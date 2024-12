Oroscopo 2025: le previsioni astrologiche segno per segno

Con l’arrivo del 2025, l’astrologia ci offre uno sguardo sulle energie celesti che influenzeranno la nostra vita nei prossimi 12 mesi. Scopri cosa hanno in serbo le stelle per il tuo segno zodiacale, con un verdetto finale espresso in un voto. Chi saranno i fortunati dell’anno e chi dovrà affrontare più sfide? Ecco le previsioni per ogni segno e la classifica finale.

Ariete (21 marzo – 19 aprile)

Il 2025 porta energia e determinazione per l’Ariete. Nuovi progetti lavorativi prendono il volo nella prima parte dell’anno, ma l’estate potrebbe riservare momenti di tensione nelle relazioni personali. Il consiglio è di mantenere la calma e canalizzare le energie in modo costruttivo. Voto: 7

Toro (20 aprile – 20 maggio)

Per il Toro, il 2025 è un anno di crescita personale e stabilità. Le stelle premiano la costanza e la determinazione, soprattutto in ambito lavorativo. L’amore sarà dolce, ma con qualche imprevisto a metà anno. Importante ascoltare il partner e non dare nulla per scontato. Voto: 8

Gemelli (21 maggio – 20 giugno)

Il 2025 si preannuncia dinamico e pieno di opportunità per i Gemelli. La tua creatività sarà il punto di forza per affrontare ogni sfida, soprattutto nei mesi primaverili. Tuttavia, evita di disperdere energie in troppi progetti contemporaneamente. L’amore sarà sorprendente. Voto: 8

Cancro (21 giugno – 22 luglio)

Il Cancro affronterà un 2025 altalenante. Lavoro e finanze richiedono attenzione nei primi mesi, ma l’estate porta un’ondata di positività e nuove amicizie. L’amore, per i single, sarà protagonista in autunno. Perseveranza e pazienza saranno le tue armi migliori. Voto: 6

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Un anno di rinascita per il Leone. Le stelle favoriscono i cambiamenti, sia sul piano professionale che personale. Preparati a decisioni importanti in primavera e a un’estate ricca di emozioni intense. Tieni a bada l’orgoglio e accogli i consigli degli altri. Voto: 9

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Il 2025 sarà un anno equilibrato per la Vergine. I progetti di lavoro si sviluppano lentamente ma in modo solido. L’amore richiede più attenzione e meno analisi razionale: ascolta il cuore! La tua capacità organizzativa farà la differenza. Voto: 7

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Per la Bilancia, il 2025 è un anno di trasformazione. I cambiamenti arriveranno soprattutto nelle relazioni personali: alcune si rafforzeranno, altre potrebbero terminare. In ambito lavorativo, un progetto ambizioso vedrà finalmente la luce. Voto: 7

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Lo Scorpione si prepara a un 2025 intenso e appassionato. Le stelle promettono successo in ambito professionale, soprattutto nella seconda parte dell’anno. L’amore sarà travolgente, ma attenzione a non lasciarti trasportare troppo dalle emozioni. Voto: 8

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Il Sagittario sarà il segno fortunato del 2025. Opportunità inaspettate si presenteranno sia sul lavoro che in amore. La tua energia positiva ti permetterà di superare ogni ostacolo. Prepara le valigie: i viaggi saranno una parte importante del tuo anno. Voto: 10

Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio)

Il 2025 porta sfide e grandi lezioni per il Capricorno. La tua determinazione sarà messa alla prova, ma le ricompense saranno all’altezza. La primavera è il momento ideale per fare scelte importanti in ambito lavorativo. Amore stabile, ma senza grandi sorprese. Voto: 6

Acquario (20 gennaio – 18 febbraio)

Per l’Acquario, il 2025 sarà un anno ricco di sorprese. Le stelle favoriscono i progetti innovativi e le collaborazioni. L’amore sarà stimolante, soprattutto per chi è alla ricerca di qualcosa di nuovo. Non temere di osare: il cambiamento è dalla tua parte. Voto: 9

Pesci (19 febbraio – 20 marzo)

Il 2025 chiede ai Pesci di concentrarsi su se stessi. Il lavoro porta soddisfazioni, ma solo se saprai gestire lo stress. L’amore richiede pazienza, soprattutto nei mesi estivi. Cerca di trovare un equilibrio tra sogni e realtà. Voto: 7

Classifica finale dei segni zodiacali

Sagittario (10) Leone, Acquario (9) Toro, Gemelli, Scorpione (8) Ariete, Vergine, Bilancia, Pesci (7) Cancro, Capricorno (6)

Segni top e flop del 2025

Top: Sagittario, Leone, Acquario

Flop: Cancro, Capricorno