Daniele De Rossi riceve il Tapiro d’oro: una serata tra ironia e tifo

Questa sera, a Striscia la Notizia (Canale 5, ore 20:35), l’inviato Valerio Staffelli consegnerà un Tapiro d’oro con corno portafortuna a Daniele De Rossi, ex allenatore e icona della Roma, reduce da un’annata complicata culminata con l’esonero dalla panchina giallorossa. Tra ironia e dichiarazioni affettuose, l’ex centrocampista ha affrontato con il sorriso le domande dell’inviato, senza risparmiarsi qualche battuta.

Alla domanda di Staffelli su eventuali contrasti con i senatori della squadra, De Rossi ha risposto con chiarezza:

«I giocatori erano gli stessi anche a gennaio 2024, quando mi hanno chiamato… In ogni caso, ringrazierò per sempre la proprietà americana che mi ha permesso di allenare la mia squadra del cuore».

Un gesto di riconoscenza verso la società americana, nonostante l’esonero, dimostra l’amore incondizionato di De Rossi per la Roma, la squadra che ha sempre considerato casa sua.

Non è mancata una frecciatina, tra il serio e il faceto, sul periodo difficile della squadra:

«E dai il Tapiro a me? Sono fuori da mesi, non credo di essere il destinatario giusto…».

Un momento di ironia che ha strappato un sorriso anche a Staffelli, sottolineando quanto l’attaccamento di De Rossi ai colori giallorossi rimanga immutato, anche lontano dal campo.

Incalzato sull’eventualità di allenare un giorno la Lazio, storica rivale della Roma, De Rossi ha replicato con una battuta tagliente:

«Non me lo chiederanno, stanno andando alla grande. Per questo mi sa che quest’anno di corni me ne servono due…».