potere

Nel film “The Brutalist”, Adrien Brody interpreta László Toth, un visionario architetto che, in fuga dall’Europa del dopoguerra, tenta di ricostruire la sua vita negli Stati Uniti. Insieme alla moglie Erzsébet, interpretata da Felicity Jones, László cerca di ritrovare la stabilità dopo essere stato separato dalla guerra, dai confini mutevoli e dalle difficoltà del suo tempo.

Approdato in Pennsylvania, il protagonista viene notato dal potente industriale Harrison Lee Van Buren, interpretato da Guy Pearce, che riconosce il suo talento nell’edilizia e decide di offrirgli una grande opportunità. Ma, come spesso accade, il successo ha un prezzo: le scelte che László dovrà affrontare lo porteranno a scontrarsi con il lato oscuro del potere e dell’eredità.

Un film che si distingue per la sua profonda introspezione e per la regia di Brady Corbet, già acclamato per opere intense e visionarie. La pellicola, forte di 10 candidature agli Oscar, è tra i titoli più attesi della stagione e promette di lasciare il segno nel panorama cinematografico internazionale.

Adrien Brody: un’icona del cinema contemporaneo

La carriera di Adrien Brody è costellata di successi. Dopo il debutto nel 1989 con “New York Stories”, diretto da Francis Ford Coppola, la sua consacrazione definitiva arriva nel 2002 con “Il pianista” di Roman Polanski. Il ruolo di Władysław Szpilman, un pianista ebreo polacco sopravvissuto alla Seconda Guerra Mondiale, gli regala l’Oscar come Miglior attore protagonista, rendendolo, a soli 29 anni, il più giovane vincitore della categoria nella storia del premio. Un’interpretazione che gli vale anche il Premio César, consacrandolo tra i grandi del cinema mondiale.

Tra i film più celebri della sua carriera troviamo:

“La sottile linea rossa” (1998)

(1998) “S.O.S. Summer of Sam – Panico a New York” (1999)

(1999) “Bread and Roses” (2000)

(2000) “The Village” (2004)

(2004) “King Kong” (2005)

(2005) “Midnight in Paris” (2011)

(2011) “Blonde” (2021)

Oltre a questi ruoli iconici, Brody ha instaurato una solida collaborazione con il regista Wes Anderson, con cui ha girato ben cinque film:

“Il treno per il Darjeeling” (2007)

(2007) “Fantastic Mr. Fox” (2009)

(2009) “Grand Budapest Hotel” (2014)

(2014) “The French Dispatch” (2021)

(2021) “Asteroid City” (2023)

Un attore versatile, capace di spaziare tra generi diversi, dal dramma al cinema d’autore, fino ai blockbuster di Hollywood.

L’appuntamento da non perdere su Che tempo che fa

L’intervista a Adrien Brody sarà uno degli eventi televisivi più attesi di febbraio. A pochi giorni dalla notte degli Oscar 2025, in cui il suo nome è tra i favoriti nella categoria Miglior attore protagonista, l’attore condividerà con il pubblico italiano emozioni, curiosità e retroscena del suo nuovo film “The Brutalist”.

L’appuntamento è per domenica 2 febbraio 2025, in prima serata su NOVE e in streaming su discovery+. Un’occasione imperdibile per scoprire di più su uno dei più grandi talenti del cinema contemporaneo e sul film che potrebbe regalargli il secondo Oscar della sua straordinaria carriera.