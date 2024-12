Inter-Como: i nerazzurri vincono grazie a un super Thuram

L’Inter prosegue la sua corsa e risponde alle vittorie di Atalanta e Napoli, ma per superare il Como, i nerazzurri hanno dovuto lottare fino all’ultimo. Gli uomini di Fabregas hanno opposto una resistenza strenua, rispondendo colpo su colpo e mantenendo alta la tensione per tutta la partita. Nonostante il successo, emergono segnali di stanchezza mentale per alcuni elementi chiave della squadra di Inzaghi, che hanno abbassato la concentrazione in determinati momenti.

Thuram, il trascinatore

Non si può dire lo stesso di Thuram, protagonista assoluto della serata. Il francese ha disputato una ripresa straordinaria, mettendosi la squadra sulle spalle e sfoderando una serie di azioni personali dirompenti. Giustamente, è stato lui a chiudere la partita nel recupero con un destro potente sotto la traversa, dopo aver seminato il panico nella difesa del Como. Al contrario, il capitano Lautaro Martinez è rimasto ancora a secco, un’astinenza che rappresenta una delle principali preoccupazioni di Inzaghi, insieme agli infortuni che continuano a colpire la squadra.

Un Como coraggioso e organizzato

Il Como non si è limitato a difendersi, adottando un 5-4-1 che, pur compatto, non è stato passivo. La squadra di Fabregas ha mantenuto una linea di pressing alta, complicando la costruzione dell’Inter e costringendo i nerazzurri a un giro palla spesso lento e prevedibile.

Le migliori opportunità per l’Inter sono nate da recuperi palla nella trequarti avversaria, ma è mancata precisione negli ultimi passaggi. Tra gli episodi significativi del primo tempo:

Thuram , murato dopo uno spunto personale.

, murato dopo uno spunto personale. Mkhitaryan , il cui diagonale dal limite è stato impreciso.

, il cui diagonale dal limite è stato impreciso. Dumfries , che ha sparato alto dopo un buon assist.

, che ha sparato alto dopo un buon assist. Dimarco, che ha concluso debolmente invece di servire Barella.

Il secondo tempo: l’altalena di emozioni

La partita si sblocca all’inizio della ripresa grazie a Carlos Augusto, che incorna il calcio d’angolo battuto da Calhanoglu al 46′. È il secondo gol consecutivo in campionato per il laterale nerazzurro, sempre più determinante.

L’Inter accelera, ma il Como, invece di arretrare, diventa più aggressivo. Tra i momenti di pericolo per i nerazzurri:

Carlos Augusto provvidenziale nel fermare Goldaniga .

provvidenziale nel fermare . Sommer, con una parata decisiva sulla conclusione di Paz, liberato da uno schema su calcio d’angolo.

L’errore dell’Inter è stato non sfruttare gli spazi concessi dal Como e mostrare lentezza nelle transizioni difensive, consentendo agli avversari di risalire il campo con facilità.

Thuram chiude i giochi

Quando la partita sembrava incerta, Thuram ha scacciato ogni paura. In pieno recupero, al 92′, il francese ha preso palla, ha superato mezza difesa del Como e ha scaraventato un destro ciclonico sotto la traversa, mettendo il sigillo definitivo sulla vittoria nerazzurra.

I punti chiave della partita

Carlos Augusto , sempre più incisivo, segna il suo secondo gol consecutivo.

, sempre più incisivo, segna il suo secondo gol consecutivo. Thuram , leader e match-winner, trascina l’Inter con una prestazione da incorniciare.

, leader e match-winner, trascina l’Inter con una prestazione da incorniciare. Fabregas , con un Como coraggioso e organizzato, mette in difficoltà l’Inter.

, con un Como coraggioso e organizzato, mette in difficoltà l’Inter. Lautaro Martinez, ancora a secco, resta una delle note dolenti per Inzaghi.

Con questa vittoria, l’Inter consolida la sua posizione ai vertici della classifica, ma le difficoltà incontrate contro il Como devono suonare come un campanello d’allarme in vista dei prossimi impegni.

Inter batte Como 2-1 con un super Thuram protagonista. Analisi del match: Carlos Augusto segna ancora, Lautaro a secco, Como coraggioso fino alla fine.

inter-como-2-1-thuram-vittoria-recupero