Juventus – Fiorentina di oggi: aggiornamenti pre partita, precedenti e curiosità

Oggi, domenica 29 dicembre 2024, l’Allianz Stadium di Torino ospita una delle partite più attese della 18ª giornata di Serie A: Juventus vs Fiorentina. I bianconeri, guidati da Thiago Motta, cercano di chiudere l’anno in bellezza, mentre i viola vogliono riscattarsi dopo due sconfitte consecutive. Questo articolo approfondisce gli aggiornamenti pre partita, i precedenti storici e le curiosità che rendono questa sfida unica.

Aggiornamenti Pre Partita

Le Probabili Formazioni

Secondo le ultime indiscrezioni, la Juventus schiererà il classico modulo 4-2-3-1 con Di Gregorio in porta, una difesa composta da Cambiaso, Gatti, Kalulu e Savona, e un centrocampo con Locatelli e Thuram. In attacco, il tridente sarà composto da Conceiçao, Koopmeiners e Yildiz, con Vlahovic come unica punta.

La Fiorentina, invece, opterà per un 4-2-3-1 speculare con De Gea tra i pali, una difesa a quattro formata da Dodò, Comuzzo, Ranieri e Gosens, e un centrocampo con Adli e Cataldi. In attacco, Gudmundsson supporterà Kean, con Colpani e Sottil ai lati.

Lisa Guglielmi / IPA Sport / IPA

Condizioni Fisiche E Infortuni

La Juventus deve fare i conti con l’assenza di Bremer, Cabal, Milik, Rouhi e Weah, mentre Koopmeiners e Douglas Luiz sono stati dichiarati disponibili dopo un periodo di recupero.

Per la Fiorentina, sono indisponibili Bove e altri giocatori chiave, il che limita le opzioni tattiche di Palladino.

Precedenti Storici

Testa A Testa In Serie A

Juventus e Fiorentina si sono affrontate 170 volte in Serie A, con un bilancio a favore dei bianconeri: 82 vittorie per la Juventus, 35 per la Fiorentina e 53 pareggi. L’ultimo successo dei viola risale al 22 dicembre 2020, quando vinsero 3-0 in trasferta.

Ultimi Incontri

L’ultimo confronto diretto in Serie A è stato il 7 aprile 2024, quando la Juventus vinse 1-0 in casa. Prima di quella partita, il 5 novembre 2023, i bianconeri avevano vinto 1-0 in trasferta.

Curiosità Statistiche

La Juventus è imbattuta in casa contro la Fiorentina in 30 delle ultime 32 partite .

. La Fiorentina ha perso più partite in trasferta contro la Juventus che contro qualsiasi altra squadra in Serie A.

Vlahovic ha segnato 44 gol in 98 partite con la Fiorentina, rendendolo uno dei giocatori più prolifici della storia del club.

Curiosità E Aspetti Da Seguire

Il Tridente Offensivo Della Juventus

Motta potrebbe optare per un tridente composto da Conceiçao, Koopmeiners e Yildiz, lasciando Vlahovic come unica punta. Koopmeiners, in particolare, è in ottima forma e ha già segnato gol importanti nelle ultime partite.

La Difesa Della Fiorentina

La Fiorentina ha una delle difese più solide del campionato, con 13 gol subiti in 17 partite. Sarà interessante vedere come affronteranno l’attacco della Juventus, che ha segnato 28 gol finora.

Dove Vedere La Partita

La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN, sia in streaming che su canale 214 per gli abbonati Sky. È possibile seguire la partita anche tramite l’app DAZN su dispositivi mobili o smart TV.

Previsioni E Pronostici

Quote Di Scommessa

Le quote favoriscono nettamente la Juventus, con 1.29 per una vittoria dei bianconeri. Un pareggio è quotato 6.41, mentre una vittoria della Fiorentina 12.20. Molti esperti suggeriscono di puntare su una vittoria della Juventus con under 2,5 gol, dato il potenziale difensivo di entrambe le squadre.

Possibili Risultati

Si prevede una vittoria della Juventus, con un punteggio che potrebbe essere 1-0 o 2-0. La Fiorentina, però, potrebbe sorprendere con un gol, sfruttando le distrazioni della difesa bianconera.

Conclusione

La partita tra Juventus e Fiorentina promette emozioni e spettacolo. I bianconeri cercano di chiudere l’anno in bellezza, mentre i viola lottano per riscattarsi. Con Motta e Palladino in panchina, questa sfida sarà un mix di tattica, intensità e qualità. Non perdete l’appuntamento!