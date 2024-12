Love Game – Il gioco dell’amore – Christmas Edition: due imperdibili serate natalizie su Rai2

La magia del Natale entra nella casa di Love Game, il popolare dating/game-show che torna in grande stile con due puntate speciali: “Love Game – Il gioco dell’amore – Christmas Edition”. Gli appuntamenti sono fissati per il 27 dicembre e il 3 gennaio, in seconda serata su Rai2, per un mix di emozioni, strategie e colpi di scena.

Il format: flirt, strategie e una coppia segreta

Le due puntate festive di Love Game promettono di coinvolgere gli spettatori con dinamiche intriganti e una nuova sfida per i concorrenti. Sei protagonisti entreranno in gioco per testare affinità, complicità e un pizzico di strategia. Tra loro, però, si nasconde una coppia segreta!

Se i single riusciranno a riconoscere e scegliere reciprocamente il proprio partner, vinceranno un viaggio da sogno .

. Ma attenzione: se la coppia in incognito saprà mascherare la propria relazione, saranno loro ad aggiudicarsi la vittoria finale!

I protagonisti della conduzione

A guidare le due serate di Love Game – Christmas Edition ci sarà un trio di conduttori pronti a portare allegria e suspense:

Alice Brivio : con il suo stile frizzante e coinvolgente, accoglierà i concorrenti cercando di svelare la verità sulle loro emozioni e relazioni.

: con il suo stile frizzante e coinvolgente, accoglierà i concorrenti cercando di svelare la verità sulle loro emozioni e relazioni. Claudio Guerrini : storica voce radiofonica e volto noto della televisione, porterà la sua energia pungente e domande dirette per mettere in difficoltà i partecipanti.

: storica voce radiofonica e volto noto della televisione, porterà la sua energia pungente e domande dirette per mettere in difficoltà i partecipanti. Reyson Grumelli: attore e cantante, contribuirà a far emergere il lato romantico dei concorrenti con dolcezza e sensibilità.

Atmosfera natalizia e dolci sorprese

Non mancheranno le note natalizie e i sapori delle feste! La colonna sonora del programma sarà impreziosita dalla sigla, una cover del celebre brano “Santa Tell Me” interpretata da Micaela e Davide Papasidero.

Inoltre, i concorrenti potranno gustare le dolci creazioni del rinomato pastry chef partenopeo Ciro Di Sarno, che contribuirà a rendere l’esperienza ancora più indimenticabile.

Un programma che celebra l’amore

Love Game – Il gioco dell’amore è nato da un’idea degli autori Tommaso Martinelli, Luigi Miliucci e Sacha Lunatici, che hanno pensato a un format capace di unire emozioni autentiche e competizione. Il programma è realizzato dalla Direzione Intrattenimento Prime Time RAI, in collaborazione con la casa di produzione Imagine The Stars.

L’autorevole squadra creativa include anche Rossella Liguori e Roberto De Santis, mentre la regia è affidata a Ciro Tomaiuoli, noto per il suo tocco innovativo e coinvolgente.

Perché non perdersi Love Game – Christmas Edition

Con il suo mix unico di romanticismo, competizione e un pizzico di mistero, Love Game – Il gioco dell’amore – Christmas Edition è l’occasione perfetta per immergersi nello spirito delle feste e vivere due serate all’insegna del divertimento. Preparatevi a scoprire quale coppia riuscirà a portarsi a casa il premio, tra flirt, inganni e inaspettate confessioni.

Non perdetevi “Love Game – Il gioco dell’amore – Christmas Edition”, il 27 dicembre e il 3 gennaio in seconda serata su Rai2.