Check-up: domenica 29 dicembre alle 9.15 su Rai 1, approfondimento sul tema del trauma

Domenica 29 dicembre alle 9.15 su Rai 1, Check-up, il programma di informazione medica condotto da Luana Ravegnini, torna con una puntata interamente dedicata al trauma. Dai traumi fisici a quelli psicologici, il programma offrirà un’analisi completa grazie alla partecipazione di esperti di altissimo livello, con il supporto di tecnologie innovative come la grafica 3D.

Alimentazione e recupero fisico: i consigli del Prof. Bolognino

La puntata si apre con un focus sull’importanza dell’alimentazione nel processo di recupero dopo un trauma fisico. Il Prof. Rolando Bolognino, docente presso l’Università degli Studi di Roma Unitelma La Sapienza, spiegherà:

Quali alimenti aiutano a velocizzare la guarigione.

Come integrare la dieta per sostenere il corpo durante la convalescenza.

Un approfondimento prezioso per capire come il cibo può diventare un alleato fondamentale nella ripresa fisica.

Ustioni: come la pelle reagisce e si cura

Il tema delle ustioni sarà affrontato dalla Prof.ssa Tiziana Pagliarini, Dirigente medico presso il Centro Grandi Ustionati e Chirurgia Plastica dell’Ospedale Sant’Eugenio di Roma. Durante il suo intervento, la professoressa spiegherà:

Come reagisce la pelle in caso di ustione.

Quali sono i trattamenti chirurgici più avanzati per la guarigione.

Un viaggio tra scienza e medicina per comprendere meglio un problema che può avere gravi conseguenze estetiche e funzionali.

Fratture del ginocchio: diagnosi e chirurgia

Grazie all’uso della grafica 3D, il dottor Francesco Pallotta, Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Ortopedia e Traumatologia all’Ospedale San Giovanni Addolorata di Roma, si concentrerà sulle fratture al ginocchio. Verranno approfonditi:

I sintomi principali da non sottovalutare.

Le opzioni chirurgiche disponibili per riparare i danni.

Un segmento che offrirà informazioni utili sia per chi pratica sport sia per chi vuole prevenire o riconoscere problemi articolari.

Alopecia areata: cause e trattamenti

La dott.ssa Bianca Maria Piraccini, Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Dermatologia presso l’IRCSS Policlinico Sant’Orsola di Bologna, affronterà il tema dell’alopecia areata, una condizione che può avere un impatto significativo sulla qualità della vita. Tra gli argomenti trattati:

Le cause principali della perdita di capelli.

I trattamenti disponibili per contrastarla.

Un focus dedicato a una problematica spesso sottovalutata, ma che merita attenzione.

Trauma cranico: un rischio da non sottovalutare

Il prof. Alberto Priori, Ordinario di Neurologia presso l’Università degli Studi di Milano, parlerà del trauma cranico, uno dei più frequenti e temuti. Durante il suo intervento verranno analizzati:

I segnali da riconoscere dopo un trauma alla testa.

Gli approcci terapeutici più efficaci per evitarne le complicazioni.

Un tema di grande importanza, sia per gli adulti che per i più giovani.

I traumi della mente: effetti e conseguenze

A chiudere la puntata, la Prof.ssa Emi Bondi, Direttore del Dipartimento di Salute Mentale dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo e Presidente della Società Italiana di Psichiatria, affronterà il tema dei traumi psicologici. Verranno discussi:

Come i traumi della mente possono condizionare la vita quotidiana.

L’impatto sulla salute fisica e mentale a lungo termine.

Un approfondimento che punta a sensibilizzare il pubblico sull’importanza di prendersi cura della salute mentale.

Dove seguire Check-up

Oltre alla messa in onda su Rai 1, Check-up è disponibile anche su Raiplay, per rivedere le puntate, e in formato podcast su Raiplaysound, per ascoltare gli approfondimenti ovunque.

Perché guardare la puntata

La nuova puntata di Check-up offre una panoramica completa e autorevole sul tema del trauma, combinando medicina, tecnologia e testimonianze per informare e sensibilizzare su argomenti di grande attualità.