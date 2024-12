Decreto Legge Cultura: via libera alla semplificazione per lo spettacolo dal vivo, stabilizzata la norma per concerti fino a 2000 spettatori

Il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 23 dicembre, ha approvato il Decreto Legge Cultura, introducendo significative misure a sostegno del settore dello spettacolo dal vivo. Tra le novità più rilevanti, la stabilizzazione della norma che semplifica l’organizzazione di concerti e spettacoli all’aperto per eventi fino a 2000 spettatori, rendendo definitiva la possibilità di operare tramite la semplice richiesta in SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività).

Stabilizzazione della norma: fine dell’incertezza

Questa misura, già attiva in passato ma soggetta a rinnovi annuali attraverso il decreto Milleproroghe, diventa ora strutturale e definitiva, eliminando l’instabilità normativa che negli anni ha condizionato il settore.

Con l’approvazione del Decreto Legge Cultura, il provvedimento offre una maggiore certezza operativa per gli organizzatori di eventi e per le amministrazioni locali, semplificando le procedure e favorendo una pianificazione più efficace delle attività culturali sui territori.

Le dichiarazioni di Assomusica

La misura è stata accolta con soddisfazione da Carlo Parodi, Presidente di Assomusica, che ha dichiarato:

“Desidero ringraziare il Governo, il Ministro Giuli e il Sottosegretario Mazzi. Abbiamo lavorato a lungo per confermare questa misura che è rilevante non solo per noi organizzatori ma anche per tutte le amministrazioni locali: Città metropolitane e Comuni. Operare in modo più semplice e snello aumenta il numero delle opportunità di eventi organizzati sui territori, dando alla cittadinanza una migliore e più importante offerta culturale.”

Un credito di imposta per stimolare il settore

Durante l’iter di conversione del decreto, Assomusica auspica ulteriori provvedimenti che possano rafforzare il settore dello spettacolo dal vivo. Parodi ha evidenziato l’importanza di un credito di imposta per gli organizzatori profit di spettacoli dal vivo, un’iniziativa che potrebbe fornire uno stimolo fiscale per aumentare la competitività e incentivare la produzione di eventi culturali.

“Il settore attende uno stimolo fiscale per essere ancora più competitivo,” ha concluso Parodi.

Benefici attesi per il settore culturale

La stabilizzazione della norma per eventi fino a 2000 spettatori rappresenta un passo fondamentale per il rilancio del settore culturale e dello spettacolo dal vivo in Italia. Tra i principali benefici:

Semplificazione operativa : meno burocrazia per gli organizzatori, con un processo snello per la realizzazione di eventi.

: meno burocrazia per gli organizzatori, con un processo snello per la realizzazione di eventi. Maggiori opportunità : un incremento delle attività culturali nei territori, grazie a procedure più rapide e accessibili.

: un incremento delle attività culturali nei territori, grazie a procedure più rapide e accessibili. Coinvolgimento delle amministrazioni locali: collaborazione più fluida con Comuni e Città metropolitane.

Perché questa misura è importante

L’approvazione del Decreto Legge Cultura e la stabilizzazione della norma per eventi all’aperto riflettono l’impegno del Governo per sostenere un settore che non è solo intrattenimento, ma anche un motore economico e sociale. La maggiore certezza normativa favorisce: