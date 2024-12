Le canzoni più trasmesse in radio: Marco Mengoni domina la classifica della settimana 20 26 dicembre

Nel periodo dal 20 al 26 dicembre 2024, EarOne ha stilato la classifica delle 10 canzoni più trasmesse in radio. Un vero successo per Marco Mengoni, che conquista il primo posto con il brano “Mandare tutto all’aria”, scalzando i Pinguini Tattici Nucleari e il loro pezzo “Islanda”, che scende al secondo posto. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa classifica settimanale.

Marco Mengoni in vetta

Con “Mandare tutto all’aria”, Marco Mengoni segna un nuovo traguardo nella sua carriera. Il brano, firmato da un team di autori di grande talento, è una perfetta combinazione di emozione e potenza interpretativa, capace di conquistare le playlist delle principali radio italiane.

L’artista, che già in passato ha dimostrato la sua capacità di creare hit amate dal pubblico, si conferma uno dei protagonisti assoluti del panorama musicale italiano.

Gli altri protagonisti della top 10

Oltre a Mengoni, la classifica EarOne ci regala altre sorprese e riconferme. Vediamo nel dettaglio chi occupa le posizioni successive.

I Pinguini Tattici Nucleari e Damiano David sul podio

Pinguini Tattici Nucleari

Secondo posto: Pinguini Tattici Nucleari con “Islanda” , che si mantiene in cima alle preferenze degli ascoltatori nonostante la perdita della vetta.

con , che si mantiene in cima alle preferenze degli ascoltatori nonostante la perdita della vetta. Terzo posto: Damiano David, con “Born With A Broken Heart”, che sale dalla quarta alla terza posizione grazie al suo stile inconfondibile e a un testo che ha colpito profondamente gli ascoltatori.

New entry e grandi ritorni

Tra le novità, troviamo Tananai con “Booster”, che si posiziona al decimo posto dopo un balzo di ben 12 posizioni. Un altro grande ritorno è quello di Marracash con “Gli shandati hanno perso”, che conquista il quinto posto.

Altri artisti presenti in classifica includono Elisa con “Dillo solo al buio” e Elodie insieme a Tiziano Ferro con il brano “Feeling”.

Classifica completa delle canzoni più trasmesse

Le 10 canzoni più trasmesse (20-26 dicembre 2024):

Mandare tutto all’aria – Marco Mengoni Islanda – Pinguini Tattici Nucleari Born With A Broken Heart – Damiano David Apt – Rosé, Bruno Mars Gli shandati hanno perso – Marracash Dancing In The Flames – The Weeknd Dillo solo al buio – Elisa Posti vuoti – Coma Cose Feeling – Elodie, Tiziano Ferro Booster – Tananai

L’importanza delle radio per il successo musicale

Le radio italiane si confermano un mezzo fondamentale per la diffusione della musica, offrendo agli artisti una piattaforma per raggiungere un vasto pubblico. La classifica EarOne è un chiaro esempio di come i brani più ascoltati possano influenzare le tendenze musicali e consolidare il successo degli artisti.

Grazie alla varietà di generi rappresentati, questa top 10 riflette la ricchezza del panorama musicale contemporaneo, dove tradizione e innovazione si fondono in un mix che continua ad affascinare milioni di ascoltatori.