Vasco Rossi – I magnifici 7: sabato 28 dicembre in prima serata su Canale 5, il racconto epico dei concerti di San Siro

Sabato 28 dicembre, in esclusiva in prima serata su Canale 5, arriva Vasco Rossi – I magnifici 7, uno speciale scritto e diretto da Giorgio Verdelli e condotto da Claudio Amendola, che celebra i sette straordinari concerti del rocker allo Stadio San Siro di Milano nel giugno 2024. Un evento che ha attirato 400.000 spettatori da tutta Italia, regalando momenti unici che ora rivivono in un emozionante docufilm.

Un viaggio nella musica e nell’anima del Komandante

Il docufilm non è solo la cronaca di sette concerti, ma un vero e proprio viaggio emozionale nel mondo di Vasco Rossi.

Immagini esclusive : dai momenti live sul palco agli angoli più nascosti dello stadio, il film offre uno sguardo unico sulla macchina organizzativa che ha trasformato ogni spettacolo in un evento epico.

: dai momenti live sul palco agli angoli più nascosti dello stadio, il film offre uno sguardo unico sulla macchina organizzativa che ha trasformato ogni spettacolo in un evento epico. Intervista a stadio vuoto: Vasco si racconta con intensità, condividendo pensieri profondi e riflessioni sulla sua musica e sul legame speciale con il pubblico.

Con una scaletta che include successi intramontabili come Albachiara, Vita Spericolata, Siamo Solo Noi e Gli Sbagli che Fai, il docufilm si rivolge sia ai fan storici sia alle nuove generazioni cresciute con le sue canzoni.

I volti noti tra il pubblico

Tra le testimonianze raccolte durante i concerti, emergono voci celebri che raccontano il loro legame con la musica di Vasco:

Eros Ramazzotti : “Abbiamo iniziato insieme 40 anni fa, e siamo rimasti sempre legati.”

: “Abbiamo iniziato insieme 40 anni fa, e siamo rimasti sempre legati.” Luca Argentero : “Vasco è la più grande storia della musica italiana.”

: “Vasco è la più grande storia della musica italiana.” Emma : “Racconta le donne in un modo unico, le venera e le adora.”

: “Racconta le donne in un modo unico, le venera e le adora.” Roberto Bolle: innamorato del capolavoro Albachiara.

Tra gli altri presenti: Noemi, J-Ax, Flavia Pennetta, Ornella Muti, e giovani artisti come Tedua, Bresh, Riccardo Zanotti de I Pinguini Tattici Nucleari, Gazzelle e Olly, che vedono Vasco come una guida musicale e poetica.

Vasco Rossi: la voce di chi non ha voce

In una toccante intervista, Vasco confessa:

“Mi piace pensare di essere la voce di chi non ha voce. Racconto le mie debolezze, e questo mi ha liberato. Ma il miracolo è che chi mi ascolta si sente rappresentato, e condividere queste emozioni ci rende tutti meno soli.”

Questa connessione unica tra l’artista e il suo pubblico emerge anche dai racconti dei fan, che trovano nelle sue canzoni conforto, speranza e senso di appartenenza.

Un docufilm che esplora l’anima di un’icona

Il regista Giorgio Verdelli spiega il senso profondo del progetto:

“Non è tanto Vasco in prima persona che voglio raccontare, ma il Vasco che c’è in ognuno di noi, il ragazzo di montagna diventato rockstar che ha cambiato il gusto musicale italiano e influenzato la società degli ultimi 40 anni.”

I magnifici 7 è un viaggio fatto di musica, storie e anime, dove ogni canzone diventa una tappa per esplorare l’essenza di un’icona che ha segnato generazioni.

Il team creativo dietro il progetto

Prodotto da Giamaica e Sudovest Produzioni, il docufilm vanta una squadra d’eccellenza:

Regia : Giorgio Verdelli.

: Giorgio Verdelli. Regia live San Siro 2024 : Pepsy Romanoff.

: Pepsy Romanoff. Autori : Pamela Maffioli, Tommaso Cennamo, Chiara Di Giambattista.

: Pamela Maffioli, Tommaso Cennamo, Chiara Di Giambattista. Produttori esecutivi : Silvia Fiorani (Sudovest), Eleonora Boggio (Mediaset).

: Silvia Fiorani (Sudovest), Eleonora Boggio (Mediaset). Montaggio: Vitaliano Murdocco.

Perché non perdere “I magnifici 7”

Questo speciale rappresenta un’occasione unica per rivivere i concerti da record di Vasco Rossi e per scoprire il lato più intimo del Komandante. Emozione, musica e storie si intrecciano in un racconto che celebra non solo un artista, ma un fenomeno culturale che continua a unire generazioni.