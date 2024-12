Lo Chef Giorgio Locatelli si racconta a Hot Ones Italia da Cattelan

Nella seconda puntata dello show Hot Ones Italia condotto da Alessandro Cattelan, lo Chef stellato e cuoco stimatissimo Giorgio Locatelli ci parla della sua carriera attraverso un racconto arricchito da storie e aneddoti.

Claudia Shiffer aveva il suo viso assicurato, Tu come grande Chef hai il palato assicurato? Possiamo mettere a repentaglio il tuo palato?

Veramente il peperoncino aiuta le papille gustative non le uccide!

Vivendo a Londra già conoscevi Hot Ones?

Si, avevo visto anche qualcuno dei miei colleghi andare come ospite. Gordon Ramsay mi aveva detto esserne uscito spaccato.

I miei amici stranieri mi fanno notare che noi italiani parliamo sempre di cibo…

Noi abbiamo una grande passione per il cibo. E’ qualcosa che ci rappresenta in tutto il mondo.

Il piccante fa parte della nostra tradizione?

E’ una tradizione più del Sud del nostro Paese, come in Calabria dove c’è una forte tradizione del peperoncino.

Tu cucini a casa?

Solo ogni tanto quando ci sono ospiti. Quando rientro dal rstorante l’ultima cosa che voglio fare è cucinare. Piuttosto mangio un toast. Amo invece il senso di convivialità in famiglia, sedersi insieme a mangiare attorno a un tavolo è qualcosa di molto bello. Soprattutto oggi quando molti bambini mangiano davanti alla televisione.

C’è un luogo comune che dice che in Inghilterra si mangia male. In realtà poi a Londra ci sono tutte le cucine del mondo. Qual è il trend emergente in questo momento, cioè la cucina emergente internazionale?

Non solo ci sono tutte le cucine del mondo, ma sono rappresentate ai massimi livelli. Al momento c’è una grande influenza della cucina sudamericana, peruviana amazzonica e soprattutto messicana.

Quali sono le tue tre cucine preferite a livello internazionale?

Cinese, Giapponese e in questo momento la cucina Messicana

Parlando della cucina italiana… adesso c’è anche il Ministero della sovranità alimentare che difende la nostra cucina. Ma ce n’è veramente bisogno?

No! C’è bisogno di diffonderla non di difenderla. Quando uno ti copia lo fa perché siamo al top! Con la qualità dei prodotti che abbiamo, l’unicità che abbiamo, la fantasia… ci sarà sempre qualcuno che cercherà di copiarci. Infatti ci copiano di tutto: dall’aceto balsamico ai tanti tipi di formaggi. Noi dobbiamo curare la qualità e investire nei piccoli produttori.

Come hai fatto a tenere da venti anni una Stella Michelin nel tuo ristorante?

Penso che il lavoro con il proprio team sia importantissimo come avere un comune senso di crescita, crederci ed essere sinceri su quello che trasmetti. Comunque il piacere di sedersi attorno a un tavolo e mangiare mi piace molto di più che l’idea di essere diventati grandi artisti.

Chi ti ha emozionato di più delle persone importanti che sono venute nel tuo ristorante?

Abbiamo avuto tantissime persone, ma mi ha veramente colpito Bill Clinton che è venuto a mangiare e poi è tornato dopo due giorni e ha chiamato il maitre per nome

Prima parlavamo di longevità del ristorante ma anche la tua Master Chef ha un bel po’ di anni…

E’ dal 2018. Vediamo sempre più gente che vuole cambiare la propria vita tramite la cucina. Noi poi, io Bruno e Antonino siamo un trio che funziona bene.

La vita in cucina è tosta?

C’è una mortalità altissima tra di noi. Per lo stress, la vita irregolare… Ma io faccio una vita regolarissima e punto ad arrivare a 90 anni. Le ore che si passano in cucina sono tante. Ormi anche grazie alla televisione è diventata veramente una professione e noi dovremmo riuscire a farla rientrare in certi parametri che riguardano gli orari, i giorni di lavoro, le paghe…In cucina la meritocrazia funziona ancora

Ma il peperoncino è afrodisiaco?

Mah.. dicono che non esistono gli afrodisiaci però il peperoncino è curativo,. Ha delle proprietà disinfettanti

Tiramisù…pavesino o savoiardo?

Savoiardo! Però quando la gente adatta una ricetta a quello che ha non è mai un errore. Quest’anno a Master Chef i piatti più geniali sono venuti fuori da figli di immigrati che hanno assorbito la cultura italiana usando però anche ingredienti della loro cultura d’origine; abbiamo visto delle cose eccezionali. E’ questo il futuro della cucina

Top tre delle cucine regionali