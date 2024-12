Chi sono i conduttori del PrimaFestival 2025

Il PrimaFestival 2025, l’appuntamento televisivo che anticipa le serate del Festival di Sanremo, vedrà alla conduzione un trio d’eccezione: Bianca Guaccero, Gabriele Corsi e Mariasole Pollio. L’annuncio è stato dato da Carlo Conti, direttore artistico del Festival, durante un’intervista al TG1.

Bianca Guaccero

Attrice e conduttrice televisiva, Bianca Guaccero ha recentemente vinto la 19ª edizione di “Ballando con le Stelle”. Non è nuova al palco dell’Ariston, avendo già co-condotto il Festival di Sanremo nel 2008 insieme a Pippo Baudo e Andrea Osvárt. La sua esperienza e il suo carisma la rendono una scelta ideale per guidare il pubblico attraverso le curiosità e gli approfondimenti del PrimaFestival.

Gabriele Corsi

Volto noto della televisione italiana, Gabriele Corsi è membro del Trio Medusa e conduttore di numerosi programmi di successo, tra cui “Don’t Forget the Lyrics – Stai sul pezzo”. La sua verve e la sua capacità di intrattenere il pubblico aggiungeranno un tocco di vivacità al PrimaFestival.

Mariasole Pollio

Giovane attrice e conduttrice, Mariasole Pollio è amata dalle nuove generazioni per la sua presenza sui social media e per le sue partecipazioni a programmi televisivi come “Battiti Live”. Nel PrimaFestival 2025, ricoprirà il ruolo di inviata speciale dal Teatro Ariston, portando agli spettatori le emozioni e le impressioni direttamente dal cuore della manifestazione.

Il ruolo del PrimaFestival

Il PrimaFestival è una striscia quotidiana che va in onda su Rai 1 nella settimana che precede il Festival di Sanremo. Il programma offre al pubblico un’anteprima esclusiva sul dietro le quinte della kermesse, con interviste, curiosità e approfondimenti sugli artisti in gara e sugli eventi correlati. È un’occasione per prepararsi alle serate sanremesi, scoprendo in anticipo dettagli e retroscena che arricchiscono l’esperienza del Festival.

Cosa aspettarsi dal PrimaFestival 2025

Con la conduzione di Guaccero, Corsi e Pollio, il PrimaFestival 2025 promette di essere un mix di professionalità, intrattenimento e freschezza. Il programma offrirà:

Interviste esclusive con gli artisti in gara.

con gli artisti in gara. Approfondimenti sulle canzoni e sugli autori.

sulle canzoni e sugli autori. Curiosità sul dietro le quinte del Festival.

sul dietro le quinte del Festival. Aggiornamenti sulle tendenze e i commenti sui social media.

Inoltre, la presenza di Mariasole Pollio come inviata dal Teatro Ariston garantirà collegamenti diretti con il palco, permettendo al pubblico di vivere in tempo reale le emozioni dei protagonisti.

Quando andrà in onda il PrimaFestival

Il PrimaFestival 2025 andrà in onda dall’8 al 15 febbraio, subito dopo il TG1 delle 20:00, fungendo da ponte tra il telegiornale e le serate del Festival di Sanremo. Sarà un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati della musica italiana e per coloro che desiderano immergersi completamente nell’atmosfera sanremese.

Conclusioni

La scelta di affidare la conduzione del PrimaFestival 2025 a Bianca Guaccero, Gabriele Corsi e Mariasole Pollio rappresenta un equilibrio perfetto tra esperienza, talento e innovazione. Il pubblico può aspettarsi un programma dinamico e coinvolgente, capace di offrire uno sguardo privilegiato sul mondo del Festival di Sanremo, arricchendo l’attesa per le serate principali della manifestazione.