Lotus Emira: la supercar che è già “istant classic”

Nel 2022 ha debuttato la supercar Lotus Emira, destinata a sostituire sia la Evora che la Elise. Nonostante ciò è ancora disponibile solo nella speciale declinazione First Edition, anche sul mercato italiano al prezzo base di 98.810 euro.

Attualmente, la Lotus Emira è equipaggiata con il motore a benzina 2.0 Turbo a quattro cilindri da 360 CV di potenza e 430 Nm di coppia massima, fornito da Mercedes-AMG. Grazie all’abbinamento con il cambio automatico a doppia frizione DCT ad otto rapporti, la vettura raggiunge la velocità massima di 275 km/h, accelerando da 0 a 100 in 4,4 secondi.

Precedentemente, la Lotus Emira è stata proposta con il propulsore a benzina 3.5 V6 Supercharged da 406 CV di potenza e 420 Nm di coppia massima, fornito da Toyota. Abbinato al cambio manuale a sei marce, consentiva di raggiungere la velocità massima di 290 km/h e accelerare nello spunto 0-100 in 4,3 secondi. Fino ad oggi, sul mercato italiano è stata immatricolata in 228 esemplari. Per il futuro, stando alle indiscrezioni, non è esclusa l’adozione della propulsione ibrida Full Hybrid.