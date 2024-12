Passaggio a nord ovest: sabato 28 dicembre alle 15.00 su Rai 1, tra storia, esplorazioni e arte

Sabato 28 dicembre alle 15.00 su Rai 1, torna Passaggio a nord ovest, il programma di Rai Cultura ideato e condotto da Alberto Angela. La puntata porterà i telespettatori in un viaggio straordinario tra le bellezze dell’Italia e del mondo, tra scoperte archeologiche, storie epiche di esplorazioni e affascinanti opere d’arte.

Il Duomo di Monreale: un capolavoro arabo-normanno

L’avventura di questa settimana inizia a pochi chilometri da Palermo, con una visita al magnifico Duomo di Monreale, definito “uno dei templi più belli del mondo”. Alberto Angela guiderà il pubblico alla scoperta di questa straordinaria opera monumentale, voluta da re Guglielmo II d’Altavilla tra il 1172 e il 1176.

Architettura unica : il Duomo, parte del complesso che includeva il Palazzo Reale e un’Abbazia benedettina, è un capolavoro dell’arte arabo-normanna.

: il Duomo, parte del complesso che includeva il Palazzo Reale e un’Abbazia benedettina, è un capolavoro dell’arte arabo-normanna. Mosaici senza pari: ospita la più grande opera musiva al mondo, seconda solo alla Basilica di Santa Sofia a Istanbul.

Un viaggio indietro nel tempo, che permette di ammirare uno dei simboli più rappresentativi della Sicilia.

Ernest Shackleton e la missione Endurance

La puntata prosegue con il racconto delle imprese epiche di Ernest Shackleton, uno degli ultimi eroi delle grandi esplorazioni. La sua missione Endurance (1914-1916) mirava ad attraversare l’Antartide da costa a costa, ma si trasformò in una lotta per la sopravvivenza in condizioni estreme.

Tim Jarvis , esploratore e scienziato ambientalista, ripercorre oggi le imprese di Shackleton, portando avanti il suo spirito avventuroso e la sensibilità verso le sfide ambientali.

, esploratore e scienziato ambientalista, ripercorre oggi le imprese di Shackleton, portando avanti il suo spirito avventuroso e la sensibilità verso le sfide ambientali. Le regioni polari, con il loro fascino e le loro difficoltà, rappresentano una delle ultime frontiere del nostro pianeta.

Un racconto avvincente che celebra il coraggio e la determinazione dell’uomo davanti alla natura più ostile.

Pompei: le ultime scoperte

In collaborazione con il Parco Archeologico di Pompei, la rubrica “Pompei ultime scoperte” esplora i recenti ritrovamenti nell’Insula dei Casti Amanti, un grande complesso abitativo nel cuore della città.

Un armadio antico : particolare attenzione sarà dedicata al ritrovamento di un armadio dell’epoca e al lavoro di restauro che ne sta ricostruendo la forma.

: particolare attenzione sarà dedicata al ritrovamento di un armadio dell’epoca e al lavoro di restauro che ne sta ricostruendo la forma. Affresco simbolico: il nome dell’Insula deriva da un affresco che raffigura un uomo e una donna intenti a baciarsi, simbolo dell’intimità quotidiana dell’epoca.

Questa rubrica permette di scoprire dettagli affascinanti sulla vita e la cultura degli antichi abitanti di Pompei.

Harar: l’insolito legame tra uomini e iene

Dall’archeologia all’etologia, il programma si sposta ad Harar, una città situata a 1800 metri di altitudine sull’Altopiano Etiope, famosa per il rapporto unico tra i suoi abitanti e le iene.

Convivenza pacifica : le iene, temute in altre parti del mondo, qui convivono con gli uomini, fungendo da spazzini naturali.

: le iene, temute in altre parti del mondo, qui convivono con gli uomini, fungendo da spazzini naturali. Protezione dagli spiriti maligni: secondo le credenze locali, le iene proteggono la città dagli spiriti malvagi, rendendole parte integrante della vita quotidiana.

Un esempio di equilibrio tra uomo e natura che affascina e sorprende.

Passaggio alla Mostra: Roma pittrice

La puntata si conclude con una visita alla mostra “Roma Pittrice. Artiste al lavoro tra il XVI e il XIX secolo”, ospitata al Museo di Roma – Palazzo Braschi.

130 opere in esposizione : realizzate da 56 artiste, spesso dimenticate dalla storia, ma fondamentali per la scena artistica romana dell’epoca.

: realizzate da 56 artiste, spesso dimenticate dalla storia, ma fondamentali per la scena artistica romana dell’epoca. Riscoperta del talento femminile: l’esposizione, promossa da Roma Capitale, celebra il contributo delle donne all’arte, portando alla luce lavori di straordinario valore.

Un viaggio emozionante che riscopre un patrimonio culturale spesso relegato ai margini.

Perché non perdere la puntata

Questa nuova puntata di Passaggio a nord ovest rappresenta un’occasione unica per scoprire la storia, l’arte e le meraviglie del nostro pianeta, attraverso lo sguardo unico di Alberto Angela. Dai mosaici di Monreale alle glaciali terre dell’Antartide, passando per Pompei e le mostre di Roma, il programma unisce conoscenza e bellezza in un racconto imperdibile.