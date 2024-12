Fiorentina-Udinese: l’analisi di un 2-1 che premia i friulani al Franchi

L’Udinese è riuscita a vincere al Franchi contro la Fiorentina con un 2-1. Questo risultato trova spiegazione in un insieme di meriti da parte dei bianconeri e errori commessi dai viola. La partita è stata influenzata da episodi determinanti e da un gioco più incisivo offerto dalla squadra guidata da Runjac. Quest’ultima ha saputo cogliere i momenti decisivi, al contrario della formazione di Palladino.

L’illusione iniziale

La Fiorentina parte forte e si illude di poter controllare la partita grazie a un gol arrivato quasi subito. Al 5′, una discesa di Sottil provoca il fallo di Kristensen in area. L’arbitro Marcenaro fischia rigore dopo il controllo al VAR. Dal dischetto, Kean non sbaglia e sigla il suo decimo gol stagionale in campionato (14° con la Fiorentina e 15° complessivo).

I viola sembrano in controllo, creando altre due incursioni pericolose. L’Udinese, inizialmente poco incisiva, si affida a Thauvin, che però fatica a trovare supporto dai compagni. Tuttavia, la Fiorentina manca l’occasione per raddoppiare: emblematico l’episodio al 36′, quando un errore di rinvio del portiere Sava regala un’opportunità a Kean. L’attaccante, però, impiega troppo tempo a coordinarsi e Karlstrom riesce a sventare la minaccia.

La realtà del secondo tempo

La ripresa vede un cambio di atteggiamento da parte dell’Udinese, che prende il controllo del centrocampo, sfruttando l’inferiorità numerica della Fiorentina in quella zona, con coppie come Adli-Cataldi e poi Cataldi-Mandragora in difficoltà.

Un episodio cambia le sorti della partita: un errore clamoroso di Ranieri, che al 52′, invece di liberare l’area, prova un passaggio azzardato. Il pallone viene intercettato da Ekkelenkamp, che serve un assist perfetto a Lucca, bravo a insaccare con un destro preciso. Da quel momento, la Fiorentina perde sicurezza, lasciando campo agli avversari.

Thauvin trascina l’Udinese

L’Udinese sale in cattedra, guidata dal genio di Thauvin, che domina la scena con il suo talento. Al 57′, il francese ubriaca di finte Gosens e piazza un sinistro imprendibile nell’angolo lontano, portando l’Udinese in vantaggio.

Nonostante gli sforzi di Palladino, nemmeno i cambi riescono a cambiare il destino della gara. Le uniche occasioni viola sono un tiro di Kean al 69′, che scheggia il palo, e un tentativo di Ikoné al 88′, parato da un attento Sava. La Fiorentina, che non perdeva al Franchi dal 30 marzo, incassa una sconfitta amara.

I momenti chiave

5′ : Rigore trasformato da Kean.

: Rigore trasformato da Kean. 36′ : Kean spreca una grande occasione dopo un errore di Sava.

: Kean spreca una grande occasione dopo un errore di Sava. 52′ : Gol di Lucca dopo un errore di Ranieri.

: Gol di Lucca dopo un errore di Ranieri. 57′ : Capolavoro di Thauvin per il gol del 2-1.

: Capolavoro di Thauvin per il gol del 2-1. 69′ e 88′: Due occasioni viola non sfruttate.

Analisi finale

La Fiorentina paga una gestione poco lucida nei momenti decisivi e la capacità dell’Udinese di sfruttare gli episodi chiave. La squadra di Runjaic conferma la propria solidità e determinazione, mentre i viola dovranno riflettere sugli errori per non perdere terreno in classifica.

