Napoli e Danilo: le strategie per il mercato di gennaio

Un’ombra araba si allunga sulla strada che unisce il Napoli e Danilo. Anche l’Al-Nassr è sulle tracce del difensore brasiliano, recentemente individuato da Antonio Conte come priorità per il mercato invernale. La presenza di un terzo incomodo, rappresentato dal club saudita, complica la trattativa che vede il Napoli pronto a colmare le lacune difensive create dall’infortunio di Alessandro Buongiorno. Il difensore torinese, vittima di un problema alla schiena, rischia di rimanere fermo per tutto il mese di gennaio, lasciando scoperta una posizione chiave in vista di scontri decisivi contro Atalanta (18 gennaio) e Juventus (25 gennaio).

Perché Danilo è la scelta ideale

L’esperienza del capitano della Juventus e della Seleção brasiliana rappresenta un valore aggiunto per il Napoli. Con 33 anni di carriera alle spalle, Danilo si dimostra un vero jolly difensivo: può giocare sia in una difesa a tre che a quattro, adattandosi anche come terzino destro o sinistro. Inoltre, il contratto in scadenza a giugno lo rende un obiettivo economicamente accessibile.

Secondo fonti vicine al club, Danilo avrebbe già dato il suo assenso al trasferimento in azzurro. La Juventus, tuttavia, potrebbe richiedere un indennizzo economico nel caso in cui non si raggiunga un accordo per risolvere il contratto con sei mesi di anticipo. Il Napoli, dal canto suo, sarebbe disposto a offrirgli un contratto di un anno e mezzo.

L’ombra dell’Al-Nassr

Nel corso delle ultime settimane, l’Al-Nassr, club saudita che vanta tra le sue fila giocatori come Cristiano Ronaldo, ha espresso interesse per Danilo. Nonostante non siano ancora pervenute offerte ufficiali, il club sta sondando il terreno attraverso intermediari. La possibilità di un blitz arabo rende la situazione ancora più intricata, ma il Napoli rimane ottimista sulla buona riuscita dell’operazione.

Ipotesi Raspadori-Fagioli: un affare complesso

Parallelamente alla trattativa per Danilo, Napoli e Juventus hanno discusso di un possibile scambio tra Giacomo Raspadori e Nicolò Fagioli. Entrambi i giocatori, nati a febbraio e valutati tra i 20 e i 25 milioni di euro, sono considerati cedibili dai rispettivi club. Tuttavia, la Juventus sembra più incline a monetizzare piuttosto che accettare uno scambio diretto. La complessità dell’operazione rende improbabile una sua realizzazione immediata, lasciando la trattativa in una fase embrionale.

Antonio Silva: l’obiettivo alternativo

Tra i nomi più caldi per il mercato invernale spicca quello di Antonio Silva, giovane difensore del Benfica. Secondo il suo agente, Jorge Mendes, il giocatore sarebbe interessato a trasferirsi alla Juventus, ma il club portoghese non sembra intenzionato a cederlo con la formula del prestito con diritto di riscatto. La trattativa potrebbe richiedere un investimento iniziale di 5-6 milioni di euro, cifra che renderebbe l’operazione complessa per il Napoli.

Altri nomi in lizza per la difesa

Se l’affare Danilo dovesse sfumare, il Napoli ha già individuato alcune alternative:

Fikayo Tomori (Milan): valutato intorno ai 25 milioni di euro, potrebbe attirare l’interesse di club di Premier League.

(Milan): valutato intorno ai 25 milioni di euro, potrebbe attirare l’interesse di club di Premier League. Luiz Felipe (ex Lazio): svincolato, ma inattivo da agosto.

(ex Lazio): svincolato, ma inattivo da agosto. David Hancko (Feyenoord): valutato 35 milioni di euro, con la possibilità di inserire il cartellino di Facundo Gonzalez come contropartita.

(Feyenoord): valutato 35 milioni di euro, con la possibilità di inserire il cartellino di come contropartita. Ardian Ismajli (Empoli): una scelta più economica, ma non meno valida.

Focus su Raspadori e Pellegrini

Lorenzo Pellegrini (depositphotos)

Il Napoli continua a esplorare soluzioni per rafforzare il centrocampo e l’attacco. Giacomo Raspadori, uno dei talenti più promettenti del calcio italiano, è finito nel mirino della Juventus e della Roma. In particolare, la trattativa con i giallorossi potrebbe includere uno scambio con Lorenzo Pellegrini, centrocampista dalla grande duttilità tattica. Tuttavia, le differenze salariali tra i due giocatori rappresentano un ostacolo significativo.

Opportunità low-cost

Oltre ai nomi di rilievo, il mercato di gennaio potrebbe offrire occasioni a basso costo. Tra queste, spiccano i profili di Michael Folorunsho (Fiorentina) e Cristiano Biraghi, il cui arrivo dipenderebbe dalla cessione di Leonardo Spinazzola. Anche il difensore spagnolo Rafa Marin (Napoli) e il portiere Elia Caprile (Cagliari) sono tra i possibili protagonisti del mercato in uscita.

