Domenica In: oggi 29 dicembre su Rai 1 con Mara Venier, ospiti e previsioni 2025

Ogg, domenica 29 dicembre, dalle ore 14.00 alle 17.10 su Rai 1 e Rai Italia, torna l’imperdibile appuntamento con Domenica In, condotto dalla regina del pomeriggio televisivo Mara Venier. In diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, la sedicesima puntata sarà ricca di momenti emozionanti, ospiti d’eccezione, musica e divertimento.

Le previsioni 2025 di Paolo Fox

La puntata si aprirà con Paolo Fox, che dedicherà uno spazio speciale alle previsioni astrologiche per il 2025. I dodici segni dello zodiaco saranno analizzati per scoprire cosa riserverà il nuovo anno, tra amore, lavoro e salute.

Ad accompagnare il celebre astrologo, un ricco parterre di ospiti:

Giancarlo Magalli

Valeria Marini

Sonia Bruganelli

Alan Friedman

Pamela Prati

Pierpaolo Pretelli

Nino Frassica

Francesca Manzini

La Signora Coriandoli

Rossella Erra

Enrica Bonaccorti

Alessandra Mussolini

Rossanna Banfi

La musica di Bobby Solo

Il grande cantante Bobby Solo porterà sul palco i suoi intramontabili successi, accompagnato dalla sua band. Tra i brani in scaletta:

Una lacrima sul viso

Se piangi se ridi

Blue Suede Shoes

In studio saranno presenti anche la moglie Tracy Quade e il figlio Ryan, in un momento di musica e famiglia che emozionerà il pubblico.

Alessandro Gassmann e la magia di Eduardo De Filippo

L’attore e regista Alessandro Gassmann interverrà per presentare il film per la TV Questi fantasmi, tratto dall’omonima commedia di Eduardo De Filippo, che andrà in onda lunedì 30 dicembre in prima serata su Rai 1. Un’occasione per celebrare uno dei capolavori del teatro italiano reinterpretato in chiave moderna.

Santo Versace festeggia 80 anni

Tra gli ospiti, l’imprenditore Santo Versace, che festeggerà i suoi 80 anni in studio insieme alla moglie Francesca De Stefano. Un viaggio tra carriera e vita privata, per raccontare le tappe più significative di un’esistenza dedicata al successo e all’amore per la famiglia.

Perché seguire Domenica In

Con un mix di previsioni astrologiche, grandi ospiti, musica live e momenti di riflessione, la puntata promette di tenere il pubblico incollato allo schermo. Mara Venier, con la sua empatia e professionalità, saprà ancora una volta creare un’atmosfera unica, in grado di emozionare e divertire.