Dune – Parte Due: l’epica saga torna su Sky Cinema

Sky Cinema dà il benvenuto al 2025 con un evento imperdibile: la prima TV di Dune – Parte Due, in onda mercoledì 1° gennaio alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand in 4K per i clienti Sky Q via satellite e Sky Glass.

Un capolavoro firmato Denis Villeneuve

Diretto dal pluripremiato regista Denis Villeneuve, Dune – Parte Due è il secondo capitolo della saga ispirata al leggendario romanzo di Frank Herbert. Prodotto da Warner Bros. Pictures e Legendary Pictures, il film è già candidato ai Golden Globe Awards 2025 per il miglior film drammatico e la migliore colonna sonora originale.

Questo seguito attesissimo prosegue la storia di “Dune”, vincitore di sei Premi Oscar® nel 2021, e promette un’esperienza cinematografica ancora più straordinaria con:

Immagini spettacolari.

Sequenze d’azione mozzafiato.

Nuovi personaggi e trame più intricate.

Un cast stellare

Dune – Parte Due arricchisce il già impressionante cast del primo capitolo con nuovi volti di fama internazionale:

Timothée Chalamet (Paul Atreides).

(Paul Atreides). Zendaya (Chani).

(Chani). Rebecca Ferguson , Josh Brolin , Dave Bautista e Stellan Skarsgård .

, , e . Austin Butler (candidato all’Oscar®).

(candidato all’Oscar®). Florence Pugh (candidata all’Oscar®).

(candidata all’Oscar®). Christopher Walken (Premio Oscar®).

(Premio Oscar®). Léa Seydoux , Souheila Yacoub , Charlotte Rampling (candidata all’Oscar®).

, , (candidata all’Oscar®). Javier Bardem (vincitore dell’Oscar®).

La trama: un’epica lotta per il destino della galassia

La storia riprende da dove il primo film si era concluso. Paul Atreides, insieme a sua madre Jessica, cerca di integrarsi nel popolo Fremen, guidato da Stilgar e dalla guerriera Chani. Mentre Paul lotta per guadagnarsi la fiducia dei Fremen e realizzare la profezia che lo vede come il Messia, il suo destino si intreccia con trame di vendetta, guerra e sacrificio.

I punti chiave della trama:

Profezia e vendetta: Paul affronta il suo destino, cercando di vendicare la morte di suo padre, il Duca Leto.

Paul affronta il suo destino, cercando di vendicare la morte di suo padre, il Duca Leto. Intrighi politici: il Barone Harkonnen trama per consolidare il suo potere, affidandosi al temibile Feyd-Rautha , considerato una pedina cruciale dalle Bene Gesserit.

il Barone Harkonnen trama per consolidare il suo potere, affidandosi al temibile , considerato una pedina cruciale dalle Bene Gesserit. Guerra galattica: la profezia di Paul non si limita a una vittoria, ma prevede una guerra santa che minaccia di incendiare l’intera galassia.

Dove e quando vedere Dune – Parte Due

Non perdere la prima TV di Dune – Parte Due:

Data: mercoledì 1° gennaio 2025 .

mercoledì . Orario: alle 21:15 .

alle . Dove: su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand in 4K.

Per i clienti Sky:

Disponibile in 4K per gli abbonati Sky Q via satellite o Sky Glass con pacchetto Sky Cinema e servizio Sky HD 4K attivo.

Perché guardare Dune – Parte Due

Se hai amato il primo capitolo, Dune – Parte Due promette di superare ogni aspettativa, grazie a una trama coinvolgente, un cast straordinario e una regia magistrale. Preparati a immergerti in un universo visivo e narrativo unico, tra tradimenti, profezie e battaglie epiche.