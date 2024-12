Toyota GR Supra: nuove indiscrezioni sulla prossima generazione

Nel corso del 2026, stando alle indiscrezioni, sarà svelata la prossima generazione della Toyota GR Supra. In arrivo l’anno seguente sul mercato europeo, dovrebbe essere equipaggiata con il motore a benzina 2.0 Turbo a quattro cilindri da almeno 400 CV di potenza e 500 Nm di coppia massima.

La sesta generazione della coupé Toyota GR Supra, inoltre, sarà elettrificata con la tecnologia ibrida Mild Hybrid o la propulsione ibrida Full Hybrid. Non mancherà, invece, l’abbinamento con il cambio automatico DAT-8 ad otto rapporti, oppure DAT-X a dieci rapporti. Categoricamente esclusa la trazione integrale GR-Four, destinata alla futura Celica.

Per quanto riguarda l’attuale modello A90, la supercar Toyota GR Supra sarà disponibile l’anno prossimo nelle speciali declinazioni Lightweight Evo per il mercato europeo e A90 Final Edition per il mercato giapponese, in attesa della versione speciale GRMN in chiave ancora più sportiva.