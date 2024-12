Oroscopo settimanale dal 30 dicembre 2024 al 5 gennaio 2025: le previsioni segno per segno

La settimana che chiude il 2024 e apre il 2025 è un periodo ricco di energia e opportunità. Le stelle influenzeranno le nostre vite in modo diverso, portando nuove prospettive, sfide e momenti di riflessione. Scopri cosa riserva questa settimana per il tuo segno zodiacale, con un verdetto finale espresso in un voto e la classifica aggiornata.

Ariete (21 marzo – 19 aprile)

Inizio settimana frizzante per l’Ariete. Il tuo spirito intraprendente ti permetterà di brillare durante le celebrazioni di Capodanno. Attenzione però ai malintesi nelle relazioni personali, soprattutto nei primi giorni di gennaio. Mantieni la calma e focalizzati sui tuoi obiettivi. Voto: 8

Toro (20 aprile – 20 maggio)

Il Toro si prepara a una settimana all’insegna della stabilità. Le stelle ti invitano a ricaricare le batterie e a goderti momenti di tranquillità con i tuoi cari. Un invito inaspettato per il 31 dicembre potrebbe riservarti piacevoli sorprese. L’amore è in fase di consolidamento. Voto: 9

Gemelli (21 maggio – 20 giugno)

Settimana dinamica per i Gemelli. La tua energia contagiosa sarà protagonista durante le feste. Sul lavoro, però, potresti affrontare qualche piccola sfida nei primi giorni del nuovo anno. Non temere: la tua creatività ti guiderà verso soluzioni brillanti. Voto: 8

Cancro (21 giugno – 22 luglio)

Per il Cancro, la settimana è all’insegna dell’introspezione. Capodanno porta riflessioni sul futuro e desideri di cambiamento. Il consiglio è di non farti sopraffare dalle emozioni e di goderti i momenti con amici e famiglia. Piccoli passi portano grandi risultati. Voto: 7

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Il Leone brilla sotto i riflettori di Capodanno. Le stelle ti sostengono nel manifestare la tua personalità magnetica. Tuttavia, fai attenzione a non strafare nei giorni successivi: il tuo corpo potrebbe richiedere un po’ di riposo. Ottime opportunità in amore. Voto: 9

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

La settimana è dedicata all’organizzazione per la Vergine. Utilizza i primi giorni del 2025 per pianificare al meglio i tuoi progetti. In ambito sentimentale, la comunicazione sarà la chiave per evitare incomprensioni. Capodanno tranquillo ma ricco di significato. Voto: 7

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

La Bilancia si prepara a una settimana di armonia e socialità. Le feste saranno un momento ideale per rafforzare i legami con amici e famiglia. L’anno nuovo inizia con un focus sul lavoro: opportunità interessanti ti aspettano. Voto: 8

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Per lo Scorpione, la settimana è carica di passione e determinazione. Le stelle favoriscono i progetti personali, mentre l’amore riserva sorprese piccanti durante Capodanno. Non esagerare con le aspettative: lascia che le cose accadano naturalmente. Voto: 8

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Il Sagittario chiude il 2024 con entusiasmo e avvia il 2025 con una carica di energia positiva. Viaggi e nuove esperienze arricchiranno la settimana. Sul fronte amoroso, tutto procede a gonfie vele. Goditi ogni momento! Voto: 10

Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio)

Per il Capricorno, la settimana è un mix di lavoro e relax. Le stelle ti invitano a sfruttare questo periodo per riflettere sui tuoi obiettivi a lungo termine. In amore, evita di essere troppo critico e accogli le imperfezioni. Voto: 7

Acquario (20 gennaio – 18 febbraio)

L’Acquario vive una settimana all’insegna della creatività. Le feste saranno il momento ideale per esprimere le tue idee e stringere nuovi legami. L’inizio del 2025 promette grandi soddisfazioni lavorative. L’amore richiede più attenzione. Voto: 9

Pesci (19 febbraio – 20 marzo)

Per i Pesci, questa settimana è un momento di riflessione. Le stelle suggeriscono di rilassarti e ricaricare le energie per affrontare il nuovo anno. Un incontro speciale durante Capodanno potrebbe portare emozioni inaspettate. Fidati del tuo intuito. Voto: 8

Classifica dei segni zodiacali

Sagittario (10) Toro, Leone, Acquario (9) Ariete, Gemelli, Bilancia, Scorpione, Pesci (8) Cancro, Vergine, Capricorno (7)

Segni top e flop della settimana

Top: Sagittario, Toro, Leone, Acquario

Flop: Cancro, Vergine, Capricorno