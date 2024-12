Juventus – Fiorentina 2-2: Un pareggio ricco di emozioni e gol

La sfida tra Juventus e Fiorentina, disputata ieri allo Stadium, si è conclusa con un pareggio per 2-2, regalando agli spettatori uno spettacolo ricco di emozioni, gol e momenti di alta tensione. Khephren Thuram, con una doppietta, e Riccardo Sottil, con il gol del pareggio all’87’, sono stati i protagonisti di una partita che ha mantenuto alta l’attenzione fino all’ultimo minuto.

Il contesto della partita

Entrambe le squadre si sono presentate all’appuntamento con 31 punti in classifica, anche se la Fiorentina aveva una partita in meno. La Juventus, reduce da una vittoria contro il Monza, cercava di consolidare la propria posizione, mentre i viola volevano riscattarsi dopo due sconfitte consecutive. La partita è stata anche un’occasione per Moise Kean e Dušan Vlahović di affrontare le loro ex squadre, aggiungendo un ulteriore livello di rivalità.

I gol e i momenti chiave

David De Gea (depositphotos)

20’ – Thuram apre le marcature : Khephren Thuram ha segnato il suo primo gol in Serie A con la maglia della Juventus, sfruttando un’azione individuale e un errore difensivo della Fiorentina. Il suo tiro rasoterra ha superato David De Gea, regalando ai bianconeri il vantaggio iniziale.

: Khephren Thuram ha segnato il suo primo gol in Serie A con la maglia della Juventus, sfruttando un’azione individuale e un errore difensivo della Fiorentina. Il suo tiro rasoterra ha superato David De Gea, regalando ai bianconeri il vantaggio iniziale. 38’ – Kean pareggia : Moise Kean, ex giocatore della Juventus, ha riportato in parità il risultato con un colpo di testa preciso su cross di Yacine Adli. Kean ha scelto di non esultare, mostrando rispetto verso la sua ex squadra.

: Moise Kean, ex giocatore della Juventus, ha riportato in parità il risultato con un colpo di testa preciso su cross di Yacine Adli. Kean ha scelto di non esultare, mostrando rispetto verso la sua ex squadra. 48’ – Thuram raddoppia : Dopo il riposo, Thuram ha segnato il suo secondo gol, sfruttando un passaggio di Teun Koopmeiners e un tocco fortunato di Danilo Cataldi. Il centrocampista francese ha confermato la sua ottima prestazione.

: Dopo il riposo, Thuram ha segnato il suo secondo gol, sfruttando un passaggio di Teun Koopmeiners e un tocco fortunato di Danilo Cataldi. Il centrocampista francese ha confermato la sua ottima prestazione. 87’ – Sottil pareggia: Nel finale, Riccardo Sottil ha siglato il gol del pareggio con un tiro al volo potente, sfruttando un’azione nata da un errore di Andrea Cambiaso. Il gol ha regalato alla Fiorentina un punto prezioso.

Le polemiche e gli episodi controversi

La partita è stata segnata anche da un episodio spiacevole: durante il primo tempo, alcuni tifosi della Fiorentina hanno rivolto cori discriminatori verso Dušan Vlahović, costringendo l’arbitro a sospendere il gioco per due minuti. L’annuncio ufficiale ha avvertito che la partita poteva essere interrotta se i cori fossero continuati, ma la situazione si è risolta senza ulteriori conseguenze.

Le prestazioni individuali

Khephren Thuram : Il centrocampista francese è stato l’uomo partita, con una doppietta che ha dimostrato il suo valore e la sua capacità di inserimento.

: Il centrocampista francese è stato l’uomo partita, con una doppietta che ha dimostrato il suo valore e la sua capacità di inserimento. David De Gea : Il portiere della Fiorentina ha salvato la sua squadra in più occasioni, compresa una parata spettacolare su un tiro di Vlahović.

: Il portiere della Fiorentina ha salvato la sua squadra in più occasioni, compresa una parata spettacolare su un tiro di Vlahović. Riccardo Sottil: L’attaccante viola ha siglato il gol del pareggio, confermandosi un giocatore decisivo nei momenti chiave.

Le conseguenze in classifica

Il pareggio ha lasciato entrambe le squadre a 32 punti in classifica, con la Fiorentina al quinto posto e la Juventus al sesto. I bianconeri hanno raggiunto 11 pareggi in 18 partite, un record che rischia di compromettere le loro ambizioni di Scudetto.

Conclusioni

La partita tra Juventus e Fiorentina è stata un vero spettacolo, con gol, emozioni e momenti di alta tensione. Mentre i viola possono festeggiare un punto prezioso, i bianconeri dovranno riflettere sulla loro tendenza a pareggiare troppe partite. La Serie A continua a regalare sorprese e spettacolo, mantenendo alta l’attenzione dei tifosi.

