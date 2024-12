Milan-Roma: pareggio 1-1 al Meazza, Dybala risponde a Reijnders

Il 29 dicembre 2024, allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, Milan e Roma hanno dato vita a un avvincente incontro terminato con un pareggio per 1-1. La partita, valida per la 18ª giornata di Serie A, ha visto le reti di Tijjani Reijnders per i rossoneri e Paulo Dybala per i giallorossi.

Primo tempo: botta e risposta

Reijnders (depositphotos)

Il Milan è passato in vantaggio al 16′ grazie a Tijjani Reijnders, che ha finalizzato un’azione orchestrata da Youssouf Fofana. L’olandese ha siglato il suo nono gol stagionale, confermandosi elemento chiave del centrocampo rossonero.

La reazione della Roma è stata immediata: al 23′, Paulo Dybala ha realizzato una splendida rete su assist di Artem Dovbyk, riportando il risultato in parità. L’argentino ha mostrato tutta la sua classe con una conclusione al volo che non ha lasciato scampo a Mike Maignan.

Secondo tempo: equilibrio e tensione

Nella ripresa, entrambe le squadre hanno cercato il gol del vantaggio, ma senza successo. Il Milan ha sfiorato la rete con Samuel Chukwueze, il cui tiro è stato neutralizzato dal portiere romanista Mile Svilar. La Roma ha risposto con un colpo di testa di Eldor Shomurodov, che ha colpito la traversa, sebbene l’azione fosse viziata da fuorigioco.

La partita è stata caratterizzata da un alto tasso di agonismo, con l’arbitro Michael Fabbri che ha estratto otto cartellini gialli. Inoltre, al 44′, l’allenatore del Milan, Paulo Fonseca, è stato espulso per proteste in seguito a un presunto fallo in area su Reijnders non sanzionato con il calcio di rigore.

Situazione in classifica e prospettive

Con questo pareggio, il Milan si trova all’ottavo posto in classifica con 27 punti, a 14 lunghezze dalle capoliste Atalanta e Napoli, mentre la Roma occupa la decima posizione con 20 punti. La distanza dalla zona Champions League si fa preoccupante per i rossoneri, con l’esonero di Fonseca subito dopo il match. Sérgio Conceição sarà il suo sostituto.

Analisi delle prestazioni individuali

Tijjani Reijnders : autore del gol rossonero, ha confermato il suo ottimo stato di forma, risultando decisivo nelle incursioni offensive.

: autore del gol rossonero, ha confermato il suo ottimo stato di forma, risultando decisivo nelle incursioni offensive. Paulo Dybala : il suo gol spettacolare ha evidenziato la sua classe e importanza nel reparto avanzato giallorosso.

: il suo gol spettacolare ha evidenziato la sua classe e importanza nel reparto avanzato giallorosso. Mike Maignan: decisivo in più occasioni, ha mantenuto il Milan in partita con interventi di alto livello.

Considerazioni finali

Il pareggio tra Milan e Roma lascia entrambe le squadre con l’amaro in bocca, considerando le rispettive ambizioni europee. Per il Milan, in particolare, la mancata vittoria potrebbe avere ripercussioni sul futuro della guida tecnica, con Fonseca sempre più in bilico. La pausa invernale offrirà l’opportunità di riflettere e apportare eventuali correttivi per affrontare al meglio la seconda parte della stagione.

Fonte immagine: https://depositphotos.com/it/