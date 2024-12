L’Inter continua la rincorsa: il Cagliari cade sotto i colpi di Bastoni, Lautaro e Calhanoglu

L’Inter prosegue la sua caccia all’Atalanta in testa alla classifica, avvicinandosi a un solo punto dalla vetta dopo una convincente vittoria contro il Cagliari. La squadra di Simone Inzaghi ha dimostrato ancora una volta la sua superiorità tattica e la capacità di chiudere le partite con efficienza, superando i rossoblù per 3-0 in un match che ha visto i nerazzurri dominare soprattutto nella seconda frazione di gioco.

Un primo tempo equilibrato

La partita è iniziata con un equilibrio che ha caratterizzato gran parte del primo tempo. Il Cagliari, nonostante la sua posizione in classifica, ha saputo opporre una resistenza dignitosa, mantenendo il campo corto e sfruttando i rovesciamenti di fronte per cercare di mettere in difficoltà la difesa nerazzurra.

Adopo ha sfiorato il gol con un tiro deviato che ha sfiorato l’incrocio dei pali di Sommer .

ha sfiorato il gol con un tiro deviato che ha sfiorato l’incrocio dei pali di . Lautaro Martinez, da parte sua, ha sprecato un’occasione d’oro su un cross di Calhanoglu, mandando il pallone alto a pochi passi da Scuffet, il portiere rossoblù.

L’Inter ha controllato il possesso palla e ha cercato di sfruttare le fasce con Dumfries, Barella, Dimarco e Bastoni, ma non è riuscita a sfondare la difesa compatta e ben organizzata del Cagliari. La prima frazione si è chiusa a reti inviolate, lasciando spazio a una ripresa che avrebbe riservato ben altre emozioni.

La svolta nerazzurra

Il secondo tempo ha segnato il punto di svolta della partita. Al 48’, Alessandro Bastoni ha aperto le marcature con il suo primo gol in campionato, sfruttando un assist preciso di Nicolò Barella. Il gol ha spezzato l’equilibrio e costretto il Cagliari a uscire allo scoperto, lasciando più spazi alla corazzata nerazzurra.

Lautaro Martinez ha avuto l’occasione per raddoppiare pochi minuti dopo, ma ha fallito il bersaglio in un momento di sbandamento dei padroni di casa.

ha avuto l’occasione per raddoppiare pochi minuti dopo, ma ha fallito il bersaglio in un momento di dei padroni di casa. Tuttavia, il capitano argentino non si è fatto sfuggire la seconda occasione, segnando il 2-0 al 65’ con un colpo di testa su cross di Barella, consolidando il suo status di capocannoniere della squadra.

Il monologo nerazzurro

Con il Cagliari ormai in difficoltà, l’Inter ha continuato a premere. Al 75’, Hakan Calhanoglu ha chiuso i conti trasformando un rigore con la consueta freddezza che lo caratterizza. Il gol è stato l’ultimo atto di un monologo nerazzurro che ha dimostrato la superiorità della squadra di Inzaghi.

Il Cagliari ha tentato di reagire con gli inserimenti di Pavoletti e Marin , ma senza riuscire a creare occasioni pericolose.

e , ma senza riuscire a creare occasioni pericolose. La difesa nerazzurra, guidata da De Vrij e Bisseck, ha mantenuto alta la concentrazione, garantendo a Sommer una serata tranquilla.

Le implicazioni in classifica

Questa vittoria permette all’Inter di avvicinarsi ulteriormente all’Atalanta, ora distante solo un punto. La squadra di Inzaghi ha vinto la sua sesta partita consecutiva, dimostrando una organizzazione impeccabile e una mentalità vincente che la rende una delle favorite per la conquista dello scudetto.

Per il Cagliari, invece, la sconfitta rappresenta un altro colpo duro in una stagione già complicata. Con quattro sconfitte di fila, i rossoblù restano inchiodati al terz’ultimo posto, con la necessità di reagire nella prossima sfida contro il Monza.

Fonte immagine: https://depositphotos.com/it/