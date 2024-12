Amore alla prova – La crisi del settimo anno: da mercoledì 1° gennaio alle 21:30 su Real Time, l’esperimento sociale sulle relazioni

Mercoledì 1° gennaio alle 21:30, debutta su Real Time (canale 31) Amore alla prova – La crisi del settimo anno, un nuovo format prodotto da Banijay Italia per Warner Bros. Discovery, che trasforma la crisi di coppia in un vero esperimento sociale. Con la conduzione di Belén Rodríguez, affiancata dalla psicologa e sessuologa Maria Luigia Augello, il programma mette alla prova coppie che vivono momenti di difficoltà, esplorando le dinamiche più intime e complesse delle loro relazioni.

Le coppie protagoniste: storie di amore, sfide e cambiamenti

Esmeralda e Davide – Crotone

Età : 27 anni lei, 28 anni lui.

: 27 anni lei, 28 anni lui. Relazione : insieme da 3 anni, convivono.

: insieme da 3 anni, convivono. Problemi principali : gelosia di lei, controllo maniacale sui social di lui e i tatuaggi sul petto di Davide che ricordano la sua ex.

: gelosia di lei, controllo maniacale sui social di lui e i tatuaggi sul petto di Davide che ricordano la sua ex. Obiettivo: superare le incomprensioni e ritrovare la fiducia o dirsi addio definitivamente.

Giulia e Marco – Roma

Età : 24 anni lei, 29 anni lui.

: 24 anni lei, 29 anni lui. Relazione : nata durante il Covid, dopo due anni di tira e molla.

: nata durante il Covid, dopo due anni di tira e molla. Problemi principali : il passato libertino di Marco, la fragilità di Giulia e una distanza crescente nell’intimità.

: il passato libertino di Marco, la fragilità di Giulia e una distanza crescente nell’intimità. Obiettivo: capire se possono costruire un futuro insieme o se la relazione è ormai logorata.

Claudia e Maurizio – Ciampino (RM)

Età : 47 anni lei, 52 anni lui.

: 47 anni lei, 52 anni lui. Relazione : insieme da 8 anni, con una figlia nata dalla loro unione.

: insieme da 8 anni, con una figlia nata dalla loro unione. Problemi principali : gelosia di Claudia, episodi del passato di Maurizio che riaprono vecchie ferite e un dialogo di coppia immaturo.

: gelosia di Claudia, episodi del passato di Maurizio che riaprono vecchie ferite e un dialogo di coppia immaturo. Obiettivo: mettere da parte i fantasmi del passato per trovare serenità o chiudere definitivamente.

Lucrecia e Tommaso – Firenze

Età : 41 anni lei, 42 anni lui.

: 41 anni lei, 42 anni lui. Relazione : insieme da 9 anni.

: insieme da 9 anni. Problemi principali : il lutto per la perdita di un figlio e la distanza affettiva generata dall’apatia di Tommaso.

: il lutto per la perdita di un figlio e la distanza affettiva generata dall’apatia di Tommaso. Obiettivo: ritrovare la serenità degli inizi o affrontare la separazione.

Il format: quando l’amore si mette alla prova

Amore alla prova – La crisi del settimo anno si sviluppa in 5 episodi da 60 minuti che esplorano le sfide delle relazioni attraverso un mix di riflessione psicologica e interazione diretta con le coppie.

La guida di Belén Rodríguez : conduttrice e figura di riferimento che accompagna i partecipanti con empatia e sensibilità.

: conduttrice e figura di riferimento che accompagna i partecipanti con empatia e sensibilità. Il supporto scientifico: la psicologa Maria Luigia Augello offre un punto di vista professionale per comprendere le dinamiche di coppia.

Dove e come seguire il programma

Le puntate saranno trasmesse ogni mercoledì alle 21:30 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre). Per chi non vuole aspettare, gli episodi saranno disponibili in anteprima streaming su discovery+, permettendo una visione esclusiva.

Perché seguire Amore alla prova