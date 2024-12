Buongiorno benessere: guida alla salute del 28 dicembre, su Rai 1 alle 10.30

Sabato 28 dicembre alle 10.30 su Rai 1, un nuovo appuntamento con Buongiorno benessere, il programma condotto da Vira Carbone che affronta i temi più importanti per il benessere fisico e mentale. La puntata promette di offrire preziosi consigli grazie alla partecipazione di esperti di fama nazionale che approfondiranno argomenti come problemi articolari, primo soccorso, controllo del colesterolo e molto altro.

Problemi articolari e protezione contro il freddo

Con l’arrivo dell’inverno, è fondamentale prestare attenzione ai problemi articolari e circolatori. In studio, il prof. Giovanni Minisola, reumatologo e Direttore Scientifico della Fondazione San Camillo Forlanini di Roma, spiegherà come proteggere le articolazioni dai danni causati dal freddo. Saranno offerti consigli pratici su alimentazione, attività fisica e abitudini quotidiane per mantenere articolazioni e circolazione in salute.

Norme di scongelamento: cosa sapere

Il biologo Luciano Atzori, esperto in igiene e sicurezza alimentare, fornirà informazioni fondamentali sulle corrette norme di scongelamento di carne, pesce e verdure. Con l’avvicinarsi delle festività, conoscere i metodi più sicuri per maneggiare gli alimenti congelati è essenziale per prevenire contaminazioni e preservare la qualità dei cibi.

Colesterolo sotto controllo durante le feste

Tra pranzi abbondanti e dolci natalizi, il rischio di aumentare il colesterolo è sempre dietro l’angolo. Il prof. Marcello Arca, ordinario di Medicina Interna alla Sapienza Università di Roma, condividerà strategie utili per mantenere il colesterolo sotto controllo anche durante le festività. Tra i consigli, verranno suggeriti alimenti da preferire e abitudini da seguire per un cuore sano.

Primo soccorso: consigli utili per le emergenze domestiche

La puntata dedicherà spazio alla rubrica “Primo soccorso”, con il prof. Giulio Maria Ricciuto, presidente di SIMEU Lazio. Saranno forniti suggerimenti pratici per affrontare piccoli incidenti domestici come scottature, tagli e infortuni. Un momento di grande utilità per imparare a gestire rapidamente le emergenze più comuni.

Prevenzione e cura della colite

Il prof. Pier Paolo Sileri, primario dell’Unità di Chirurgia Colorettale dell’IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano, affronterà il tema della colite, una problematica spesso aggravata dallo stress e dalle abitudini alimentari durante le festività. Verranno forniti consigli su come prevenire e trattare questo disturbo, puntando su una dieta equilibrata e uno stile di vita sano.

Alimentazione e nutrizione clinica

Lo spazio dedicato all’alimentazione vedrà protagonista il prof. Samir Sukkar, Direttore della UO Dietetica e Nutrizione Clinica dell’IRCCS San Martino di Genova. Verranno discussi i migliori approcci nutrizionali per mantenersi in forma durante le feste, evitando gli eccessi senza rinunciare al piacere della buona tavola.

Cura del viso e del corpo

Per concludere, la dott.ssa Fiorella Donati, specialista in medicina plastica e ricostruttiva, offrirà suggerimenti per prendersi cura di viso e corpo. Tra i temi trattati ci saranno:

Pelle assottigliata

Braccia rilassate

Rimozione dei peli dal viso

Un focus che non mancherà di attirare l’attenzione di chi desidera affrontare l’inverno con una pelle sana e luminosa.

Divulgazione scientifica e prevenzione

Durante la puntata, il divulgatore scientifico Marco Martinelli interverrà con consigli utili su salute e prevenzione, arricchendo ulteriormente il già variegato ventaglio di argomenti trattati.

Non perdere l’appuntamento

L’episodio di Buongiorno benessere del 28 dicembre sarà un’occasione unica per ricevere suggerimenti concreti e di valore da esperti del settore. Un mix di salute, prevenzione e cura personale che promette di essere un valido alleato per affrontare il nuovo anno in forma e con consapevolezza.