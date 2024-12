Lazio – Atalanta: aggiornamenti, precedenti e curiosità sulla sfida di oggi

Oggi, sabato 28 dicembre 2024, lo Stadio Olimpico di Roma sarà il palcoscenico di una delle sfide più attese della 18ª giornata di Serie A: Lazio contro Atalanta. Questo incontro mette di fronte due squadre di alta classifica, entrambe determinate a consolidare le proprie ambizioni stagionali. La partita avrà inizio alle ore 20:45.

Aggiornamenti pre-partita

Probabili formazioni

Lazio (4-2-3-1):

Portiere: Provedel

Provedel Difensori: Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares

Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares Centrocampisti: Guendouzi, Rovella

Guendouzi, Rovella Trequartisti: Isaksen, Dia, Zaccagni

Isaksen, Dia, Zaccagni Attaccante: Castellanos

Atalanta (3-4-1-2):

Portiere: Carnesecchi

Carnesecchi Difensori: Kossounou, Hien, Kolasinac

Kossounou, Hien, Kolasinac Centrocampisti: Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri

Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri Trequartista: Pasalic

Pasalic Attaccanti: Lookman, De Ketelaere

Nota: Le formazioni ufficiali saranno confermate circa un’ora prima del calcio d’inizio e potrebbero subire variazioni rispetto alle previsioni.

Arbitro dell’incontro

La direzione della gara è affidata all’arbitro Davide Massa, coadiuvato dagli assistenti Bindoni e Rossi M. Il quarto ufficiale sarà Manganiello, mentre al VAR ci saranno Di Paolo e Sozza.

Dove vedere la partita

Il match sarà trasmesso in diretta su DAZN e Sky Sport. Gli abbonati potranno seguire la partita tramite le rispettive piattaforme, sia su dispositivi televisivi che su quelli mobili.

Precedenti tra Lazio e Atalanta

Statistiche storiche

Lazio e Atalanta si sono affrontate 100 volte in Serie A. Il bilancio vede 29 vittorie per la Lazio, 34 per l’Atalanta e 37 pareggi. I biancocelesti hanno segnato 122 gol, mentre i nerazzurri ne hanno realizzati 123.

Partite memorabili

Lazio 3-3 Atalanta (19 ottobre 2019): Un pareggio spettacolare, con la Lazio che recuperò tre gol di svantaggio nel secondo tempo.

Un pareggio spettacolare, con la Lazio che recuperò tre gol di svantaggio nel secondo tempo. Atalanta 3-2 Lazio (24 giugno 2020): Rimonta dell’Atalanta che, sotto di due gol, riuscì a vincere la partita, influenzando la corsa scudetto della Lazio.

Rimonta dell’Atalanta che, sotto di due gol, riuscì a vincere la partita, influenzando la corsa scudetto della Lazio. Lazio 2-0 Atalanta (15 maggio 2019): Finale di Coppa Italia vinta dalla Lazio, con gol di Milinković-Savić e Correa.

Curiosità sulla partita

Giocatori chiave

Lazio:

Valentín Castellanos: Attaccante argentino arrivato in estate, ha il compito di guidare l’attacco laziale. Con 7 gol in campionato, è tra i migliori marcatori della squadra.

Attaccante argentino arrivato in estate, ha il compito di guidare l’attacco laziale. Con 7 gol in campionato, è tra i migliori marcatori della squadra. Mattia Zaccagni: Esterno offensivo italiano, noto per la sua velocità e capacità di creare occasioni da gol. La sua abilità nel dribbling e nei cross sarà fondamentale per mettere in difficoltà la difesa atalantina.

Esterno offensivo italiano, noto per la sua velocità e capacità di creare occasioni da gol. La sua abilità nel dribbling e nei cross sarà fondamentale per mettere in difficoltà la difesa atalantina. Luis Alberto: Centrocampista spagnolo, è il fulcro del gioco della Lazio. La sua visione di gioco e precisione nei passaggi lo rendono un elemento imprescindibile per la costruzione delle azioni offensive.

Atalanta:

Ademola Lookman: Attaccante nigeriano, ha dimostrato grande efficacia sotto porta, realizzando 9 gol in campionato. La sua velocità e capacità di finalizzazione rappresentano una minaccia costante per le difese avversarie

Attaccante nigeriano, ha dimostrato grande efficacia sotto porta, realizzando 9 gol in campionato. La sua velocità e capacità di finalizzazione rappresentano una minaccia costante per le difese avversarie Charles De Ketelaere: Trequartista belga, dotato di tecnica raffinata e visione di gioco. La sua capacità di inserirsi tra le linee e fornire assist sarà cruciale per l’attacco atalantino.

Trequartista belga, dotato di tecnica raffinata e visione di gioco. La sua capacità di inserirsi tra le linee e fornire assist sarà cruciale per l’attacco atalantino. Marten de Roon: Centrocampista olandese, è il perno del centrocampo nerazzurro. La sua abilità nel recupero palla e nella distribuzione del gioco garantisce equilibrio alla squadra.

Statistiche interessanti

L’Atalanta ha segnato in tutte le ultime 11 partite giocate contro la Lazio in Serie A, la miglior striscia per i bergamaschi contro i biancocelesti nel massimo campionato.

La Lazio ha una striscia aperta di 5 partite casalinghe senza sconfitte contro l’Atalanta in Serie A.

Cosa aspettarsi dalla partita di oggi

La sfida tra Lazio e Atalanta promette spettacolo, con entrambe le squadre votate all’attacco e desiderose di ottenere punti preziosi per le rispettive ambizioni.

Punti chiave da osservare:

Duello a centrocampo: La battaglia tra Luis Alberto e Koopmeiners potrebbe decidere le sorti del match.

La battaglia tra Luis Alberto e Koopmeiners potrebbe decidere le sorti del match. Efficienza offensiva: La capacità di Immobile e Retegui di concretizzare le occasioni sarà determinante.

La capacità di Immobile e Retegui di concretizzare le occasioni sarà determinante. Solidità difensiva: Entrambe le difese dovranno limitare gli attacchi avversari per evitare di subire gol.

Conclusione

Lazio-Atalanta è una partita che offre numerosi spunti di interesse, sia per gli appassionati di calcio che per gli addetti ai lavori. La posta in gioco è alta, e lo spettacolo sembra assicurato. Non resta che attendere il fischio d’inizio per godersi una serata di grande calcio allo Stadio Olimpico.