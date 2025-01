17 Flop di Sanremo diventati brani leggendari

Il Festival di Sanremo ha dimostrato più volte che un flop iniziale non determina il destino di una canzone. Infatti, “Con te partirò” di Andrea Bocelli, classificatasi solo quarta nel 1995, è diventata un successo internazionale vendendo oltre 12 milioni di copie nella versione con Sarah Brightman.

La storia delle canzoni del festival di Sanremo è piena di sorprese simili. Da “Vita Spericolata” di Vasco Rossi, penultima nel 1983, a “Il Ragazzo della Via Gluck” di Celentano, esclusa dalle finali nel 1966 ma diventata il decimo disco più venduto dell’anno. Questi brani, inizialmente sottovalutati, si sono trasformati in pietre miliari della musica italiana.

Dalla clamorosa eliminazione di “Mentre Tutto Scorre” dei Negramaro nel 2005, fino all’ultimo posto di Tananai nel 2022, il palco dell’Ariston ha spesso dimostrato come il giudizio immediato possa essere ribaltato dal tempo. Questa è la storia di 17 canzoni che, nonostante un esordio difficile, sono diventate hit indimenticabili della musica italiana.

Nel febbraio 1983, sul palco dell’Ariston, Vasco Rossi presentò quella che sarebbe diventata una delle canzoni più emblematiche della musica italiana.

Storia della performance a Sanremo

Il 3 febbraio 1983, Vasco si presentò sul palco con un look casual: jeans bianchi e maglietta, in netto contrasto con l’atmosfera formale del Festival. La sua esibizione terminò con un gesto provocatorio: abbandonò il palco prima della fine della canzone, rivelando platealmente l’uso del playback. Nonostante le polemiche, questa performance rimane nella storia come uno dei momenti più autentici del Festival.

Il percorso da flop a hit leggendaria

“Vita Spericolata” si classificò al penultimo posto, davanti solo a “Cieli Azzurri” di Pupo. Tuttavia, il brano divenne successivamente il singolo più venduto di quell’edizione del Festival. La canzone, nata da una collaborazione con Tullio Ferro, richiese sei mesi per la stesura del testo definitivo. Inoltre, il brano venne incluso nell’album “Bollicine”, che ottenne il primo disco d’oro della carriera di Vasco.

L’impatto culturale della canzone

“Vita Spericolata” si è trasformata in un manifesto generazionale, rappresentando la ribellione contro la mentalità del “posto fisso” degli anni ’80. Numerosi artisti l’hanno reinterpretata, tra cui Francesco De Gregori nel suo album “Il bandito e il campione” e Massimo Ranieri in “Canto perché non so nuotare”. La canzone è stata descritta come un “manifesto dell’individualismo umano portato all’estremo tra trasgressione, noia, malinconia e determinazione a vivere senza limiti”.

Nel 1966, una canzone destinata a diventare un simbolo della musica italiana venne inizialmente rifiutata dal palco dell’Ariston. Adriano Celentano, già veterano del Festival, presentò “Il ragazzo della via Gluck” insieme al Trio del Clan.

La controversa eliminazione al Festival

Nonostante la sua notorietà, la canzone venne eliminata dopo la prima serata. La bocciatura scatenò una protesta senza precedenti: i membri del Clan invasero il Casinò, richiedendo l’intervento delle forze dell’ordine per ristabilire la calma. Inizialmente, a Celentano era stata proposta “Nessuno mi può giudicare”, tuttavia l’artista scelse coraggiosamente di presentare questo brano più personale.

Il successo commerciale post-Sanremo

Nonostante l’eliminazione dal festival, il successo commerciale fu immediato e straordinario. Il disco raggiunse rapidamente il secondo posto nella classifica italiana, diventando il decimo disco più venduto del 1966. Inoltre, il trionfo del brano ispirò la creazione del gruppo “I Ragazzi della Via Gluck”, che accompagnò Celentano dal 1966 al 1978.

L’eredità sociale del brano

La canzone rappresentò una svolta significativa nella carriera di Celentano, segnando il superamento del ruolo di “urlatore”. Fu una delle prime canzoni a tema ambientalista in Italia, denunciando la speculazione edilizia e l’urbanizzazione selvaggia degli anni ’60. Il brano racconta la storia personale di Celentano e della sua infanzia in via Gluck, trasformandosi in una potente critica sociale contro la cementificazione delle città.

L’impatto culturale della canzone si estese oltre i confini nazionali, venendo tradotta in numerose lingue. Ancora oggi, “Il ragazzo della via Gluck” rimane un simbolo della lotta per la preservazione ambientale e un esempio di come un apparente flop sanremese possa trasformarsi in un successo senza tempo.

La storia di “Almeno tu nell’universo” inizia nel 1972, quando Bruno Lauzi e Maurizio Fabrizio composero quello che sarebbe diventato un capolavoro della musica italiana.

Il nono posto inaspettato

Nonostante il brano fosse stato scritto diciassette anni prima, rimase inedito poiché Lauzi desiderava che solo Mia Martini lo interpretasse. Sul palco dell’Ariston nel 1989, la canzone si classificò al nono posto, dietro artisti come i Ricchi e Poveri e Toto Cutugno. Tuttavia, l’interpretazione straordinaria di Martini le valse il Premio della Critica.

La rinascita radiofonica

Successivamente alla performance sanremese, il brano ottenne un successo commerciale straordinario. La canzone segnò il ritorno trionfale di Mia Martini dopo un lungo periodo di ostracismo nel mondo dello spettacolo. Nel 2017, il brano ha conquistato il disco d’oro, mentre nel 2021 ha raggiunto il prestigioso traguardo del disco di platino.

L’influenza sulla musica italiana

L’impatto di “Almeno tu nell’universo” sulla musica italiana è stato profondo e duraturo. Nel 2005, i lettori del quotidiano la Repubblica l’hanno votata come la migliore canzone nella storia del Festival di Sanremo. Inoltre, numerosi artisti di prestigio hanno reinterpretato il brano:

Elisa, che nel 2003 ha portato la sua versione in cima alla classifica italiana

Mina, che ha incluso una cover nell’album “Pappa di latte” del 1995

Marco Mengoni, che l’ha inserita nel suo EP “Dove si vola”

Tiziano Ferro, che l’ha dedicata al marito Victor Allen durante il Festival 2020

Sul palco dell’Ariston nel 1985, Zucchero presentò “Donne”, accompagnato dalla Randy Jackson Band, in un’esibizione che inizialmente sembrò segnare la fine della sua carriera.

La performance sottovalutata

Nonostante il testo scritto da Alberto Salerno fosse destinato a diventare un classico, la canzone si classificò penultima al Festival. I dirigenti della casa discografica, imbarazzati dal risultato, evitarono persino di portare Zucchero a cena dopo l’esibizione. L’artista stesso considerò questo momento come l’ultima possibilità della sua carriera, pronto ad abbandonare la musica in caso di fallimento.

Il successo internazionale

Successivamente, “Donne” conquistò le radio italiane, trasformandosi in un successo inaspettato. La collaborazione con musicisti internazionali, tra cui Randy Jackson al basso e Corrado Rustici alla chitarra, diede al brano un’impronta blues distintiva. Nel 1994, il brano venne reinterpretato in spagnolo con il titolo “Chicas”, raggiungendo il terzo posto nelle classifiche messicane.

L’evoluzione artistica di Zucchero

Questo apparente flop sanremese aprì la strada a una serie di successi. L’album “Rispetto” e successivamente “Blue’s” vendettero oltre 1,3 milioni di copie in Italia. Inoltre, la canzone permise a Zucchero di ottenere maggiore libertà artistica dalla sua etichetta discografica. Nonostante il successo, l’artista ha mantenuto un rapporto complesso con il brano, spesso evitando di eseguirlo dal vivo per via del caratteristico “du du du” nel ritornello.

La diciannovesima edizione del Festival di Sanremo vide l’esordio di un artista destinato a cambiare la musica italiana. Il 30 gennaio 1969, Gabriella Farinon annunciò sul palco dell’Ariston un giovane cantautore: Lucio Battisti.

Il debutto sanremese

Dopo due partecipazioni come autore, Battisti si presentò per la prima volta come interprete. In coppia con Wilson Pickett, propose “Un’avventura”, una canzone composta insieme a Mogol. Nonostante un piccolo errore di attacco tra la prima e la seconda strofa, la sua performance risultò convincente.

La scalata alle classifiche

Successivamente al Festival, il brano venne inserito nel primo album di Lucio Battisti. La versione soul di Wilson Pickett, cantata quasi interamente in inglese, contribuì al raggiungimento della finale. Nonostante il nono posto nella classifica finale, la canzone iniziò un percorso che l’avrebbe trasformata in un classico della musica leggera italiana.

L’impatto sulla carriera di Battisti

“Un’avventura” segnò l’inizio di una collaborazione straordinaria con il paroliere Mogol. Inoltre, questa esperienza sanremese aprì la strada a una serie di successi, tra cui “Acqua azzurra, acqua chiara”, che vinse il Festivalbar e consolidò la posizione di Battisti come artista di primo piano. Durante gli anni ’70, la partnership con Mogol produsse una serie di album che dominarono regolarmente le classifiche della musica leggera italiana.

La storia di “Con te partirò” rappresenta uno dei più sorprendenti percorsi dalla competizione sanremese al successo mondiale. Il 21 febbraio 1995, Andrea Bocelli presentò questa composizione di Francesco Sartori e Lucio Quarantotto sul palco dell’Ariston.

Il quarto posto al Festival

Nonostante l’interpretazione magistrale, la canzone si classificò solamente al quarto posto, dietro a “Come saprei” di Giorgia, “In amore” di Gianni Morandi e Barbara Cola, e “Gente come noi” di Ivana Spagna.

Il trionfo mondiale

Successivamente, il brano iniziò un percorso straordinario conquistando il primo posto nelle classifiche di Francia (4 settimane), Belgio (10 settimane nelle Fiandre e 5 in Vallonia), Svizzera, Austria, Germania e Irlanda. Nel 1996, la versione inglese “Time to Say Goodbye“, interpretata con Sarah Brightman, dominò le classifiche europee:

Germania: 12 settimane al primo posto

Svizzera: 6 settimane in vetta

Austria e Irlanda: 3 settimane ciascuna al vertice

I record di vendite

L’impatto commerciale fu senza precedenti. In Germania, il singolo stabilì il record storico di vendite con 2,75 milioni di copie certificate 11 volte disco d’oro. Inoltre, l’album “Romanza”, che includeva il brano, superò i 12 milioni di copie vendute nel mondo. La canzone venne successivamente adattata in spagnolo come “Por ti volaré”, ampliando ulteriormente il suo successo internazionale.

Nel febbraio 2005, i Negramaro portarono sul palco dell’Ariston “Mentre tutto scorre“, un brano inizialmente scartato dalla commissione del Festival ma successivamente ammesso grazie all’intervento di Paolo Bonolis.

L’eliminazione precoce

Nonostante le aspettative, la band salentina venne eliminata alla terza serata. Il conduttore Bonolis, visibilmente sorpreso dall’eliminazione, chiese persino se gli avessero consegnato il foglio sbagliato degli eliminati. Un problema tecnico durante la prima esibizione costrinse il gruppo a ripetere la performance, aggiungendo ulteriore tensione al momento.

Il successo radiofonico

Tuttavia, il brano conquistò rapidamente le radio italiane. L’album omonimo rimase per 83 settimane consecutive nella classifica dei dischi più venduti. La canzone, caratterizzata da una “ritmica impetuosa e distorsioni generose”, venne paragonata alle sonorità dei Muse, pur mantenendo le radici nella tradizione melodica italiana.

L’affermazione della band

Il successo post-Festival fu straordinario. L’album ottenne la certificazione 6x Platino e vinse numerosi riconoscimenti, tra cui il Premio della Critica Radio & TV, il Premio Rivelazione al Festivalbar 2005 e il Premio Videoclip Italiano. Inoltre, il brano divenne la colonna sonora del film “La Febbre” di Alessandro D’Alatri, vincendo il Nastro d’argento per la migliore canzone originale.

All’undicesima edizione del Festival di Sanremo, Le mille bolle blu si presentava come la grande favorita per la vittoria finale.

L’esibizione interrotta

Durante la seconda serata, un momento inaspettato segnò la storia del Festival. L’emozione giocò un brutto scherzo a Mina, la sua voce s’incrinò impedendole di completare l’esecuzione. Nonostante l’incidente, la canzone si classificò al quinto posto, tuttavia dietro all’altra sua interpretazione Io amo tu ami che raggiunse la quarta posizione.

Il recupero commerciale

Successivamente, il brano ottenne un notevole successo internazionale. In particolare:

In Spagna come Bu-lu-bum mil pompas de jambon

In Svezia come Blll-se tusen bubblor bla

Nonostante il piazzamento al Festival, la canzone non riuscì a superare il quinto posto nelle classifiche settimanali di vendita, posizionandosi al 64° posto nella classifica annuale.

L’ultimo Sanremo di Mina

Questa esperienza convinse Mina a non partecipare mai più al Festival. Da quel momento, l’artista adottò una strategia diversa: reinterpretare i brani in gara nelle varie edizioni, trasformandoli in successi commerciali superiori alle versioni originali. Il vestito a pois indossato durante l’esibizione divenne talmente iconico che il titolo della canzone venne utilizzato per pubblicizzare prodotti per la casa, collane di dischi e persino trasmissioni televisive.

La cantautrice catanese Carmen Consoli affrontò il palco dell’Ariston nel 1997 con “Confusa e felice”, una canzone destinata a segnare un capitolo significativo nella musica italiana.

L’eliminazione alla prima serata

Nonostante il passaggio dalla categoria “Nuove proposte” dell’anno precedente ai “Campioni”, la cantante non superò la prima serata. La performance, tuttavia, nascondeva un potenziale che il pubblico avrebbe presto scoperto.

Il successo post-Festival

Successivamente all’eliminazione, il brano conquistò le radio italiane, diventando uno dei singoli più identificativi della carriera di Consoli. L’album omonimo debuttò alla posizione numero 6 nella classifica italiana e ottenne risultati straordinari:

Oltre 130.000 copie vendute

Certificazione disco di platino

Ventuno settimane consecutive in classifica

L’impatto sulla carriera

Inoltre, “Confusa e felice” si trasformò in un successo commerciale senza precedenti per l’artista. Il brano venne scelto persino come colonna sonora per uno spot pubblicitario di Rocco Barocco. L’album, prodotto da Francesco Virlinzi, rappresentò il primo grande successo dell’artista, consolidando la sua posizione nel panorama musicale italiano. Nonostante il flop sanremese iniziale, la canzone rimane uno dei brani più amati e rappresentativi della “cantantessa“.

Arrivato tra i big dopo la vittoria a Sanremo Giovani 2021 con “Esagerata”, Alberto Cotta Ramusino, in arte Tananai, portò sul palco dell’Ariston “Sesso occasionale”, scritta insieme a Paolo Antonacci, Alessandro Raina e Davide Simonetta.

L’ultimo posto sorprendente

Il brano, prodotto dallo stesso Tananai con d.whale, si classificò alla venticinquesima e ultima posizione del Festival. Nonostante il piazzamento, la performance generò interesse per il suo stile genuino e il messaggio non convenzionale sulla ricerca dell’amore oltre le relazioni occasionali.

La viralità sui social

Successivamente alla performance sanremese, il brano conquistò le piattaforme digitali. Il video musicale, diretto da Olmo Parenti, venne pubblicato sul canale YouTube dell’artista in concomitanza con l’uscita del singolo. Inoltre, la canzone divenne virale sui social media, generando numerosi meme e contenuti che trasformarono l’ultimo posto in un elemento distintivo della carriera dell’artista.

La rivincita commerciale

Il successo commerciale arrivò rapidamente:

Ottava posizione nella classifica FIMI

Presenza per settimane nella top 10 italiana

Inserimento nell’album “Rave, eclissi” come quarto estratto

Tuttavia, questo apparente insuccesso si trasformò in un trampolino di lancio. Nel 2022, Tananai collaborò con Fedez e Mara Sattei per “La dolce vita“, vincendo il Power Hits Estate. L’anno successivo, tornò al Festival classificandosi quinto con “Tango”, confermando la sua crescita artistica.

Il 18 febbraio 1997, Filippo Neviani presentò “Laura non c’è” sul palco dell’Ariston, ignaro che questo brano avrebbe segnato una svolta nella musica italiana.

Il settimo posto inaspettato

La canzone si classificò al settimo posto al Festival di Sanremo, tuttavia, questa posizione non rispecchiava il potenziale del brano. Successivamente, “Laura non c’è” si rivelò autobiografica, raccontando una storia d’amore realmente vissuta dall’artista.

Il successo europeo

Il brano conquistò rapidamente le classifiche internazionali:

Prima posizione in Italia

Seconda posizione in Svizzera

Terza posizione in Austria

Decima posizione in Germania

Inoltre, la canzone venne tradotta in diverse lingue, ampliando il suo successo globale. La versione spagnola “Laura no está” raggiunse la posizione 21 nella Billboard Hot Latin Songs Chart, mentre quella inglese “Laura Is Away” si posizionò al numero 59 nel Regno Unito.

Le vendite record

L’album “Lei, gli amici e tutto il resto” ottenne risultati straordinari, vendendo 2 milioni di copie e conquistando 6 dischi di Platino. Contemporaneamente, la canzone venne inclusa in oltre 200 compilation, raggiungendo circa 20 milioni di copie vendute. Il successo si estese anche al mercato sudamericano, dove il brano dominò le classifiche in Brasile, Perù, Colombia, Ecuador, Argentina e Messico.

Nel 2002, Daniele Silvestri presentò “Salirò” al Festival di Sanremo, accompagnato sul palco dall’attore Fabio Ferri che animò la performance con un ironico balletto.

Il piazzamento deludente

Nonostante l’originalità dell’arrangiamento curato da Demo Morselli, la canzone si classificò al quattordicesimo posto nella categoria Big. I Matia Bazar vinsero quell’edizione con “Messaggio d’amore”.

Il tormentone estivo

Successivamente, il brano conquistò le radio italiane, raggiungendo la prima posizione nell’airplay radiofonico. La canzone, caratterizzata da ironia e leggerezza, divenne un inno alla vita e alle sue sfide. Il videoclip venne selezionato tra i sei migliori italiani dell’anno.

L’apprezzamento critico

“Salirò” ottenne numerosi riconoscimenti prestigiosi:

Premio della Critica “Mia Martini” al Festival

Italian Music Awards per miglior singolo

Riconoscimenti per miglior arrangiamento e composizione musicale

Inoltre, la canzone ha dimostrato una longevità straordinaria. Nel 2023, i Colla Zio l’hanno reinterpretata durante la serata delle cover del Festival. Il brano continua a essere apprezzato, come dimostrano i quasi 30 milioni di ascolti su Spotify.

I Subsonica, gruppo torinese formatosi nel 1996, presentarono “Tutti i miei sbagli” al Festival di Sanremo 2000, portando per la prima volta le sonorità elettroniche alternative sul palco dell’Ariston.

L’undicesimo posto

La band si classificò all’undicesimo posto nella competizione, nonostante l’innovativa fusione di rock ed elettronica che caratterizzava il brano. Il pezzo faceva parte dell’album “Microchip emozionale“, secondo lavoro in studio del gruppo.

Il successo alternativo

Nonostante il mediocre piazzamento sanremese, la canzone conquistò rapidamente le radio italiane. Il singolo raggiunse l’ottava posizione nella classifica dei brani più venduti, diventando il maggior successo commerciale della band. “Microchip emozionale” si distinse per la capacità di fondere le sonorità della club culture, trip hop e drum’n’bass con il rock tradizionale.

L’impatto sulla scena indie

L’esperienza sanremese creò un precedente significativo per gli artisti alternativi italiani. I Subsonica dimostrarono che era possibile partecipare al Festival mantenendo la propria identità artistica. La band vinse il premio Best Italian Act agli MTV Europe Music Awards nel 2000, confermando il loro ruolo pionieristico nella scena musicale italiana. Inoltre, il loro stile unico, paragonato ai Depeche Mode per la fusione di “orchestre storte e synth”, influenzò una nuova generazione di musicisti.

Nel 1964, il Festival di Sanremo assistette a uno degli episodi più controversi della sua storia quando Bobby Solo presentò “Una lacrima sul viso” in coppia con Frankie Laine.

L’esclusione dalla finale

La partecipazione di Bobby Solo terminò con una squalifica senza precedenti. Colpito da una laringite poco prima della serata finale, il cantante si trovò nell’impossibilità di esibirsi dal vivo. Nonostante gli fosse stato concesso di cantare in playback, questa decisione portò alla sua esclusione dalla competizione. L’episodio segnò la prima esibizione in playback nella storia del Festival.

Il trionfo commerciale

Nonostante l’eliminazione, il brano ottenne un successo straordinario. “Una lacrima sul viso” dominò la classifica italiana per nove settimane consecutive. Le vendite raggiunsero cifre impressionanti:

1,7 milioni di copie in Italia

250.000 copie in Francia

3 milioni di copie nel mondo

L’eredità musicale

Il successo del brano ispirò la produzione di un film musicarello intitolato “Una lacrima sul viso”, diretto da Ettore Maria Fizzarotti. Inoltre, la canzone venne reinterpretata da numerosi artisti internazionali, tra cui Achille Togliani, Claude Challe e Richard Clayderman. L’impatto culturale si estese oltre i confini nazionali, apparendo in film come “Barcelona” di Whit Stillman e “5×2” di François Ozon.

Sul palco del XXII Festival di Sanremo, “Piazza Grande” segnò un momento significativo nella carriera di Lucio Dalla, presentando una storia che parlava di un senzatetto di Bologna.

L’ottavo posto al Festival

La canzone, nata inizialmente come motivo country dalla chitarra di Ron, si trasformò attraverso arrangiamenti con arpeggi acustici e strumenti a plettro. Nonostante le aspettative, il brano si classificò all’ottavo posto con 89 preferenze. Inizialmente, la casa discografica aveva proposto di intitolare il brano “Canal grande”, tuttavia Dalla insistette per mantenere il riferimento alla piazza bolognese.

La consacrazione successiva

Il brano, scritto in collaborazione con Gianfranco Baldazzi e Sergio Bardotti, racconta la storia di un bohémien che preferisce la libertà ai comfort. La canzone si riferisce a Piazza Cavour nel centro storico di Bologna, luogo dove abitava lo stesso cantautore. Inoltre, il testo vede le firme di Baldazzi e Bardotti, mentre per la musica quella dell’amico Rosalino Cellamare, in arte Ron.

L’importanza storica

“Piazza Grande” si è trasformata in una lettera d’amore per Bologna, diventando un palcoscenico per storie e personaggi che vivono tra portici, parchi e torri. La canzone rappresenta:

Un manifesto della vita bohémien bolognese

Una testimonianza della trasformazione urbana degli anni ’70

Un esempio di collaborazione artistica tra Dalla e Ron

Successivamente, il brano è diventato parte del patrimonio culturale italiano, influenzando generazioni di artisti e consolidando la reputazione di Dalla come uno dei più grandi sperimentatori della musica italiana.

Nel febbraio 1997, Patty Pravo portò sul palco dell’Ariston “…E dimmi che non vuoi morire”, una ballata scritta da Vasco Rossi, Gaetano Curreri e Roberto Ferri.

Il Premio della Critica

La canzone si classificò all’ottavo posto nella competizione principale, tuttavia conquistò due riconoscimenti prestigiosi: il Premio della Critica Mia Martini e il Premio Volare per la Migliore Musica. Questa doppia vittoria segnò un momento significativo nella storia del Festival, confermando il valore artistico del brano nonostante il piazzamento modesto.

Il successo commerciale tardivo

Successivamente alla performance sanremese, il singolo raggiunse la seconda posizione nella classifica italiana. La canzone divenne rapidamente uno dei maggiori successi di Patty Pravo degli ultimi vent’anni. Il brano ottenne risultati commerciali straordinari, tanto da essere certificato disco d’oro per le vendite. Le vendite del CD singolo superarono le 300.000 copie.

L’impatto sulla carriera

L’influenza di “…E dimmi che non vuoi morire” si estese oltre il successo immediato. La canzone segnò una rinascita artistica per Patty Pravo, riaccendendo l’interesse del pubblico per la sua musica. Inoltre, il brano è diventato uno dei più ricercati sulle piattaforme digitali. La collaborazione con Vasco Rossi e Gaetano Curreri ha aperto una nuova fase creativa nella carriera dell’artista, consolidando la sua posizione nel panorama musicale italiano.

Il 26 gennaio 1978, un artista vestito in modo eccentrico salì sul palco dell’Ariston. Rino Gaetano, indossando un cilindro regalato da Renato Zero, smoking con medaglie e scarpe da ginnastica rosse e bianche, si presentò con un ukulele per interpretare “Gianna”.

Il terzo posto controverso

La canzone, inizialmente scelta in sostituzione di “Nuntereggae più” considerata troppo controversa, si classificò al terzo posto nella categoria cantautori. Inoltre, il brano segnò un momento storico: fu la prima volta che la parola “sesso” venne pronunciata sul palco di Sanremo.

Il successo popolare

Successivamente al Festival, “Gianna” dominò le classifiche per diverse settimane:

14 settimane nella Top Ten italiana

Oltre 600.000 copie vendute

13° posto nella classifica dei singoli più venduti del 1978

L’eredità culturale

Bruno Franceschelli ricorda l’esibizione come una dimostrazione di talento artistico puro, portando un’aria nuova e irriverente sul “sacro suolo” di Sanremo. Tuttavia, Gaetano mantenne un rapporto complesso con il brano, considerandolo troppo commerciale. La canzone venne reinterpretata in diverse lingue, tra cui una versione inglese intitolata “Gina” e una spagnola chiamata “Juanita”. Inoltre, il brano venne successivamente reinterpretato da artisti come Ornella Vanoni, Aiello, Fausto Leali e Enrico Ruggeri.

Riepilogo

Canzone Anno Artista Posizione al Festival Successo Commerciale Riconoscimenti Vita Spericolata 1983 Vasco Rossi Penultimo Singolo più venduto dell’edizione Disco d’oro Il Ragazzo della Via Gluck 1966 Adriano Celentano Eliminato 10° disco più venduto del 1966 N/A Almeno Tu nell’Universo 1989 Mia Martini 9° posto Disco d’oro (2017), Platino (2021) Premio della Critica Donne 1985 Zucchero Penultimo N/A N/A Un’Avventura 1969 Lucio Battisti 9° posto N/A N/A Con Te Partirò 1995 Andrea Bocelli 4° posto 12 milioni di copie vendute N/A Mentre Tutto Scorre 2005 Negramaro Eliminati 83 settimane in classifica 6x Platino Le Mille Bolle Blu 1961 Mina 5° posto 64° posto classifica annuale N/A Confusa e Felice 1997 Carmen Consoli Eliminata 130.000 copie vendute Disco di platino Sesso Occasionale 2022 Tananai 25° posto 8° posto FIMI N/A Laura Non C’è 1997 Nek 7° posto 2 milioni di copie 6 dischi di Platino Salirò 2002 Daniele Silvestri 14° posto 1° posto airplay Premio della Critica Tutti i Miei Sbagli 2000 Subsonica 11° posto 8° posto classifica vendite MTV Best Italian Act Una Lacrima sul Viso 1964 Bobby Solo Squalificato 1,7 milioni copie in Italia N/A Piazza Grande 1972 Lucio Dalla 8° posto N/A N/A E Dimmi Che Non Vuoi Morire 1997 Patty Pravo 8° posto 300.000 copie Premio della Critica, Premio Volare Gianna 1978 Rino Gaetano 3° posto 600.000 copie vendute N/A

Conclusione

Questi diciassette brani rappresentano perfettamente come il palco dell’Ariston possa essere solo l’inizio di un viaggio straordinario. Infatti, dalle 600.000 copie vendute di “Gianna” ai 12 milioni di “Con te partirò”, queste canzoni hanno dimostrato che il successo non si misura dal piazzamento al Festival.

Tuttavia, il vero trionfo di questi brani va oltre i numeri. “Vita Spericolata” è diventata un manifesto generazionale, mentre “Il ragazzo della via Gluck” ha anticipato temi ambientali ancora attuali. “Laura non c’è” ha conquistato l’Europa, “Almeno tu nell’universo” ha ottenuto il disco di platino dopo decenni.

Questi successi testimoniano come la musica italiana sappia evolversi e reinventarsi. Dai Subsonica che hanno portato l’elettronica all’Ariston fino a Tananai che ha trasformato l’ultimo posto in un trampolino di lancio, ogni storia racconta una rinascita artistica unica.

La storia del Festival dimostra quindi che le classifiche immediate non rispecchiano sempre il valore artistico e l’impatto culturale di una canzone. Questi brani, inizialmente sottovalutati, sono diventati pietre miliari della musica italiana, superando i confini nazionali e le barriere del tempo.

