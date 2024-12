Linea verde Italia in Etiopia: sabato 28 dicembre alle 12.30 su Rai 1, viaggio tra sostenibilità e cooperazione

Sabato 28 dicembre alle 12.30 su Rai 1, Linea Verde Italia propone un’affascinante puntata ambientata in Etiopia, un Paese ricco di storia e tradizione, ma con una forte proiezione verso il futuro. Condotto da Elisa Isoardi e Monica Caradonna, il programma si concentra su temi cruciali come innovazione, sostenibilità e cooperazione internazionale.

Realizzato in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, il viaggio racconta come l’Italia stia contribuendo al miglioramento delle condizioni ambientali e sociali nel Corno d’Africa, grazie al Piano Mattei.

Cooperazione ambientale: bonifica e riqualifica

Tra i progetti più significativi illustrati durante la puntata, spiccano due interventi di grande impatto:

La bonifica del fiume Kebena ad Addis Abeba: un’operazione che punta a ripristinare l’equilibrio naturale di un corso d’acqua cruciale per la capitale etiopica.

ad Addis Abeba: un’operazione che punta a ripristinare l’equilibrio naturale di un corso d’acqua cruciale per la capitale etiopica. Il recupero del lago Boye a Gimma: un altro esempio di collaborazione italo-etiopica per contrastare il degrado ambientale e riqualificare un’importante risorsa naturale.

Entrambi i progetti, realizzati in collaborazione con l’Ambasciata italiana in Etiopia, rappresentano modelli virtuosi di intervento internazionale, dimostrando l’importanza di un impegno collettivo per affrontare le sfide globali.

La filiera del caffè: dalla piantagione alla tazza

L’Etiopia è famosa per essere la culla del caffè, uno dei suoi principali prodotti di esportazione. Le conduttrici di Linea Verde Italia esploreranno la filiera di questa preziosa risorsa, mostrando:

Le piantagioni di caffè , dove si coltiva uno dei migliori arabica al mondo.

, dove si coltiva uno dei migliori arabica al mondo. Le fasi di lavorazione, che grazie al know-how italiano stanno diventando sempre più sostenibili.

Un connubio di tradizione e innovazione che valorizza non solo l’economia locale, ma anche l’ambiente, grazie all’adozione di pratiche agricole responsabili.

Formazione e inclusione: il ruolo delle istituzioni italiane

Il racconto della puntata si arricchisce con un focus sulla formazione, fondamentale per il futuro del Paese. Tra i protagonisti di questo settore spiccano:

L’Istituto italiano di cultura e l’ Istituto omnicomprensivo Galileo Galilei di Addis Abeba, la scuola italiana più frequentata all’estero, dove si promuove un’educazione di qualità che unisce tradizione e modernità.

e l’ di Addis Abeba, la scuola italiana più frequentata all’estero, dove si promuove un’educazione di qualità che unisce tradizione e modernità. Il Don Bosco Center, un centro di accoglienza e formazione dedicato a giovani a rischio sociale, che offre percorsi di reinserimento e avviamento professionale.

Queste realtà sottolineano l’importanza della cooperazione educativa come leva per lo sviluppo sostenibile e l’inclusione sociale.

Tradizione e futuro: il volto moderno dell’Etiopia

L’Etiopia, terra dalle radici profonde, sta affrontando con determinazione le sfide ambientali ed energetiche del XXI secolo. Grazie anche alla collaborazione con l’Italia, il Paese sta intraprendendo un percorso che combina innovazione tecnologica e sostenibilità, senza mai perdere il legame con la sua storia millenaria.

Perché seguire la puntata

Linea Verde Italia offre uno sguardo esclusivo su un Paese in trasformazione, raccontando storie di cooperazione, sostenibilità e progresso. Un appuntamento da non perdere per scoprire il contributo dell’Italia a progetti di grande valore, che uniscono tradizione, innovazione e solidarietà internazionale.