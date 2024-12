Napoli – Venezia di oggi: aggiornamenti pre partita, precedenti e curiosità

Oggi, domenica 29 dicembre 2024, lo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli ospita una delle partite più attese della 18ª giornata di Serie A: Napoli vs Venezia. Gli azzurri, guidati da Antonio Conte, cercano di consolidare la loro posizione in classifica, mentre i lagunari lottano per evitare la zona retrocessione. Questo articolo approfondisce gli aggiornamenti pre partita, i precedenti storici e le curiosità che rendono questa sfida unica.

Aggiornamenti Pre Partita

Le Probabili Formazioni

Secondo le ultime indiscrezioni, il Napoli schiererà il classico modulo 4-3-3 con Meret in porta, una difesa composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Olivera, e un centrocampo con Anguissa, Lobotka e McTominay. In attacco, il tridente sarà composto da Politano, Lukaku e Neres, con Kvara che potrebbe partire dalla panchina.

Il Venezia, invece, opterà per un 3-5-2 con Stankovic tra i pali, una difesa a tre formata da Altare, Idzes e Sverko, e un centrocampo con Zampano, Andersen, Nicolussi Caviglia, Busio ed Ellertsson. In attacco, Oristanio e Pohjanpalo cercheranno di fare la differenza.

Condizioni Fisiche E Infortuni

Il Napoli deve fare i conti con l’assenza di Buongiorno in difesa, mentre Politano, dopo un lieve stato influenzale, è stato dichiarato disponibile. Kvara, invece, non è ancora al top della forma dopo un infortunio al ginocchio.

Per il Venezia, sono indisponibili Duncan, Raimondo, Sagrado e Svoboda, il che limita le opzioni tattiche di Di Francesco.

Precedenti Storici

Testa A Testa In Serie A

Napoli e Venezia si sono affrontate 14 volte in Serie A, con un bilancio a favore degli azzurri: 6 vittorie per il Napoli, 2 per il Venezia e 6 pareggi. L’ultimo successo dei lagunari risale al 24 maggio 2003, quando vinsero 2-1 in Serie B.

Ultimi Incontri

L’ultimo confronto diretto in Serie A è stato il 6 febbraio 2022, quando il Napoli vinse 2-0 in trasferta. Prima di quella partita, il 22 agosto 2021, gli azzurri avevano vinto 2-0 in casa.

Curiosità Statistiche

Il Napoli è imbattuto in casa contro il Venezia in Serie A

Il Venezia non vince in trasferta da 6 partite .

. Conte ha un vantaggio netto su Di Francesco negli scontri diretti: 5 vittorie a 1.

Curiosità E Aspetti Da Seguire

Il Tridente Offensivo Del Napoli

Conte potrebbe optare per un tridente composto da Politano, Lukaku e Neres, lasciando Kvara in panchina. Lukaku, in particolare, è in ottima forma e ha già segnato gol importanti contro Milan, Roma e Udinese.

La Difesa Del Venezia

Il Venezia ha una delle difese più fragili del campionato, con 30 gol subiti in 17 partite. Sarà interessante vedere come affronteranno l’attacco del Napoli, che ha segnato 26 gol finora.

Dove Vedere La Partita

La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN, sia in streaming che su canale 214 per gli abbonati Sky. È possibile seguire la partita anche tramite l’app DAZN su dispositivi mobili o smart TV.

Previsioni E Pronostici

Quote Di Scommessa

Le quote favoriscono nettamente il Napoli, con 1.29 per una vittoria degli azzurri. Un pareggio è quotato 6.41, mentre una vittoria del Venezia 12.20. Molti esperti suggeriscono di puntare su una vittoria del Napoli con over 2,5 gol, dato il potenziale offensivo di entrambe le squadre.

Conclusione

La partita tra Napoli e Venezia promette emozioni e spettacolo. Gli azzurri cercano di mantenere il passo con le prime in classifica, mentre i lagunari lottano per la salvezza. Con Conte e Di Francesco in panchina, questa sfida sarà un mix di tattica, intensità e qualità. Non perdete l’appuntamento!

Fonte immagine: https://depositphotos.com/it/