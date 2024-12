Calciomercato: le trattative delle altre di serie A (27 dicembre)

Dele Alli al Como: nuova chance

Il neopromosso Como è molto attivo sul mercato. Ieri ha accolto l’ex stella del calcio inglese Dele Alli (28), reduce da un lungo periodo di inattività dopo l’esperienza in prestito al Besiktas. Alli ha svolto il primo allenamento con il club lombardo e, nei prossimi giorni, lavorerà sotto la supervisione di Cesc Fabregas (37) per valutare le sue condizioni fisiche. Solo dopo i test verrà deciso se formalizzare un accordo.

Il tecnico spagnolo aveva già anticipato l’arrivo di Alli al termine della vittoria contro la Roma, dichiarando che Deve ritrovare la forma. Inoltre, il Como sta monitorando altre opportunità, tra cui il portiere francese Jean Butez (29) dell’Anversa e Davide Calabria (28), in scadenza con il Milan. Una richiesta specifica del manager spagnolo riguarda anche il difensore centrale del Napoli Rafa Marin (22).

Empoli e Alessio Zerbin: sfida con Eusebio Di Francesco

Nel frattempo, l’Empoli ha accolto il difensore francese Koffi Djidji (32), svincolato dallo scorso giugno. Sotto la guida di Roberto D’Aversa (49), Djidji ha iniziato gli allenamenti con l’obiettivo di convincere il club toscano, guidato da Fabrizio Corsi, a tesserarlo ufficialmente.

Eusebio Di Francesco (55) torna a farsi avanti nella corsa per assicurarsi Alessio Zerbin (25), attaccante esterno del Napoli. Nonostante l’Empoli sembri in vantaggio, il tecnico abruzzese sta tentando di inserirsi, memore del corteggiamento già avviato la scorsa stagione quando allenava il Frosinone. Zerbin è nel mirino anche del Lecce, ma la determinazione di Di Francesco potrebbe cambiare le carte in tavola.

Scambio tra Scuffet e Caprile: l’idea del Cagliari

A Cagliari si continua a discutere del possibile scambio tra Simone Scuffet (28) e Elia Caprile (23), portiere attualmente sotto contratto con il Napoli. Questa idea nasce dalla stima di Davide Nicola (51) per Caprile, che ha già allenato a Empoli e con cui vorrebbe tornare a lavorare.

Ederson e il mercato dell’Atalanta

L’Atalanta è al centro di diverse trattative in entrata e uscita. Tra i possibili partenti spiccano il difensore Ben Godfrey (26) e il centrocampista Ibrahim Sulemana (21). Godfrey, arrivato per 9 milioni di euro più bonus, non ha convinto Gian Piero Gasperini (66) e potrebbe essere ceduto in prestito, con Nottingham Forest e Wolverhampton interessati.

Il vero nome caldo è però quello di Ederson (25), centrocampista che ha attirato l’attenzione di club come Manchester City, Manchester United e Liverpool. La famiglia Percassi considera il brasiliano centrale nel progetto atalantino, ma offerte tra i 60 e i 70 milioni di euro potrebbero portare alla sua cessione.

Lecce e Monza: nuovi obiettivi

Il Lecce, con il responsabile tecnico Pantaleo Corvino, continua a cercare un difensore centrale. Tra i candidati c’è Alessandro Vogliacco (26) del Genoa. Nel frattempo, il Monza si prepara ad annunciare l’arrivo di Jean-Daniel Akpa Akpro (32), centrocampista in prestito fino a giugno che ha già svolto le visite mediche con il club brianzolo.