Cagliari – Inter: aggiornamenti, precedenti e curiosità sulla sfida di oggi

Oggi, sabato 28 dicembre 2024, alle ore 18:00, la Sardegna Arena ospiterà l’attesa sfida tra Cagliari e Inter, valida per la 18ª giornata di Serie A. Questo incontro mette di fronte due squadre con obiettivi stagionali differenti: da un lato, il Cagliari è impegnato nella lotta per la salvezza, occupando attualmente il 18º posto in classifica con 14 punti; dall’altro, l’Inter mira a consolidare la sua posizione nelle zone alte della classifica, trovandosi al 3º posto con 34 punti.

Aggiornamenti pre-partita

Probabili formazioni

Cagliari (3-5-2):

Portiere: Sherri

Sherri Difensori: Zappa, Mina, Luperto

Zappa, Mina, Luperto Centrocampisti: Zortea, Marin, Makoumbou, Viola, Augello

Zortea, Marin, Makoumbou, Viola, Augello Attaccanti: Piccoli, Lapadula

Inter (3-5-2):

Portiere: Sommer

Sommer Difensori: Bisseck, De Vrij, Bastoni

Bisseck, De Vrij, Bastoni Centrocampisti: Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco

Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco Attaccanti: Lautaro Martinez, Thuram

Nota: Le formazioni ufficiali saranno comunicate poco prima del calcio d’inizio e potrebbero subire variazioni rispetto alle previsioni.

Dove vedere la partita

Il match sarà trasmesso in diretta esclusiva su DAZN. Per seguire l’evento, è necessario disporre di un abbonamento alla piattaforma e di un dispositivo compatibile, come smart TV, computer, tablet o smartphone.

Arbitro dell’incontro

La direzione della gara è affidata all’arbitro Daniele Orsato, uno dei fischietti più esperti del panorama calcistico italiano, noto per la sua capacità di gestire partite di alto profilo con autorevolezza.

Precedenti tra Cagliari e Inter

Statistiche storiche

Cagliari e Inter si sono affrontate 98 volte in Serie A. Il bilancio vede l’Inter in netto vantaggio con 50 vittorie, mentre il Cagliari ha ottenuto 16 successi; 32 sono stati i pareggi.

Partite memorabili

Cagliari 2-1 Inter (1 marzo 2019): Una vittoria significativa per i sardi, con il gol decisivo di Leonardo Pavoletti.

Una vittoria significativa per i sardi, con il gol decisivo di Leonardo Pavoletti. Inter 4-0 Cagliari (15 gennaio 2023): Prestazione dominante dei nerazzurri, con doppietta di Lautaro Martinez.

Prestazione dominante dei nerazzurri, con doppietta di Lautaro Martinez. Cagliari 2-2 Inter (26 agosto 2023): Un pareggio combattuto, con entrambe le squadre che hanno mostrato grande determinazione.

Curiosità sulla partita

Giocatori chiave

Cagliari:

Gianluca Lapadula: Attaccante esperto, fondamentale per l’offensiva rossoblù.

Razvan Marin: Centrocampista dotato di visione di gioco e capacità di inserimento.

Inter:

Lautaro Martinez: Capitano e bomber dei nerazzurri, ha segnato 8 gol in 8 partite contro il Cagliari, rendendo i sardi la sua vittima preferita in Serie A.

Nicolò Barella: Ex di turno, cresciuto nel vivaio del Cagliari, ha fornito 4 assist nelle gare giocate contro la sua ex squadra, dimostrando sempre grande professionalità e determinazione.

La Sardegna Arena

Inaugurata nel 2017, la Sardegna Arena è lo stadio che ospita le partite casalinghe del Cagliari. Con una capienza di circa 16.000 spettatori, rappresenta un fortino per i rossoblù, che cercano sempre di sfruttare il calore del pubblico di casa per ottenere risultati positivi.

Statistiche interessanti

L’Inter ha segnato più gol in Serie A contro il Cagliari rispetto a qualsiasi altra squadra, con un totale di 147 reti in 85 incontri, mantenendo una media di 1,7 gol a partita.

Nelle ultime cinque sfide tra le due squadre, l’Inter ha ottenuto quattro vittorie e un pareggio, evidenziando una recente supremazia nei confronti dei sardi.

Cosa aspettarsi dalla partita di oggi

La partita odierna si preannuncia avvincente, con il Cagliari determinato a ottenere punti preziosi per la salvezza e l’Inter intenzionata a proseguire la sua corsa ai vertici della classifica.

Punti chiave da osservare:

Strategia difensiva del Cagliari: Mister Davide Nicola potrebbe optare per una formazione compatta, cercando di limitare le incursioni offensive dell’Inter e puntando sulle ripartenze veloci.

Mister Davide Nicola potrebbe optare per una formazione compatta, cercando di limitare le incursioni offensive dell’Inter e puntando sulle ripartenze veloci. Pressione alta dell’Inter: La squadra di Simone Inzaghi potrebbe imporre un pressing aggressivo fin dai primi minuti, nel tentativo di sbloccare rapidamente il risultato e gestire il possesso palla.

