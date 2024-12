I riflettori del Premio Monica Vitti 2024, evento dedicato all’indimenticabile icona del cinema italiano, si sono accesi su Lina Sastri, premiata con il prestigioso Vitti d’Oro per la sua straordinaria interpretazione nel film “La Casa di Ninetta”. A consegnare il riconoscimento è stata la giornalista e conduttrice televisiva Barbara Politi, figura di spicco nel panorama televisivo pugliese, che ha vissuto un momento di grande emozione sul palco della serata trasmessa su Rai 1.

Una serata di stelle e arte

Premio Monica Vitti 2024: Barbara Politi premia Lina Sastri con il prestigioso Vitti d’Oro

Il premio, giunto alla sua seconda edizione, ha celebrato alcune delle figure più illustri del cinema e del teatro italiani. Condotto con eleganza da Angelina Tuccia e Claudio Guerrini, l’evento ha visto una partecipazione straordinaria, con ospiti e premiati di grande rilievo:

Massimo Boldi , icona della commedia italiana.

, icona della commedia italiana. Michele Placido , celebre regista e attore.

, celebre regista e attore. Edoardo Leo , apprezzato per il suo talento versatile.

, apprezzato per il suo talento versatile. Francesca Fagnani, nota giornalista e conduttrice.

La regia dell’evento è stata affidata a Guido Faro, che ha lavorato a stretto contatto con la produttrice Eleonora Canuti e un team di autori d’eccezione composto da Tommaso Martinelli, Luigi Miliucci e Sacha Lunatici.

L’omaggio a Lina Sastri: una carriera poliedrica

Lina Sastri, artista napoletana dalla carriera straordinaria, ha saputo conquistare il pubblico con la sua versatilità. Attrice, cantante e interprete di grande spessore, ha lasciato un segno indelebile nel panorama artistico italiano. Il riconoscimento ricevuto con il Vitti d’Oro rappresenta un omaggio alla sua dedizione e al suo talento, emerso ancora una volta nel toccante film “La Casa di Ninetta”.

L’emozione di Barbara Politi

La consegna del premio da parte di Barbara Politi è stata un momento di grande intensità. La conduttrice, nota per la sua professionalità e il suo legame con la cultura italiana, ha espresso tutta la sua gioia con queste parole:

“Consegnare il Vitti d’Oro a una regina dell’arte italiana come Lina Sastri è stata un’emozione indescrivibile. Fra l’altro lei è una napoletana doc, una città che amo profondamente. Ringrazio Angelo Maietta, gli autori, la produzione, per questa incredibile opportunità, auspicando per il cinema italiano di continuare a splendere sempre”.

Il Premio Monica Vitti: un tributo all’eccellenza artistica

Il Premio Monica Vitti, nato per celebrare l’eredità di una delle più grandi attrici italiane, rappresenta un’occasione unica per mettere in luce il talento e l’impegno di artisti che hanno contribuito alla crescita del cinema e del teatro. La serata di quest’anno ha consolidato ulteriormente il prestigio di questo evento, confermandolo come uno degli appuntamenti più attesi e significativi nel panorama culturale italiano.