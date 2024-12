La Lazio sfiora l’impresa, ma l’Atalanta agguanta il pareggio: il campionato resta aperto

In una serata ricca di emozioni all’Olimpico, la Lazio ha sfiorato una vittoria che avrebbe potuto riscrivere i contorni del campionato. Tuttavia, l’Atalanta, con la sua ostinazione e maturità, è riuscita a rimontare e a chiudere il match sul punteggio di 1-1. Un risultato che lascia entrambe le squadre con un punto, ma che regala speranze a Inter e Napoli, pronte a sfruttare l’occasione per guadagnare terreno in classifica.

Un primo tempo dominato dalla Lazio

La partita è iniziata con un’aggressione feroce da parte della Lazio, che ha sfidato l’Atalanta nel suo stesso terreno. Baroni, il tecnico biancoceleste, ha optato per un 4-3-3, correggendo il modulo e inserendo Dele-Bashiru come interno destro. La mossa si è rivelata vincente, con Guendouzi che ha neutralizzato Ederson e Rovella che ha gestito il gioco con lucidità e precisione.

La Lazio ha dominato il primo tempo, creando diverse occasioni da gol. Carnesecchi, il portiere dell’Atalanta, è stato il migliore in campo, salvando la sua squadra con un doppio intervento su Castellanos e poi su Guendouzi. Tuttavia, non ha potuto nulla sul gol di Dele-Bashiru, nato da un’azione ben costruita che ha visto protagonisti Rovella, Gila e Taty Castellanos.

La reazione dell’Atalanta nel secondo tempo

Il secondo tempo ha visto una netta reazione dell’Atalanta, che ha cambiato marcia grazie agli interventi di Gasp dalla panchina. Kossonou ha sostituito Hien, mentre Cuadrado è entrato al posto di Zappacosta. La mossa decisiva è stata l’ingresso di Zaniolo, che ha dato nuova linfa all’attacco della Dea.

La Lazio, d’altra parte, ha perso compattezza e ha faticato a mantenere il controllo del pallone. Lookman, inizialmente fuori dalla partita, è diventato decisivo per la riscossa dell’Atalanta. Nonostante un palo colpito e un intervento miracoloso di Carnesecchi su Dia, la Lazio non è riuscita a raddoppiare il vantaggio.

Il gol del pareggio e il finale in crescendo

L’ultima mossa di Gasp si è rivelata decisiva. Con l’ingresso di Brescianini, l’Atalanta ha trovato il gol del pareggio. Un’azione strana, che ha sorpreso la difesa della Lazio, ha visto Zaniolo servire Lookman, il quale ha messo a referto il gol a porta vuota. Un finale in crescendo che ha regalato spettacolo, ma che non ha cambiato il risultato.

Cosa significa questo pareggio per il campionato

Il pareggio lascia il campionato aperto e regala speranze a Inter e Napoli, che oggi possono approfittare dell’occasione per tornare in testa alla classifica. L’Atalanta manca il dodicesimo successo di fila, ma dimostra di avere la maturità per lottare fino all’ultimo. La Lazio, pur senza sei giocatori e con poca panchina, esce tra gli applausi dell’Olimpico e i rimpianti per un’impresa sfiorata.