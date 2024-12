Nella memoria di Giovanni Paolo II: un viaggio tra passato e futuro la Vigilia di Natale su Rai 1

La sera della Vigilia di Natale, il 24 dicembre alle 23.25, torna su Rai 1 l’atteso appuntamento con la XX edizione di “Nella memoria di Giovanni Paolo II”. Quest’anno, il programma si concentra sul Giubileo 2025, esplorando il tema “Da Giovanni Paolo II a Papa Francesco: Luoghi di Speranza”. Una serata ricca di emozioni e riflessioni, condotta da Domenico Gareri e Arianna Ciampoli, nella maestosa cornice del Palazzo Lateranense.

Un tema universale: speranza e rinascita

Al centro della trasmissione si trovano le parole e i gesti di Giovanni Paolo II, il cui pontificato ha lasciato un segno indelebile nel cuore di milioni di persone in tutto il mondo. Oggi, quella stessa speranza si rinnova grazie agli insegnamenti di Papa Francesco, il cui pontificato incarna valori di pace, perdono e incontro.

Il Giubileo 2025, indetto con la Bolla “Spes non confundit” (La speranza non delude), rappresenta un invito a fermarci, riflettere e riscoprire il valore profondo di concetti fondamentali per l’umanità. La trasmissione guiderà i telespettatori attraverso un viaggio tra memoria e prospettiva, intrecciando la visione profetica di Giovanni Paolo II con le sfide contemporanee del pontificato di Papa Francesco.

I luoghi di speranza

Durante la serata, saranno esplorati tre luoghi simbolo della speranza, ciascuno rappresentativo di:

Rinascita umana: storie di resilienza e solidarietà.

Rinascita ambientale: l'importanza della cura del pianeta, uno dei temi centrali del pontificato di Papa Francesco.

Rinascita economica: iniziative di supporto ai poveri e promozione della giustizia sociale.

Questi luoghi non sono solo scenari, ma veri e propri simboli di come l’umanità possa trovare nuovi orizzonti attraverso l’incontro e il dialogo.

Artisti straordinari e musica di qualità

La serata vedrà la partecipazione di alcuni dei più grandi artisti italiani e internazionali, che arricchiranno l’evento con le loro performance:

Lina Sastri

Antonella Ruggiero

Ron

Sal Da Vinci

Sheléa

LDA

I ballerini Samuel Peron e Veera Kinnunen

Gli artisti saranno accompagnati dall’orchestra del Conservatorio di Musica Tchaikovsky, diretta dal Maestro Filippo Arlia, per un’esperienza musicale di altissimo livello.

Un team creativo d’eccellenza

Il programma è il frutto del lavoro di un team di autori di grande talento: Michele Caccamo, Donatella Damato, Lorena Guglielmucci, Sacha Lunatici, Tommaso Martinelli, Luigi Miliucci e Raffaele Del Monaco.

La delegata Rai Donatella Vitale ha supervisionato il progetto, mentre la regia è affidata ad Antonio Centomani, noto per la sua capacità di raccontare storie con profondità e sensibilità.

Una produzione di valore

Nella memoria di Giovanni Paolo II è un programma realizzato dalla casa di produzione Life Communication, in collaborazione con la Direzione Intrattenimento Prime Time Rai. Grazie a una narrazione suggestiva e alla cura di ogni dettaglio, l’evento si preannuncia un imperdibile momento di riflessione e bellezza.

Non perdete l’appuntamento con “Nella memoria di Giovanni Paolo II”, il 24 dicembre alle 23.25 su Rai 1.