Ultima giornata di Serie B: Sassuolo e Pisa in fuga, classifica si definisce

La ventesima giornata di Serie B, disputata il 28 e 29 dicembre 2024, ha regalato emozioni, gol e sorprese, con il Sassuolo e il Pisa che continuano a dominare la classifica. Mentre i neroverdi confermano la loro leadership con una rimonta spettacolare, i toscani consolidano il secondo posto. Intanto, la lotta per i playoff e la salvezza si fa sempre più accesa, con squadre come il Bari e la Reggiana che si distinguono per le loro prestazioni.

I risultati chiave della giornata

Sassuolo – Cosenza 2-1 : Il Sassuolo rimonta nel finale con gol di Luca Moro e Lipani , mantenendo la vetta solitaria a 46 punti. Il Cosenza, nonostante la sconfitta, dimostra carattere ma rimane ultimo in classifica.

: Il Sassuolo rimonta nel finale con gol di e , mantenendo la vetta solitaria a 46 punti. Il Cosenza, nonostante la sconfitta, dimostra carattere ma rimane ultimo in classifica. Sampdoria – Pisa 0-1 : Tramoni decide la partita con un gol al 70’, portando il Pisa a 43 punti e consolidando il secondo posto. La Sampdoria, invece, resta in piena zona play-out.

: decide la partita con un gol al 70’, portando il Pisa a 43 punti e consolidando il secondo posto. La Sampdoria, invece, resta in piena zona play-out. Bari – Spezia 2-0 : Il Bari torna alla vittoria grazie a César Falletti , autore di un rigore e di un’azione decisiva per il secondo gol. Lo Spezia, invece, perde terreno nella corsa alla promozione.

: Il Bari torna alla vittoria grazie a , autore di un rigore e di un’azione decisiva per il secondo gol. Lo Spezia, invece, perde terreno nella corsa alla promozione. Cremonese – Brescia 1-1 : Un pareggio beffardo per la Cremonese, che vede sfumare i tre punti nel recupero con il gol di Moncini . Il Brescia si salva in extremis.

: Un pareggio beffardo per la Cremonese, che vede sfumare i tre punti nel recupero con il gol di . Il Brescia si salva in extremis. Mantova – Reggiana 0-2: La Reggiana espugna Mantova con gol di Sersanti e Maggio, avvicinandosi alla zona playoff.

Le prestazioni individuali

César Falletti (Bari) : Autore di un rigore e protagonista dell’azione del secondo gol, Falletti è stato decisivo per la vittoria del Bari.

: Autore di un rigore e protagonista dell’azione del secondo gol, Falletti è stato decisivo per la vittoria del Bari. Tramoni (Pisa) : Il centrocampista ha segnato il gol della vittoria contro la Sampdoria, confermandosi uno dei giocatori chiave della squadra.

: Il centrocampista ha segnato il gol della vittoria contro la Sampdoria, confermandosi uno dei giocatori chiave della squadra. Luca Moro (Sassuolo): Con il gol del pareggio e l’assist per Lipani, Moro è stato fondamentale nella rimonta del Sassuolo.

La classifica: Sassuolo e Pisa in fuga

Il Sassuolo mantiene la vetta con 46 punti, seguito dal Pisa a 43. Lo Spezia, terzo con 38 punti, perde terreno dopo la sconfitta contro il Bari. Nella zona playoff, il Catanzaro e il Bari si attestano a 27 punti, mentre la Reggiana si avvicina con 24 punti. In fondo alla classifica, il Cosenza resta ultimo con 17 punti, seguito da Salernitana e Sudtirol a 18.

Le implicazioni per il futuro

Massimo Coda (Sampdoria) Pasquale Golia / IPA Sport / IPA

La ventesima giornata ha definito ulteriormente i rapporti di forza in Serie B. Mentre il Sassuolo e il Pisa sembrano avviati verso la promozione diretta, la lotta per i playoff e la salvezza si fa sempre più intensa. Squadre come il Bari e la Reggiana dimostrano di poter ambire a posizioni di rilievo, mentre il Cosenza e la Sampdoria dovranno lottare per evitare la retrocessione.

Conclusioni

La ventesima giornata di Serie B ha regalato emozioni e sorprese, con il Sassuolo e il Pisa che continuano a dominare la classifica. Mentre la lotta per i playoff e la salvezza si fa sempre più accesa, il campionato promette ulteriori colpi di scena nella seconda parte della stagione.